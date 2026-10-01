El primer jugador que pasaría de estar borrado a ser titular en el Universitario de Fabián Bustos

Con el regreso de Fabián Bustos, existe la posibilidad de que un suplente habitual durante esta temporada 2026 pueda tener mayor protagonismo en Universitario. Su experiencia y conocimiento del DT serían claves.

Tras la confirmación y conferencia de prensa de Fabián Bustos como nuevo entrenador de Universitario de Deportes, existen algunos indicios de ciertas modificaciones en el equipo de cara a la reanudación del Torneo Clausura 2026. Si bien el propio estratega no quiso dar detalles de ello, un referente merengue soltó la idea de que Horacio Calcaterra podría ser más protagonista.

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Fuente: Universitario.

De acuerdo a un reciente análisis por parte de José Carvallo, exarquero de Universitario de Deportes y actualmente comentarista deportivo, se ha podido conocer que existe mucha posibilidad de que Horacio Calcaterra pase de estar borrado prácticamente del equipo como un habitual suplente a ser titular muy pronto gracias al conocimiento que existe desde el comando técnico.

“Los jugadores se van a sentir cómodos con Bustos porque lo conocen y saben cómo trabaja. Yo siento lo mismo, que Horacio Calcaterra va a tener más oportunidades con Fabián Bustos. A él le gusta mucho“; reveló en primera instancia José Carvallo durante el programa digital ‘L1 Radio‘ respecto a las chances que tendría el experimentado volante en volver al equipo titular.

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En esta misma línea, el referente de la ‘U’ reveló cuál sería el aspecto que diferencia de forma positiva a Fabián Bustos de Héctor Cúper dentro del grupo. “Es un equipo que viene de ser tricampeón. No es fácil, es un desgaste normal de edad, de jugadores que bajan su nivel. Tiene que haber una restructuración y eso es normal. Tienen que ir cambiando algunas cosas, eso es parte del fútbol. Bustos siempre ha tenido buena comunicación, buen trato con el plantel y creo yo, dentro de mi forma de ver el fútbol, que es mejor estratega que Cúper”.

🎙️José Carvallo: "Bustos y los jugadores NO TIENEN MARGEN de error. Ahora toca ponerse a TRABAJAR"#L1Radio #Universitario



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¿Por qué Horacio Calcaterra fue perdiendo espacio en Universitario durante el 2026?

Siendo una de las piezas referentes de Universitario de Deportes durante los últimos años al contribuir con el tricampeonato nacional, Horacio Calcaterra no ha tenido su mejor temporada en este año 2026. Hasta ahora se mantiene como una opción lejana de recambio en el mediocampo y cualquiera podría pensar que al finalizar su contrato en diciembre estaría viviendo su último tiempo en el club.

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Ahora, con el regreso de Fabián Bustos dicha situación podría cambiar. Hasta el momento el popular ‘Calca’ tan solo ha disputado un total de 12 partidos en la campaña y completando 305′ de competencia. Es decir, ha pasado muy desapercibido y veremos si es que el actual comando técnico le otorga un nuevo aire para afianzarse en una volante que tampoco ha rendido como se esperaba.

DATOS CLAVES

Fabián Bustos asumió como nuevo entrenador de Universitario para el Torneo Clausura 2026 .

asumió como nuevo entrenador de para el . Horacio Calcaterra disputó 12 partidos y sumó 305 minutos en la actual temporada 2026.

disputó 12 partidos y sumó 305 minutos en la actual temporada 2026. José Carvallo analizó en L1 Radio los cambios tácticos en el plantel tricampeón nacional.