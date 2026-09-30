Los 3 jugadores que más resaltó Yoshimar Yotún para el futuro de la Selección Peruana

Yoshimar Yotún mostró su convencimiento en el trabajo de la Bicolor y elogió el nivel de varios compañeros que hoy por hoy son novedades en la plantilla.

Luego del empate de Perú ante México, el cual por cierto dejó mejores sensaciones en la interna del equipo de todos, la palabra de los referentes fue realmente clave para conocer un análisis profundo de los nuevos objetivos que se tienen en mente. En esta ocasión fue Yoshimar Yotún quien habló del futuro cercano y de algunos compañeros a quienes realmente les ve condiciones.

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Fuente: Perú 21.

Así es. El capitán y referente de Perú habló del último amistoso internacional disputado en la ciudad de New Jersey y aseguró que las planificaciones del equipo están puestas en consolidar una base de jugadores para las competencias oficiales que se vienen en los próximos años. Además, no dudó en reconocer que tres futbolistas del torneo local están dando la talla en estos amistosos.

“El equipo va a ir mejorando, obviamente, claro que va a evolucionar. Queremos llegar a la Copa América y a las Eliminatorias con un equipo quizás mucho más consolidado, con jugadores que vienen apareciendo en la liga como Oslimg Mora. Creo que Huamán ya venía mucho tiempo con nosotros, pero hoy pudo jugar. Tuvimos una novedad como Magallanes, que hizo un gran partido”; reveló.

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En esta misma línea, Yoshimar Yotún se mostró bastante ilusionado y emocionado de seguir siendo parte de esta etapa de renovación en la Blanquirroja. “Se van sumando chicos muy importantes, que quieren representar a su país, que quieren trascender en la selección. Y a nosotros, como ya un poco los más grandes en el equipo, nos deja bastante tranquilos”.

🎙️Yoshimar Yotún : “QUEREMOS LLEGAR A LA COPA AMÉRICA Y EN LAS ELIMINATORIAS CON UN EQUIPO CONSOLIDADO".#L1Radio #LaBicolor



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Yoshimar Yotún es el referente futbolístico de esta Selección Peruana

Al margen de la renovación que claramente se busca y que con el correr del tiempo se vendrá dando de forma natural por un tema generacional, nadie puede discutir que hoy en día Yoshimar Yotún es uno de los referentes futbolísticos más importantes de la Selección Peruana. Con 36 años de edad y un presente muy bueno, estos amistosos internacionales son la prueba de su total vigencia.

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Además, no perdamos de vista que vistiendo la camiseta de Sporting Cristal es uno de los mejores futbolistas de la Liga 1 y las convocatorias se las tiene muy bien merecidas. Es más, muchos ahora se preguntan qué será del equipo de todos cuando ‘Yoshi‘ ya no esté apto para competir ya que su presencia en el mediocampo es realmente clave a estas altura del proceso de Mano Menezes.

Fuente: La Bicolor.

DATOS CLAVES

Yoshimar Yotún destacó el nivel de Oslimg Mora , Huamán y Magallanes .

destacó el nivel de , y . 36 años tiene Yoshimar Yotún , actual jugador de Sporting Cristal y la selección.

tiene , actual jugador de y la selección. New Jersey fue sede del empate entre la selección de Perú y México.