Dónde ver EN VIVO Bielorrusia vs. San Marino por la fecha 3 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

El sábado 3 de octubre, Bielorrusia buscará sus primeros puntos en el grupo ante un rival que todavía no pudo ni rozar el arco contrario.
Ninguno de los dos llega con margen en la tabla, pero las diferencias son enormes: mientras Bielorrusia pelea por sumar de local, San Marino intenta evitar otra goleada que profundice su andar sin puntos.
Horario del partido
- Perú: 11:00 hs
Por dónde ver el partido
- Perú: Disney+ Premium
La actualidad de ambos equipos
Bielorrusia arrastra dos presentaciones sin ganar en esta Liga de Naciones. Empató sin goles de visitante ante Finlandia y antes había caído por 2-0 ante Albania, resultados que lo dejan con apenas un punto en la zona baja de la tabla.
San Marino, en cambio, no logra asomar en el certamen. Perdió 3-0 como local frente a Albania y antes había sufrido una contundente caída por 7-0 ante Finlandia, también de local. Son los últimos del total de 54 equipos que compiten en la Liga de Naciones.
El historial entre Bielorrusia y San Marino
El historial entre ambos es corto pero muy parejo en cuanto a dominio: se enfrentaron dos veces y Bielorrusia ganó las dos, sin ceder un solo empate. La diferencia de gol es contundente, 7 a 0 a favor del equipo bielorruso, con una goleada de 5-0 incluida en uno de esos cruces.
Últimos 2 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|18/11/2018
|San Marino vs. Bielorrusia
|0-2
|UEFA Nations League
|08/09/2018
|Bielorrusia vs. San Marino
|5-0
|UEFA Nations League
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la fecha
- Islas Feroe vs. Eslovaquia — viernes 2 de octubre, 13:45 hs
- Bosnia y Herzegovina vs. Suecia — viernes 2 de octubre, 13:45 hs
- Polonia vs. Rumania — viernes 2 de octubre, 13:45 hs
- Ucrania vs. Irlanda del Norte — viernes 2 de octubre, 13:45 hs
- Hungría vs. Georgia — viernes 2 de octubre, 13:45 hs
- Bélgica vs. Turquía — viernes 2 de octubre, 13:45 hs
- Francia vs. Italia — viernes 2 de octubre, 13:45 hs
- Finlandia vs. Albania — sábado 3 de octubre, 08:00 hs
- Islandia vs. Bulgaria — sábado 3 de octubre, 11:00 hs
- Estonia vs. Luxemburgo — sábado 3 de octubre, 11:00 hs
- Croacia vs. Inglaterra — sábado 3 de octubre, 11:00 hs
- Suiza vs. Eslovenia — sábado 3 de octubre, 13:45 hs
- Macedonia del Norte vs. Escocia — sábado 3 de octubre, 13:45 hs
- España vs. República Checa — sábado 3 de octubre, 13:45 hs
- Azerbaiyán vs. Lituania — domingo 4 de octubre, 08:00 hs
- Malta vs. Andorra — domingo 4 de octubre, 11:00 hs
- Chipre vs. Letonia — lunes 5 de octubre, 11:00 hs
- Montenegro vs. Armenia — lunes 5 de octubre, 13:45 hs
En síntesis
- Bielorrusia y San Marino se enfrentan este sábado 3 de octubre por la fecha 3 de la Liga de Naciones.
- El partido se transmitirá por Disney+ Premium.
- Bielorrusia suma 1 punto en el torneo.
- San Marino suma 0 puntos en el torneo.