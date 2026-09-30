Cristiano Ronaldo rompió el silencio tras abandonar la concentración de Portugal: “Contaré la verdad”

La noticia del día tiene que ver con la salida de Cristiano Ronaldo de la Selección de Portugal en la previa de enfrentar a Dinamarca. El 'Bicho' se pronunció en redes sociales y explicó lo que realmente ocurrió.

Cuando hace unos días hablaba de la felicidad que lo embargaba de mantenerse firme en la Selección de Portugal y que la UEFA Nations League representaba ser un nuevo objetivo en el último tramo de su carrera, ahora Cristiano Ronaldo tuvo que abandonar la concentración del equipo luego de la conferencia de prensa del entrenador Jorge Jesus en donde confirmó que tampoco jugaría ante Dinamarca.

Publicidad

“En un equipo mando yo. Ningún jugador me hará cambiar de opinión“; fue la frase de Jorge Jesus en conferencia de prensa respondiendo a las críticas tras ver que Cristiano Ronaldo no tuvo minutos ante Noruega y tampoco jugaría el día de mañana frente a Dinamarca. Luego de dicho acontecimiento es que el astro portugués se fue de la concentración y se pronunció en redes sociales.

🚨 ¡CRISTIANO RONALDO ABANDONÓ A PORTUGAL! 🚨



🔥 Luego de las declaraciones del seleccionador Jorge Jesús, CR7 dejó la concentración previo a su próximo partido de UEFA Nations League ante Dinamarca.



🗣️💢 "Si te necesito durante 30 minutos, jugarás; si no, no. Ningún jugador me… pic.twitter.com/qhgwPPKKSF — Telemundo Deportes (@TelemundoSports) September 30, 2026

El comunicado oficial de Cristiano Ronaldo tras irse de la Selección de Portugal

Después de la conferencia de prensa del seleccionador nacional, y tras una conversación con el presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol, tomé la decisión de abandonar la concentración de la selección nacional. A su debido tiempo contaré la verdad a todos los portugueses sobre las razones que me motivaron a dejar la selección a la que siempre me dediqué. Ahora es momento de desear buena suerte a Portugal y a todos mis compañeros de equipo, sin excepción.

Publicidad

Fuente: Instagram.

En base a estas recientes palabras de Cristiano Ronaldo podemos entender que previamente existió una conversación con el presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol y por ello es que tomó la decisión de abandonar la concentración del equipo a pocas horas del duelo ante Dinamarca por la fecha 3 del Grupo D de la UEFA Nations League. Eso sí, todavía restan varios detalles importantes por conocer de lo que realmente habría sucedido en la interna.

Las palabras de Jorge Jesus sobre el presente de Cristiano Ronaldo en Portugal

En la última conferencia de prensa, las declaraciones de Jorge Jesus fueron realmente claves para entender el panorama que ahora mismo tiene a Cristiano Ronaldo fuera de la concentración de Portugal. Ante la insistencia de los medios en preguntar por la ausencia del delantero ante Noruega, el estratega aseguró que se mantuvo una charla privada en donde la planificación fue expresada.

Publicidad

“Le dije a Cris que no jugaría contra Noruega ni Dinamarca y luego durante el partido pensé: tal vez lo necesite. Le pedí que calentara, y después no lo hice entrar. Cualquier jugador que caliente durante 30 minutos y luego no juegue se sentirá frustrado. Cualquier jugador se llame Cristiano o Pelé. Cristiano trabajó en el gimnasio, realizó ejercicios de movilidad en el campo, luego fortalecimiento muscular en el hotel. Eso es exactamente lo que pasó. Hoy entrenará. Vengan a ver la sesión y lo verán“; comentó Jorge Jesus y luego se dio la salida de CR7.

Fuente: Getty Images.

DATOS CLAVES

Cristiano Ronaldo dejó la concentración de Portugal antes de enfrentar a Dinamarca .

dejó la concentración de antes de enfrentar a . Jorge Jesús confirmó que el delantero no jugaría contra Noruega ni Dinamarca .

confirmó que el delantero no jugaría contra ni . UEFA Nations League albergará el partido de la fecha 3 del Grupo D.