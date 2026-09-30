Alineaciones de Israel y Kosovo por la Liga de Naciones: formaciones probables

Israel y Kosovo se enfrentan este jueves 1 de octubre por la Liga de Naciones. Las formaciones probables de los dos equipos.

Se viene Israel vs. Kosovo este jueves 1 de octubre desde las 13:45 hora de Perú por la Liga de Naciones: repasa las alineaciones probables y las novedades de ambos.

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Cómo llegan Israel y Kosovo

Israel viene de caer 0-3 ante Irlanda y acumula 2 derrotas en sus últimos 2 partidos.

Kosovo viene de caer 1-3 ante Austria y acumula 1 triunfo, 1 derrota en sus últimos 2 partidos.

Las alineaciones de Israel y Kosovo

Israel (4-4-2): Daniel Peretz, Roy Revivo, Raz Shlomo, Nikita Stoinov, Guy Mizrahi, Manor Solomon, Eliel Peretz, Gabi Kanichowsky, Anan Khalaili, Oscar Gloukh, Dor Turgeman. DT: Ran Ben Shimon.

Kosovo (3-4-2-1): Amir Saipi, Ron Raçi, Ilir Krasniqi, Lumbardh Dellova, Baton Zabërgja, Ermal Krasniqi, Dion Gallapeni, Leon Avdullahu, Veldin Hodža, Mërgim Vojvoda, Vedat Muriqi. DT: Franco Foda.

Suplentes de Israel: Eli Dasa, Idan Nachmias, Yarin Levi, Yarden Shua, Dor Peretz, Tai Baribo, Ilay Feingold, Omri Glazer, Liel Abada, Idan Toklomati, Ethane Azoulay, Assaf Tzur, Sayed Abu Farkhi.

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Suplentes de Kosovo: Milot Avdyli, Erblin Osmani, Milot Rashica, Valmir Matoshi, Albion Rrahmani, Edon Zhegrova, Fisnik Asllani, Visar Bekaj, Dion Kacuri, Leard Sadriu, Vesel Demaku.

La previa de Israel y Kosovo: todo lo que hay que saber