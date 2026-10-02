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Liga de Naciones

Finlandia vs. Albania en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la fecha 3 de la Liga de Naciones

Finlandia y Albania se enfrentan este sábado 3 de octubre, por la fecha 3 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Finland vs. Albania, Liga de Naciones
Finland vs. Albania, Liga de Naciones

Albania visita a Finlandia este sábado 3 de octubre por la tercera jornada de la Liga de Naciones.

La tabla los separa: uno pelea en la zona alta y el otro necesita sumar para escalar posiciones.

Horario del partido

  • Perú: 08:00 hs

Por dónde ver el partido

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La actualidad de ambos equipos

Finlandia empató 0-0 como local ante Bielorrusia en la fecha anterior. Finlandia está 12° en la tabla con 4 puntos. Antes ganó 7-0 como visitante ante San Marino.

En su último compromiso, Albania ganó 3-0 como visitante ante San Marino. El conjunto marcha 5° con 6 puntos. Antes ganó 2-0 como local ante Bielorrusia.

El historial entre Finlandia y Albania

Finlandia y Albania se enfrentaron 7 veces en los últimos años: 4 triunfos de Finlandia, 2 de Albania y 1 empate.

Últimos 7 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
06/01/2002Albania vs. Finlandia1-1Friendlies
01/09/2001Albania vs. Finlandia0-2UEFA World Cup Qualifiers
02/09/2000Finlandia vs. Albania2-1UEFA World Cup Qualifiers
02/09/1981Finlandia vs. Albania2-1UEFA World Cup Qualifiers
03/09/1980Albania vs. Finlandia2-0UEFA World Cup Qualifiers
10/10/1973Albania vs. Finlandia1-0UEFA World Cup Qualifiers
21/06/1972Finlandia vs. Albania1-0UEFA World Cup Qualifiers

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

  • Kazajistán vs. Moldavia — viernes 2 de octubre, 09:00 hs
  • Letonia vs. Montenegro — viernes 2 de octubre, 11:00 hs
  • Chipre vs. Armenia — viernes 2 de octubre, 11:00 hs
  • Islas Feroe vs. Eslovaquia — viernes 2 de octubre, 13:45 hs
  • Bosnia y Herzegovina vs. Suecia — viernes 2 de octubre, 13:45 hs
  • Polonia vs. Rumania — viernes 2 de octubre, 13:45 hs
  • Ucrania vs. Irlanda del Norte — viernes 2 de octubre, 13:45 hs
  • Hungría vs. Georgia — viernes 2 de octubre, 13:45 hs
  • Bélgica vs. Turquía — viernes 2 de octubre, 13:45 hs
  • Francia vs. Italia — viernes 2 de octubre, 13:45 hs
  • Islandia vs. Bulgaria — sábado 3 de octubre, 11:00 hs
  • Estonia vs. Luxemburgo — sábado 3 de octubre, 11:00 hs
  • Bielorrusia vs. San Marino — sábado 3 de octubre, 11:00 hs
  • Croacia vs. Inglaterra — sábado 3 de octubre, 11:00 hs
  • Suiza vs. Eslovenia — sábado 3 de octubre, 13:45 hs
  • Macedonia del Norte vs. Escocia — sábado 3 de octubre, 13:45 hs
  • España vs. República Checa — sábado 3 de octubre, 13:45 hs
  • Azerbaiyán vs. Lituania — domingo 4 de octubre, 08:00 hs
  • Malta vs. Andorra — domingo 4 de octubre, 11:00 hs

En síntesis

  • Finlandia y Albania se enfrentan este sábado 3 de octubre por la fecha 3 de la Liga de Naciones.
  • El partido se transmitirá por Disney+ Premium.
  • Finlandia suma 4 puntos en el torneo.
  • Albania suma 6 puntos tras vencer a San Marino y Bielorrusia.
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