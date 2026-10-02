Dónde ver EN VIVO Croacia vs. Inglaterra por la fecha 3 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Croacia e Inglaterra se enfrentan este sábado 3 de octubre, por la fecha 3 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Croacia e Inglaterra se cruzan el sábado 3 de octubre con las dos selecciones necesitadas de un triunfo para no quedar relegadas en la Liga de Naciones.

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Ambas llegan con apenas tres puntos tras dos fechas, así que el que gane se acomoda en la tabla y el que pierde empieza a mirar de reojo la clasificación.

Horario del partido

Perú: 11:00 hs

Por dónde ver el partido

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La actualidad de ambos equipos

Croacia viene de un golpe duro: cayó 1-4 como visitante ante España después de haber arrancado con un triunfo 2-1 frente a República Checa, también lejos de casa. Esa goleada en contra la dejó en el puesto 30 con apenas tres unidades, y necesita reaccionar rápido para no complicarse más de la cuenta en esta ventana de fechas.

Inglaterra, en cambio, llega con el envión de haber goleado 2-0 a República Checa de visitante, aunque antes había sufrido una caída 2-3 como local frente a España. Con los mismos tres puntos que su rival pero una ubicación algo mejor en la tabla, el equipo aparece como favorito y buscará confirmar que el bajón ante los españoles fue solo un traspié.

El historial entre Croacia e Inglaterra

El historial entre ambos favorece claramente a Inglaterra, que ganó 7 de los 12 enfrentamientos directos, contra solo 3 victorias de Croacia y 2 empates. La diferencia también se nota en los goles: 26 a favor de los ingleses contra 15 de los croatas. El antecedente más reciente, de junio de 2026, terminó con triunfo inglés por 4-2.

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Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 17/06/2026 Inglaterra vs. Croacia 4-2 FIFA World Cup 13/06/2021 Inglaterra vs. Croacia 1-0 UEFA European Championship 18/11/2018 Inglaterra vs. Croacia 2-1 UEFA Nations League 12/10/2018 Croacia vs. Inglaterra 0-0 UEFA Nations League 11/07/2018 Croacia vs. Inglaterra 2-1 FIFA World Cup 09/09/2009 Inglaterra vs. Croacia 5-1 UEFA World Cup Qualifiers 10/09/2008 Croacia vs. Inglaterra 1-4 UEFA World Cup Qualifiers 21/11/2007 Inglaterra vs. Croacia 2-3 UEFA European Championship Qualifiers 11/10/2006 Croacia vs. Inglaterra 2-0 UEFA European Championship Qualifiers 21/06/2004 Croacia vs. Inglaterra 2-4 UEFA European Championship

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

Islas Feroe vs. Eslovaquia — viernes 2 de octubre, 13:45 hs

Bosnia y Herzegovina vs. Suecia — viernes 2 de octubre, 13:45 hs

Polonia vs. Rumania — viernes 2 de octubre, 13:45 hs

Ucrania vs. Irlanda del Norte — viernes 2 de octubre, 13:45 hs

Hungría vs. Georgia — viernes 2 de octubre, 13:45 hs

Bélgica vs. Turquía — viernes 2 de octubre, 13:45 hs

Francia vs. Italia — viernes 2 de octubre, 13:45 hs

Finlandia vs. Albania — sábado 3 de octubre, 08:00 hs

Islandia vs. Bulgaria — sábado 3 de octubre, 11:00 hs

Estonia vs. Luxemburgo — sábado 3 de octubre, 11:00 hs

Bielorrusia vs. San Marino — sábado 3 de octubre, 11:00 hs

Suiza vs. Eslovenia — sábado 3 de octubre, 13:45 hs

Macedonia del Norte vs. Escocia — sábado 3 de octubre, 13:45 hs

España vs. República Checa — sábado 3 de octubre, 13:45 hs

Azerbaiyán vs. Lituania — domingo 4 de octubre, 08:00 hs

Malta vs. Andorra — domingo 4 de octubre, 11:00 hs

Chipre vs. Letonia — lunes 5 de octubre, 11:00 hs

Montenegro vs. Armenia — lunes 5 de octubre, 13:45 hs

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En síntesis