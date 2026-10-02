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Liga de Naciones

Dónde ver EN VIVO Croacia vs. Inglaterra por la fecha 3 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Croacia e Inglaterra se enfrentan este sábado 3 de octubre, por la fecha 3 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Croatia vs. England, Liga de Naciones
Croatia vs. England, Liga de Naciones

Croacia e Inglaterra se cruzan el sábado 3 de octubre con las dos selecciones necesitadas de un triunfo para no quedar relegadas en la Liga de Naciones.

Ambas llegan con apenas tres puntos tras dos fechas, así que el que gane se acomoda en la tabla y el que pierde empieza a mirar de reojo la clasificación.

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Horario del partido

  • Perú: 11:00 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

Croacia viene de un golpe duro: cayó 1-4 como visitante ante España después de haber arrancado con un triunfo 2-1 frente a República Checa, también lejos de casa. Esa goleada en contra la dejó en el puesto 30 con apenas tres unidades, y necesita reaccionar rápido para no complicarse más de la cuenta en esta ventana de fechas.

Inglaterra, en cambio, llega con el envión de haber goleado 2-0 a República Checa de visitante, aunque antes había sufrido una caída 2-3 como local frente a España. Con los mismos tres puntos que su rival pero una ubicación algo mejor en la tabla, el equipo aparece como favorito y buscará confirmar que el bajón ante los españoles fue solo un traspié.

El historial entre Croacia e Inglaterra

El historial entre ambos favorece claramente a Inglaterra, que ganó 7 de los 12 enfrentamientos directos, contra solo 3 victorias de Croacia y 2 empates. La diferencia también se nota en los goles: 26 a favor de los ingleses contra 15 de los croatas. El antecedente más reciente, de junio de 2026, terminó con triunfo inglés por 4-2.

Últimos 10 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
17/06/2026Inglaterra vs. Croacia4-2FIFA World Cup
13/06/2021Inglaterra vs. Croacia1-0UEFA European Championship
18/11/2018Inglaterra vs. Croacia2-1UEFA Nations League
12/10/2018Croacia vs. Inglaterra0-0UEFA Nations League
11/07/2018Croacia vs. Inglaterra2-1FIFA World Cup
09/09/2009Inglaterra vs. Croacia5-1UEFA World Cup Qualifiers
10/09/2008Croacia vs. Inglaterra1-4UEFA World Cup Qualifiers
21/11/2007Inglaterra vs. Croacia2-3UEFA European Championship Qualifiers
11/10/2006Croacia vs. Inglaterra2-0UEFA European Championship Qualifiers
21/06/2004Croacia vs. Inglaterra2-4UEFA European Championship

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

  • Islas Feroe vs. Eslovaquia — viernes 2 de octubre, 13:45 hs
  • Bosnia y Herzegovina vs. Suecia — viernes 2 de octubre, 13:45 hs
  • Polonia vs. Rumania — viernes 2 de octubre, 13:45 hs
  • Ucrania vs. Irlanda del Norte — viernes 2 de octubre, 13:45 hs
  • Hungría vs. Georgia — viernes 2 de octubre, 13:45 hs
  • Bélgica vs. Turquía — viernes 2 de octubre, 13:45 hs
  • Francia vs. Italia — viernes 2 de octubre, 13:45 hs
  • Finlandia vs. Albania — sábado 3 de octubre, 08:00 hs
  • Islandia vs. Bulgaria — sábado 3 de octubre, 11:00 hs
  • Estonia vs. Luxemburgo — sábado 3 de octubre, 11:00 hs
  • Bielorrusia vs. San Marino — sábado 3 de octubre, 11:00 hs
  • Suiza vs. Eslovenia — sábado 3 de octubre, 13:45 hs
  • Macedonia del Norte vs. Escocia — sábado 3 de octubre, 13:45 hs
  • España vs. República Checa — sábado 3 de octubre, 13:45 hs
  • Azerbaiyán vs. Lituania — domingo 4 de octubre, 08:00 hs
  • Malta vs. Andorra — domingo 4 de octubre, 11:00 hs
  • Chipre vs. Letonia — lunes 5 de octubre, 11:00 hs
  • Montenegro vs. Armenia — lunes 5 de octubre, 13:45 hs

En síntesis

  • Croacia e Inglaterra se enfrentan este sábado 3 de octubre por la fecha 3 de la Liga de Naciones.
  • El partido se transmitirá por ESPN y Disney+ Premium.
  • Croacia suma 3 puntos en el torneo.
  • Inglaterra suma 3 puntos en el torneo.
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