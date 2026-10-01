Fabián Bustos reveló por qué volvió como DT de Universitario: “No había mucho que pensar”

Fabián Bustos regresó a Universitario de Deportes, asumirá su segunda etapa en el equipo merengue y acaba de ser presentado en sociedad en las instalaciones del Estadio Monumental. Si bien ya había sido oficializado en redes sociales, faltaba conocer la palabra del estratega argentino para entender cómo lo agarra este nuevo proceso en el fútbol peruano y contando algunos detalles.
Fuente: Universitario.
Además de ser consultado sobre lo que pretende implantar junto a su comando técnico en Universitario de Deportes, teniendo en cuenta que quedan pocas fechas para el término del Torneo Clausura 2026 y que claramente el objetivo de la institución es lograr el tetracampeonato nacional, Fabián Bustos reveló el motivo por el que tomó la decisión de regresar al club en donde fue tan feliz.
“¿Quién no va a volver a un club tan importante, el más grande del Perú? No había mucho que pensar la verdad desde que se da la posibilidad. Uno se empieza a ilusionar con humildad y trabajo, de la misma manera que lo hicimos en nuestro anterior proceso”; declaró Fabián Bustos en conferencia de prensa sobre el motor y motivo que lo trajeron de vuelta a Universitario de Deportes.
Asimismo, el argentino detalló cuál es la perspectiva en estos momentos al haber regresado a la ‘U’. “Hoy tenemos una experiencia en el club que nos ayuda. En este club, lo más importante siempre va a ser el rendimiento y el resultado final. La realidad es que ahora tenemos más información de lo que teníamos en ese momento. Llegamos con la experiencia de conocer a la institución“.
Los partidos que le restan a Universitario en el Torneo Clausura 2026
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Con la llegada de Fabián Bustos y con varios días de trabajo en la interna que podrían ser realmente claves en el compenetración con el grupo de jugadores, en Universitario de Deportes son muy conscientes de que tienen siete verdaderas finales por delante para soñar con el título nacional que les permita ser tetracampeones del fútbol peruano. No será fácil, pero la oportunidad sí existe.
Es así que los merengues se alistan para enfrentar a FBC Melgar en el Estadio Monumental, a Alianza Atlético de visita, a Juan Pablo II en condición de locales, a Sport Boys también jugando en casa, a Atlético Grau en el calor de Piura, a CD Moquegua en Ate y finalmente a Sport Huancayo en la altura. Con 20 puntos y en el segundo puesto del Torneo Clausura 2026, la ‘U’ tiene sus chances intactas.
Fuente: Universitario.
DATOS CLAVES
- Fabián Bustos fue presentado en el Estadio Monumental como DT de Universitario.
- Universitario tiene 20 puntos y es segundo en el Torneo Clausura 2026.
- Al equipo le restan siete partidos para intentar ganar el tetracampeonato nacional.