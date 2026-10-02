Finlandia vs. Albania en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la fecha 3 de la Liga de Naciones

Albania visita a Finlandia este sábado 3 de octubre por la tercera jornada de la Liga de Naciones.
La tabla los separa: uno pelea en la zona alta y el otro necesita sumar para escalar posiciones.
Horario del partido
- Perú: 08:00 hs
Por dónde ver el partido
- Perú: Disney+ Premium
La actualidad de ambos equipos
Finlandia empató 0-0 como local ante Bielorrusia en la fecha anterior. Finlandia está 12° en la tabla con 4 puntos. Antes ganó 7-0 como visitante ante San Marino.
En su último compromiso, Albania ganó 3-0 como visitante ante San Marino. El conjunto marcha 5° con 6 puntos. Antes ganó 2-0 como local ante Bielorrusia.
El historial entre Finlandia y Albania
Finlandia y Albania se enfrentaron 7 veces en los últimos años: 4 triunfos de Finlandia, 2 de Albania y 1 empate.
Últimos 7 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|06/01/2002
|Albania vs. Finlandia
|1-1
|Friendlies
|01/09/2001
|Albania vs. Finlandia
|0-2
|UEFA World Cup Qualifiers
|02/09/2000
|Finlandia vs. Albania
|2-1
|UEFA World Cup Qualifiers
|02/09/1981
|Finlandia vs. Albania
|2-1
|UEFA World Cup Qualifiers
|03/09/1980
|Albania vs. Finlandia
|2-0
|UEFA World Cup Qualifiers
|10/10/1973
|Albania vs. Finlandia
|1-0
|UEFA World Cup Qualifiers
|21/06/1972
|Finlandia vs. Albania
|1-0
|UEFA World Cup Qualifiers
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la fecha
- Kazajistán vs. Moldavia — viernes 2 de octubre, 09:00 hs
- Letonia vs. Montenegro — viernes 2 de octubre, 11:00 hs
- Chipre vs. Armenia — viernes 2 de octubre, 11:00 hs
- Islas Feroe vs. Eslovaquia — viernes 2 de octubre, 13:45 hs
- Bosnia y Herzegovina vs. Suecia — viernes 2 de octubre, 13:45 hs
- Polonia vs. Rumania — viernes 2 de octubre, 13:45 hs
- Ucrania vs. Irlanda del Norte — viernes 2 de octubre, 13:45 hs
- Hungría vs. Georgia — viernes 2 de octubre, 13:45 hs
- Bélgica vs. Turquía — viernes 2 de octubre, 13:45 hs
- Francia vs. Italia — viernes 2 de octubre, 13:45 hs
- Islandia vs. Bulgaria — sábado 3 de octubre, 11:00 hs
- Estonia vs. Luxemburgo — sábado 3 de octubre, 11:00 hs
- Bielorrusia vs. San Marino — sábado 3 de octubre, 11:00 hs
- Croacia vs. Inglaterra — sábado 3 de octubre, 11:00 hs
- Suiza vs. Eslovenia — sábado 3 de octubre, 13:45 hs
- Macedonia del Norte vs. Escocia — sábado 3 de octubre, 13:45 hs
- España vs. República Checa — sábado 3 de octubre, 13:45 hs
- Azerbaiyán vs. Lituania — domingo 4 de octubre, 08:00 hs
- Malta vs. Andorra — domingo 4 de octubre, 11:00 hs
En síntesis
- Finlandia y Albania se enfrentan este sábado 3 de octubre por la fecha 3 de la Liga de Naciones.
- El partido se transmitirá por Disney+ Premium.
- Finlandia suma 4 puntos en el torneo.
- Albania suma 6 puntos tras vencer a San Marino y Bielorrusia.