Eryc Castillo tomó una decisión dentro de Alianza Lima: ante las ofertas importantes del extranjero

Alianza Lima esta semana recibió novedades sobre el futuro de Eryc Castillo. El jugador decide, lo que pasará ante las ofertas que llegarían.

Alianza Lima recibió novedades determinantes sobre el futuro de una de sus máximas figuras en la presente temporada. Eryc Castillo, delantero ecuatoriano de 31 años, vive el mejor momento de su carrera profesional y se ha consolidado como el goleador indiscutible de la Liga 1.

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Su notable rendimiento en el ataque blanquiazul no ha pasado desapercibido en el mercado internacional. Diversos clubes del exterior han comenzado a seguir de cerca sus actuaciones, despertando un marcado interés por contar con sus servicios para el próximo periodo de transferencias.

Eryc Castillo, figura estelar dentro de Alianza Lima. (Foto: X).

La postura firme Eryc Castillo para su futuro

Ante este panorama de constantes rumores y especulaciones, la postura del atacante ecuatoriano ya quedó definida. El jugador tomó una decisión clara junto a su entorno de trabajo respecto a cómo manejarán las propuestas que comiencen a llegar a las oficinas de Matute.

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De acuerdo con la información revelada por el periodista Wilmer Robles Tadokoro en el programa PBO Campeonísimo, el entorno empresarial del futbolista ha optado por actuar con cautela. La estrategia principal radica en mantener la calma y no apresurar ningún tipo de negociación en este momento.

Espera estratégica para el mercado de pases

La agencia que representa al atacante esperará pacientemente a que se abra formalmente el libro de pases en diciembre. Recién en esa ventana de transferencias se sentarán a evaluar y formalizar las ofertas concretas que lleguen formalmente desde el fútbol extranjero.

Un factor clave en esta situación es la sólida postura institucional de la directiva victoriana. Castillo cuenta con un contrato firmado y vigente con Alianza Lima hasta el año 2028, lo que le otorga al club un respaldo contractual absoluto ante cualquier interés externo.

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Un momento estelar que ilusiona a Alianza Lima

A sus 31 años, el artillero ecuatoriano demuestra una madurez futbolística que ha sido fundamental para el esquema táctico del equipo. Su potencia física, desequilibrio individual y efectividad cara al gol lo convierten en la carta principal del ataque victoriano.

En la interna de Alianza Lima existe la tranquilidad de contar con el jugador enfocado totalmente en el aspecto deportivo. La prioridad de la institución y del propio futbolista es mantener la concentración en el torneo local antes de definir cualquier futuro traspaso.

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