Pablo Guede justificó de forma increíble la derrota de Alianza Lima contra Palestino de Chile

Alianza Lima cayó 2-1 ante Palestino en el último amistoso jugado en Matute. Este duelo, le trajo varias reflexiones polémicas a Pablo Guede.

Pablo Guede, director técnico de Alianza Lima, ofreció sus impresiones tras el último partido amistoso disputado ante un rival chileno. El estratega argentino analizó minuciosamente el rendimiento colectivo de sus futbolistas.

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Durante su intervención presentada por Jax Latin Media, la atención se centró en la conformación de la línea de ataque blanquiazul. Las bajas obligadas de Federico Girotti y Paolo Guerrero exigieron buscar alternativas en la ofensiva.

Pablo Guede decidió poner de titular a Luis Ramos. (Foto: X).

La situación física de Luis Ramos en la ofensiva

En este escenario, Luis Ramos asumió la responsabilidad en el frente de ataque mostrando pasajes de gran esfuerzo sobre el campo. Sin embargo, el entrenador reconoció la compleja situación física que atraviesa el delantero.

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“Hoy se le vio con altibajos, NO tiene el ritmo que tienen otros jugadores. (Luis Ramos) La sigue pasando mal, tiene una lesión de mier*, ojalá le permita seguir siempre de la misma manera. Después de lo que le pasó, sufrió mucho. Nunca dejó de entrenar aunque no podía venir con nosotros”, afirmó el estratega.

Minutos y desgaste en el amistoso internacional

Por otro lado, el estratega resaltó la importancia de dar rodaje a los futbolistas con menos continuidad en partidos oficiales. Explicó que la elevada exigencia de los entrenamientos afectó el estado físico general del grupo.

“Pudimos sumar bastantes minutos con jugadores que no vienen jugando, que eso nos va a servir muy bien. El trabajo que venimos haciendo es demasiado duro, estaban todos acalambrados y corrieron más de lo que esperaba”, precisó respecto al desgaste.

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Cambios tácticos para cuidar al plantel blanquiazul

Asimismo, el DT justificó las sustituciones realizadas en el tramo complementario del compromiso de preparación. Las modificaciones buscaron proteger la integridad de los deportistas ante el cansancio acumulado.

“La intención era no hacer ningún cambio para darles más minutos, pero cuando vi que empezaban a tocarse, decidimos que entraran los chicos que más minutos tienen”, concluyó el técnico mirando hacia los próximos desafíos de la temporada.

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