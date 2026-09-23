Dónde ver EN VIVO Kosovo vs. Irlanda por la fecha 1 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Kosovo y Irlanda se enfrentan este jueves 24 de septiembre, por la fecha 1 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

La Liga de Naciones arranca este jueves 24 de septiembre y Kosovo abre su participación ante una Irlanda que llega con otras aspiraciones en el certamen.

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Es la primera fecha del torneo, así que ambos equipos parten de cero y lo que se defina en esta ventana puede marcar el resto del camino hacia la fase decisiva.

Horario del partido

Perú: 13:45 hs

Por dónde ver el partido

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La actualidad de ambos equipos

Kosovo encara esta Liga de Naciones con la idea de meterse de lleno en la pelea del grupo desde el primer partido. Jugar la fecha inaugural en su propio terreno es una oportunidad para arrancar con puntos y marcar el tono de la campaña.

Irlanda, por su parte, llega a este cruce con la intención de dejar una buena imagen desde el arranque. El equipo sabe que el primer partido de la fase de grupos suele condicionar el resto del calendario y no quiere quedar relegado desde temprano.

Todos los partidos de la fecha

Andorra vs. Malta — jueves 24 de septiembre, 12:45 hs

Liechtenstein vs. Lituania — jueves 24 de septiembre, 12:45 hs

Austria vs. Israel — jueves 24 de septiembre, 12:45 hs

Países Bajos vs. Alemania — jueves 24 de septiembre, 12:45 hs

Serbia vs. Grecia — jueves 24 de septiembre, 12:45 hs

Portugal vs. Gales — jueves 24 de septiembre, 12:45 hs

Noruega vs. Dinamarca — jueves 24 de septiembre, 12:45 hs

Armenia vs. Letonia — viernes 25 de septiembre, 10:00 hs

Georgia vs. Irlanda del Norte — viernes 25 de septiembre, 10:00 hs

Montenegro vs. Chipre — viernes 25 de septiembre, 12:45 hs

Suecia vs. Rumania — viernes 25 de septiembre, 12:45 hs

Polonia vs. Bosnia y Herzegovina — viernes 25 de septiembre, 12:45 hs

Hungría vs. Ucrania — viernes 25 de septiembre, 12:45 hs

Italia vs. Bélgica — viernes 25 de septiembre, 12:45 hs

Turquía vs. Francia — viernes 25 de septiembre, 12:45 hs

Eslovenia vs. Escocia — sábado 26 de septiembre, 07:00 hs

Bulgaria vs. Luxemburgo — sábado 26 de septiembre, 10:00 hs

Islandia vs. Estonia — sábado 26 de septiembre, 10:00 hs

Islas Feroe vs. Kazajistán — sábado 26 de septiembre, 10:00 hs

Eslovaquia vs. Moldavia — sábado 26 de septiembre, 12:45 hs

Albania vs. Bielorrusia — sábado 26 de septiembre, 12:45 hs

San Marino vs. Finlandia — sábado 26 de septiembre, 12:45 hs

Macedonia del Norte vs. Suiza — sábado 26 de septiembre, 12:45 hs

Inglaterra vs. España — sábado 26 de septiembre, 12:45 hs

República Checa vs. Croacia — sábado 26 de septiembre, 12:45 hs

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En síntesis