¡Goleada celeste! Sporting Cristal venció 5-0 a ADT y clasificó a la final de la Copa Caliente de la Liga 2026

En un encuentro tranquilo y con superioridad desde el inicio, Sporting Cristal clasificó a la final de la Copa Caliente de la Liga tras golear a ADT en el Estadio Alberto Gallardo.

El buen momento de Sporting Cristal se trasladó a la Copa Caliente de la Liga 2026. La semana pasada lograron un triunfazo jugando en la complicada altura de Tarma y el día de hoy hicieron lo propio ante ADT en el Estadio Alberto Gallardo. Con un nivel colectivo e individual muy importante de los rimenses, lograron clasificar a la gran final del campeonato que se jugará en noviembre.

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En todo momento, fue Sporting Cristal quien tomó la iniciativa del encuentro y muy pronto se hizo dueño del trámite. A pesar de haber fallado algunas ocasiones ofensivas, Michael Hoyos y Santiago González se hicieron presentes en el marcador para ponerse 2-0 arriba. Contando el resultado de la ida, los celestes ya tenían una ventaja de 3-0 que prácticamente era definitoria.

Con esta misma tónica en donde Sporting Cristal buscaba mayor diferencia en el resultado, en ciertos momentos se apreció una pequeña reacción de un ADT que con el pasar de los minutos fue perdiendo mucha más confianza. Las figuras de Leandro Sosa y Catriel Cabellos se sumaron a la fiesta de los cerveceros y así se concretó su clasificación a la final de la Copa Caliente de la Liga 1 2026.

Fuente: Sporting Cristal.

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La gran racha de Sporting Cristal que el hincha celebra

El presente de Sporting Cristal es inmejorable. Luego de apabullar el día de hoy por 5-0 a ADT (con un resultado global de 6-0 por el resultado de ida en la ciudad de Tarma), el equipo cervecero completó un total de 5 triunfos de forma consecutiva en este tramo final de la temporada. Tanto en Liga 1 como en la Copa Caliente de la Liga es que vemos una recuperación notable de la plantilla.

Esta situación queda en evidencia con una tremenda alegría de los hinchas. Es así que esta tarde el Estadio Alberto Gallardo estuvo repleto en sus tribunas preferenciales como Oriente y Occidente. Alentando de principio a fin y cantando luego de mucho tiempo el himno de la institución, el equipo por fin se siente respaldado por los aficionados y esperan seguir por este camino de éxito.

Fuente: Sporting Cristal.

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¿Cuándo y contra quién jugará Sporting Cristal la final de la Copa Caliente de la Liga 2026

Sporting Cristal clasificó a la gran final de la Copa Caliente de la Liga 2026 y ahora tendrá que esperar rival. La otra llave de semifinales la disputan Alianza Atlético y Sport Boys, a falta de la vuelta que será el martes 6 de octubre en la ciudad de Sullana. Eso sí, la programación del torneo indica que el próximo 15 de noviembre es la fecha indicada para la definición de este campeonato.

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