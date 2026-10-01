Tras la salida de Cristiano Ronaldo, el nuevo capitán y el dueño del dorsal ‘7’ de Portugal ante Dinamarca

Portugal enfrenta a Dinamarca en la ciudad de Copenhague y la ausencia de Cristiano Ronaldo es lo más llamativo de la jornada. Ahora se pudo conocer quién lo relevará en dos aspectos más que interesantes.

Portugal tiene todo listo para enfrentar a Dinamarca en el marco de la fecha 3 del Grupo D de la UEFA Nations League. El Parken Stadion de Copenhague será el recinto encargado de recibir este prometedor encuentro que no contará con la presencia de Cristiano Ronaldo. Eso sí, desde la interna del equipo luso tomaron decisiones y tienen a los reemplazantes de su máximo referente.

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Luego del altercado entre Cristiano Ronaldo y el entrenador Jorge Jesus que finalmente derivó en la salida definitiva del delantero de la concentración de Portugal el día de ayer, muchos se preguntaban quién lo reemplazaría en la plantilla. Bueno, las alineaciones titulares ya fueron confirmaron y podemos apreciar que otro jugador tiene el dorsal ‘7’ y uno distinto será el capitán.

Así es. Estamos hablando de que Rafael Leao fue el elegido para tomar la camiseta que históricamente le perteneció a Cristiano Ronaldo siendo un referente máximo de Portugal. Por otro lado, Bruno Fernandes será el nuevo capitán del equipo y dichas decisiones se mantendrán hasta el término de esta fecha FIFA, aunque para muchos podría ser un indicio determinante.

🚨🇵🇹 OFFICIAL: Portugal confirm Rafa Leão wears No7 shirt already tonight against Denmark. pic.twitter.com/7kUuc7mI90 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 1, 2026

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Alineaciones titulares de Dinamarca vs. Portugal por la UEFA Nations League

Dinamarca | Mads Hermansen; Rasmus Kristensen, Joachim Andersen, Oliver Provstgaard, Joakim Mæhle; Pierre-Emile Højbjerg, Morten Hjulmand; Patrick Daghim, Mikkel Damsgaard, Mohamed Daramy y Rasmus Højlund. DT: Brian Riemer.

Portugal | Diogo Costa; João Cancelo, Rúben Dias, Renato Veiga, Nuno Mendes; Vitinha, Rúben Neves; Rafael Leão, Bruno Fernandes, Pedro Neto y Gonçalo Ramos. DT: Jorge Jesus.

¿A qué hora juegan Dinamarca vs. Portugal por la UEFA Nations League?

11:45 | Estados Unidos (Hora del Pacífico)

12:45 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras

13:45 | Colombia, Ecuador, Panamá y Perú

14:45 | Bolivia, Venezuela y Estados Unidos (Hora del Este)

15:45 | Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay

20:45 | España

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¿Dónde ver Dinamarca vs. Portugal por la UEFA Nations League?

Sudamérica | ESPN, Disney+ Premium

México | SKY Sports

Centroamérica | Disney+ Premium, ESPN

Estados Unidos | Vix Premium

España | DAZN y DAZN App

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