Tabla de posiciones del Torneo Clausura y Acumulado 2026 tras partido pendiente entre Cienciano 1-1 Los Chankas

El día de hoy se disputó un encuentro pendiente de la fecha 10 del Torneo Clausura 2026 entre Cienciano vs. Los Chankas. El Estadio Inca Garcilaso de la Vega recibió a estos dos equipos que buscaban a como de lugar la victoria para acomodarse mejor en le campeonato. Dicho esto, a continuación veamos cómo se movieron las tablas de posiciones tras el duelo jugado en el Cusco.
En cuanto al trámite del partido, desde un inicio se pudo apreciar la intención de Cienciano en avasallar al rival para encontrar rápidamente la diferencia en el marcador. Eso sí, a pesar de que se dieron acciones ofensivas sobre el área de Los Chankas, el resultado no se movió durante los primeros 45 minutos de juego y el primer tiempo terminó igualado sin goles en la ciudad imperial.
De acuerdo al segundo tiempo, podemos decir que estuvo más movido ya que a los 54′ se dio el autogol de Michael Kaufman para darle la ventaja a Cienciano. La alegría cusqueña no dudaría mucho porque a los 74′ fue Kenji Barrios quien encontró la igualdad para Los Chankas. Finalmente, el marcador no se movió y tuvimos un empate 1-1 en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega.
Fuente: Liga1 Te Apuesto.
La tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026
La tabla de posiciones del Acumulado 2026
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Resultados de la fecha 10 del Torneo Clausura 2026
Viernes 18 de septiembre
- Alianza Atlético 2-1 Comerciantes Unidos
- Alianza Lima 2-0 ADT
Sábado 19 de septiembre
- FC Cajamarca 1-2 Cusco FC
- Sporting Cristal 3-1 Atlético Grau
- Deportivo Garcilaso 4-0 Universitario de Deportes
- FBC Melgar 1-1 Sport Boys
Domingo 20 de septiembre
- Sport Huancayo 3-2 UTC
- Juan Pablo II College 4-0 CD Moquegua
Miércoles 30 de septiembre
- Cienciano 1-1 Los Chankas
DATOS CLAVES
- Cienciano y Los Chankas empataron 1-1 por el Torneo Clausura 2026.
- Michael Kaufman anotó un autogol a favor de Cienciano a los 54 minutos.
- Kenji Barrios marcó la igualdad definitiva para Los Chankas a los 74 minutos.