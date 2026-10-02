Dónde ver EN VIVO Bielorrusia vs. San Marino por la fecha 3 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Bielorrusia y San Marino se enfrentan este sábado 3 de octubre, por la fecha 3 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

El sábado 3 de octubre, Bielorrusia buscará sus primeros puntos en el grupo ante un rival que todavía no pudo ni rozar el arco contrario.

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Ninguno de los dos llega con margen en la tabla, pero las diferencias son enormes: mientras Bielorrusia pelea por sumar de local, San Marino intenta evitar otra goleada que profundice su andar sin puntos.

Horario del partido

Perú: 11:00 hs

Por dónde ver el partido

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La actualidad de ambos equipos

Bielorrusia arrastra dos presentaciones sin ganar en esta Liga de Naciones. Empató sin goles de visitante ante Finlandia y antes había caído por 2-0 ante Albania, resultados que lo dejan con apenas un punto en la zona baja de la tabla.

San Marino, en cambio, no logra asomar en el certamen. Perdió 3-0 como local frente a Albania y antes había sufrido una contundente caída por 7-0 ante Finlandia, también de local. Son los últimos del total de 54 equipos que compiten en la Liga de Naciones.

El historial entre Bielorrusia y San Marino

El historial entre ambos es corto pero muy parejo en cuanto a dominio: se enfrentaron dos veces y Bielorrusia ganó las dos, sin ceder un solo empate. La diferencia de gol es contundente, 7 a 0 a favor del equipo bielorruso, con una goleada de 5-0 incluida en uno de esos cruces.

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Últimos 2 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 18/11/2018 San Marino vs. Bielorrusia 0-2 UEFA Nations League 08/09/2018 Bielorrusia vs. San Marino 5-0 UEFA Nations League

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

Islas Feroe vs. Eslovaquia — viernes 2 de octubre, 13:45 hs

Bosnia y Herzegovina vs. Suecia — viernes 2 de octubre, 13:45 hs

Polonia vs. Rumania — viernes 2 de octubre, 13:45 hs

Ucrania vs. Irlanda del Norte — viernes 2 de octubre, 13:45 hs

Hungría vs. Georgia — viernes 2 de octubre, 13:45 hs

Bélgica vs. Turquía — viernes 2 de octubre, 13:45 hs

Francia vs. Italia — viernes 2 de octubre, 13:45 hs

Finlandia vs. Albania — sábado 3 de octubre, 08:00 hs

Islandia vs. Bulgaria — sábado 3 de octubre, 11:00 hs

Estonia vs. Luxemburgo — sábado 3 de octubre, 11:00 hs

Croacia vs. Inglaterra — sábado 3 de octubre, 11:00 hs

Suiza vs. Eslovenia — sábado 3 de octubre, 13:45 hs

Macedonia del Norte vs. Escocia — sábado 3 de octubre, 13:45 hs

España vs. República Checa — sábado 3 de octubre, 13:45 hs

Azerbaiyán vs. Lituania — domingo 4 de octubre, 08:00 hs

Malta vs. Andorra — domingo 4 de octubre, 11:00 hs

Chipre vs. Letonia — lunes 5 de octubre, 11:00 hs

Montenegro vs. Armenia — lunes 5 de octubre, 13:45 hs

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En síntesis