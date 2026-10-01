Álvaro Barco es contratado en insólito equipo después de hacer un pésimo trabajo en Universitario

El pasado de Álvaro Barco fue duro dentro de Universitario. Tuvo que ser despedido, señalado por los hinchas cremas. Ahora está en otro club.

El fútbol da revanchas inesperadas en el momento menos pensado. Tras un vertiginoso y cuestionado paso por la dirigencia crema, Álvaro Barco armó las maletas para asumir un sorpresivo reto internacional.

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El exdirigente deportivo de Universitario de Deportes cruzará el charco para sumarse a la estructura de un club en el fútbol español. Esta noticia cayó de sorpresa entre la fanaticada merengue.

Álvaro Barco dejó esta temporada por presiones en Universitario. (Foto: X).

La revelación sobre el futuro de Álvaro Barco

El periodista Kevin Pacheco dio a conocer la primicia durante la emisión del programa Fútbol Satélite. Según el comunicador, el directivo peruano continuará su carrera en el continente europeo.

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“Álvaro Barco asume un nuevo reto en su cargo dirigencial y es que, meses después de su salida de Universitario, se dio a conocer que viajará a España para ponerse a órdenes del Club Deportivo Lugo de la Tercera División de España”, confirmó el periodista.

¿Hasta cuándo firmó contrato en España?

El contrato de Álvaro Barco con el conjunto gallego no cuenta con un plazo extenso asegurado. Su permanencia dependerá de lo que consiga el equipo en el terreno de juego.

“¿Hasta cuándo sería su contrato? En principio este estaría sujeto en cuanto a resultados hasta fin de temporada, es decir, hasta mayo del 2027”, detalló Pacheco sobre el acuerdo laboral.

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🚨 #LOÚLTIMO ¡ÁLVARO BARCO LLEGA AL FÚTBOL ESPAÑOL! 🚨



Llegará al Club Deportivo Lugo de la 3ra División del Fútbol Español.



🎙️ Vía: @kevin23pacheco en @futbol_satelite



👉 ESTAMOS EN VIVO: https://t.co/Kw4nnyt4DB pic.twitter.com/R6WV7VLADX — Fútbol Satélite (@futbol_satelite) October 1, 2026

Un trago amargo en Universitario de Deportes

El pasado reciente de Álvaro Barco en Ate estuvo marcado por severas críticas y un ambiente sumamente tenso. Señalado por la hinchada debido al armado del plantel y los malos resultados, su salida fue inevitable.

Tras ser despedido de la institución estudiantil, la afición crema celebró su alejamiento del cargo. Ahora, Barco buscará redimirse en el CD Lugo y demostrar su capacidad dirigencial en la competitiva Tercera División de España.

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