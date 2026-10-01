Dónde ver EN VIVO Corea del Sur vs. Venezuela: hora, canales de TV y streaming online

Venezuela visita Ulsan para enfrentar este viernes a Corea del Sur en un amistoso internacional. Conoce horario, opciones de transmisión y más detalles del partido.

Las selecciones de Corea del Sur y Venezuela se enfrentan hoy viernes 2 de octubre en un partido amistoso internacional, correspondiente a la fecha FIFA de septiembre-octubre. El duelo se juega en el Estadio Mundialista de Ulsan, Corea del Sur, desde las 20:00 horas local (7:00 A.M. de Venezuela y 6:00 A.M. de Perú).

Publicidad

Venezuela, dirigida por Oswaldo Vizcarrondo, tiene su segundo encuentro amistoso de esta ventana internacional. Su primer enfrentamiento terminó con derrota 2-1 ante Japón el pasado lunes 28 de septiembre. De esta manera, se termina la gira por Asia para la ‘Vinotinto’.

Corea del Sur, por su parte, con Robert Moreno como entrenador, tiene una victoria y un empate en esta fecha FIFA. Goleó 3-0 a Ecuador en el debut de Marcelo Gallardo, pero viene de perder ante la Uruguay de Diego Forlán por 4-1 por lo que buscará la recuperación ante su público.

Publicidad

¿Dónde ver EN VIVO Corea del Sur vs. Venezuela?

El partido amistoso entre Corea del Sur vs. Venezuela, que se disputa en el Estadio Mundialista de Ulsan, cuenta con las siguientes señales y plataformas de transmisión confirmadas en cada país:

Venezuela: Televen y Televen Max

y Corea del Sur: TV Chosun, TVN, TVING y Coupang Play

El partido no tiene transmisión oficial confirmada en el resto de Sudamérica, Centroamérica, Caribe, México y Estados Unidos.

Publicidad

¿A qué hora se juega Corea del Sur vs. Venezuela?

Corea del Sur vs. Venezuela, amistoso internacional de la fecha FIFA de septiembre-octubre, que se juega este viernes 2 de octubre, tiene los siguientes horarios en cada país:

4:00 | Estados Unidos (Hora del Pacífico)

| Estados Unidos (Hora del Pacífico) 5:00 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras

| México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras 6:00 | Colombia, Ecuador, Panamá y Perú

| Colombia, Ecuador, Panamá y Perú 7:00 | Bolivia, Venezuela y Estados Unidos (Hora del Este)

| Bolivia, Venezuela y Estados Unidos (Hora del Este) 8:00 | Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay

| Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay 13:00 | España

| España 20:00 | Corea del Sur

DATOS CLAVE

Corea del Sur y Venezuela juegan hoy, 2 de octubre, en Ulsan.

juegan hoy, 2 de octubre, en Ulsan. Televen y Televen Max transmiten en vivo el partido para Venezuela.

transmiten en vivo el partido para Venezuela. Oswaldo Vizcarrondo y Robert Moreno dirigen el encuentro de fecha FIFA.