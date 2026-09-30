Tabla de posiciones del Torneo Clausura y Acumulado 2026 tras partido pendiente entre Cienciano 1-1 Los Chankas

Veamos cómo se movieron las tablas de posiciones de la Liga 1 2026 luego del partido de hoy entre Cienciano vs. Los Chankas en la ciudad del Cusco.

El día de hoy se disputó un encuentro pendiente de la fecha 10 del Torneo Clausura 2026 entre Cienciano vs. Los Chankas. El Estadio Inca Garcilaso de la Vega recibió a estos dos equipos que buscaban a como de lugar la victoria para acomodarse mejor en le campeonato. Dicho esto, a continuación veamos cómo se movieron las tablas de posiciones tras el duelo jugado en el Cusco.

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En cuanto al trámite del partido, desde un inicio se pudo apreciar la intención de Cienciano en avasallar al rival para encontrar rápidamente la diferencia en el marcador. Eso sí, a pesar de que se dieron acciones ofensivas sobre el área de Los Chankas, el resultado no se movió durante los primeros 45 minutos de juego y el primer tiempo terminó igualado sin goles en la ciudad imperial.

De acuerdo al segundo tiempo, podemos decir que estuvo más movido ya que a los 54′ se dio el autogol de Michael Kaufman para darle la ventaja a Cienciano. La alegría cusqueña no dudaría mucho porque a los 74′ fue Kenji Barrios quien encontró la igualdad para Los Chankas. Finalmente, el marcador no se movió y tuvimos un empate 1-1 en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega.

Fuente: Liga1 Te Apuesto.

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La tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026

La tabla de posiciones del Acumulado 2026

Resultados de la fecha 10 del Torneo Clausura 2026

Viernes 18 de septiembre

Alianza Atlético 2-1 Comerciantes Unidos

Alianza Lima 2-0 ADT

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Sábado 19 de septiembre

FC Cajamarca 1-2 Cusco FC

Sporting Cristal 3-1 Atlético Grau

Deportivo Garcilaso 4-0 Universitario de Deportes

FBC Melgar 1-1 Sport Boys

Domingo 20 de septiembre

Sport Huancayo 3-2 UTC

Juan Pablo II College 4-0 CD Moquegua

Miércoles 30 de septiembre

Cienciano 1-1 Los Chankas

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DATOS CLAVES