Islandia vs. Bulgaria en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la fecha 3 de la Liga de Naciones

El sábado 3 de octubre Islandia intentará meterse de lleno en la pelea de su grupo de la Liga de Naciones, con Bulgaria como rival de turno en una fecha que puede acomodar bastante la tabla.
Los locales llegan con el envión de una victoria clara y quieren sacarle ventaja a un rival que todavía no pudo ganar en lo que va del certamen. Para Bulgaria, en cambio, el partido es casi una obligación si no quiere quedar descolgada del grupo.
Horario del partido
- Perú: 11:00 hs
Por dónde ver el partido
- Perú: Disney+ Premium
La actualidad de ambos equipos
Islandia llega golpeando: goleó 3-0 como visitante a Luxemburgo y antes había rescatado un empate como local frente a Estonia. Con esos resultados se ubica en la mitad de la tabla con 4 puntos en dos presentaciones, y una nueva victoria la dejaría en una posición cómoda de cara a lo que resta de la fase.
Bulgaria, en cambio, no termina de despegar. Empató sin goles como local ante Estonia y antes había perdido 2-1, también en casa, frente a Luxemburgo. Con apenas un punto en dos partidos, el equipo necesita revertir la imagen lejos de su gente si quiere seguir con chances de pelear algo en el grupo.
El historial entre Islandia y Bulgaria
El historial entre ambos tiene cuatro antecedentes y una amplia ventaja para Bulgaria, que ganó tres de esos cruces y solo cedió un empate. Islandia nunca pudo quedarse con una victoria frente a este rival, y en el global de goles también queda por debajo, con 5 convertidos contra 9 recibidos. El dato llama la atención porque en ambas visitas a campo contrario, tanto Islandia como Bulgaria terminaron perdiendo, mientras que el único empate se dio en Reikiavik en 2001.
Últimos 4 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|07/09/2005
|Bulgaria vs. Islandia
|3-2
|UEFA World Cup Qualifiers
|04/09/2004
|Islandia vs. Bulgaria
|1-3
|UEFA World Cup Qualifiers
|06/06/2001
|Islandia vs. Bulgaria
|1-1
|UEFA World Cup Qualifiers
|24/03/2001
|Bulgaria vs. Islandia
|2-1
|UEFA World Cup Qualifiers
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la fecha
- Islas Feroe vs. Eslovaquia — viernes 2 de octubre, 13:45 hs
- Bosnia y Herzegovina vs. Suecia — viernes 2 de octubre, 13:45 hs
- Polonia vs. Rumania — viernes 2 de octubre, 13:45 hs
- Ucrania vs. Irlanda del Norte — viernes 2 de octubre, 13:45 hs
- Hungría vs. Georgia — viernes 2 de octubre, 13:45 hs
- Bélgica vs. Turquía — viernes 2 de octubre, 13:45 hs
- Francia vs. Italia — viernes 2 de octubre, 13:45 hs
- Finlandia vs. Albania — sábado 3 de octubre, 08:00 hs
- Estonia vs. Luxemburgo — sábado 3 de octubre, 11:00 hs
- Bielorrusia vs. San Marino — sábado 3 de octubre, 11:00 hs
- Croacia vs. Inglaterra — sábado 3 de octubre, 11:00 hs
- Suiza vs. Eslovenia — sábado 3 de octubre, 13:45 hs
- Macedonia del Norte vs. Escocia — sábado 3 de octubre, 13:45 hs
- España vs. República Checa — sábado 3 de octubre, 13:45 hs
- Azerbaiyán vs. Lituania — domingo 4 de octubre, 08:00 hs
- Malta vs. Andorra — domingo 4 de octubre, 11:00 hs
- Chipre vs. Letonia — lunes 5 de octubre, 11:00 hs
- Montenegro vs. Armenia — lunes 5 de octubre, 13:45 hs
En síntesis
- Islandia y Bulgaria se enfrentan este sábado 3 de octubre por la fecha 3 de la Liga de Naciones.
- El partido se transmitirá por Disney+ Premium.
- Islandia suma 4 puntos en el torneo.
- Bulgaria suma 1 punto en el torneo.