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Dónde ver EN VIVO Espanyol vs. Deportivo La Coruña por la jornada 12 de la LaLiga: TV y streaming online

Espanyol y Deportivo La Coruña se enfrentan este sábado 7 de noviembre, en el RCDE Stadium, por la jornada 12 de la LaLiga. Los detalles de la televisación.

Espanyol vs. Deportivo, LaLiga
Espanyol vs. Deportivo, LaLiga

Espanyol recibe a Deportivo La Coruña este sábado 7 de noviembre desde las 10:15 hora de Perú. El encuentro, correspondiente a la jornada 12 de la LaLiga, se disputará en el RCDE Stadium.

La tabla los separa: uno pelea en la zona alta y el otro necesita sumar para escalar posiciones.

La actualidad de ambos equipos

Espanyol viene de ganar 1-0 como visitante ante Villarreal. El equipo ocupa el puesto 14 con 11 puntos. Antes perdió 1-2 como visitante ante Racing de Santander.

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Deportivo La Coruña ganó 2-1 como local ante Osasuna en la fecha anterior. Deportivo La Coruña está 8° en la tabla con 14 puntos. Antes perdió 0-1 como visitante ante Atlético de Madrid.

El historial entre Espanyol y Deportivo La Coruña

Espanyol y Deportivo La Coruña se enfrentaron 5 veces en los últimos años: 3 triunfos de Espanyol y 2 empates.

Últimos 5 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
23/02/2018Deportivo La Coruña vs. Espanyol0-02017/2018
24/09/2017Espanyol vs. Deportivo La Coruña4-12017/2018
07/05/2017Deportivo La Coruña vs. Espanyol1-22016/2017
06/01/2017Espanyol vs. Deportivo La Coruña1-12016/2017
20/02/2016Espanyol vs. Deportivo La Coruña1-02015/2016

Horario del partido

  • Perú: 10:15 hs

Por dónde ver el partido

  • Perú: DIRECTV Sports, DGO
  • Argentina: DIRECTV Sports, DGO
  • Chile: DIRECTV Sports, DGO
  • Ecuador: DIRECTV Sports, DGO
  • Colombia: DIRECTV Sports, DGO
  • Venezuela: DIRECTV Sports, DGO, inter
  • México: Sky Sports, Sky+, izzi
  • Estados Unidos: ESPN Deportes, ESPN+, Fubo, ESPN App
  • Centroamérica: ViX, Sky Sports
  • España: DAZN, DAZN LaLiga, Movistar+, LaLiga TV Bar HD

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

  • Málaga vs. Racing de Santander — sábado 7 de noviembre, 08:00 hs
  • Osasuna vs. Athletic Bilbao — sábado 7 de noviembre, 12:30 hs
  • Valencia vs. Real Madrid — sábado 7 de noviembre, 15:00 hs
  • Elche vs. Betis — domingo 8 de noviembre, 08:00 hs
  • Real Sociedad vs. Rayo Vallecano — domingo 8 de noviembre, 10:15 hs
  • Villarreal vs. Getafe — domingo 8 de noviembre, 12:30 hs
  • Celta vs. Levante — domingo 8 de noviembre, 12:30 hs
  • Atlético de Madrid vs. Barcelona — domingo 8 de noviembre, 15:00 hs

En síntesis

  • Espanyol y Deportivo La Coruña se enfrentan este sábado 7 de noviembre por la jornada 12 de la LaLiga.
  • El partido se transmitirá por DIRECTV Sports y DGO.
  • Espanyol suma 11 puntos en el torneo.
  • Deportivo La Coruña suma 14 puntos en el torneo.
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