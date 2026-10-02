Dónde ver EN VIVO Macedonia del Norte vs. Escocia por la fecha 3 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Sin puntos de por medio todavía en esta racha reciente, Macedonia del Norte recibe el sábado 3 de octubre a una Escocia que tampoco termina de despegar en esta Liga de Naciones.
Ninguno de los dos llegó con el arranque soñado al certamen y este cruce es una oportunidad para cortar la mala racha antes de que la tabla empiece a pesar.
Horario del partido
- Perú: 13:45 hs
Por dónde ver el partido
- Perú: Disney+ Premium
La actualidad de ambos equipos
Macedonia del Norte no pudo sumar en sus primeras dos presentaciones: cayó 0-3 como local frente a Suiza y después se fue con las manos vacías de su visita a Eslovenia, donde perdió 0-2. El equipo está último en la tabla general con cero puntos y necesita reaccionar rápido para no quedar descolgado del grupo.
Escocia tampoco pudo ganar en lo que va del torneo. Viene de una derrota dura, 0-3 ante Suiza, y antes había rescatado un empate sin goles como visitante frente a Eslovenia. Con apenas un punto en dos fechas, el equipo llega golpeado mentalmente pero sigue siendo el candidato a quedarse con los tres puntos en este cruce.
El historial entre Macedonia del Norte y Escocia
El historial entre ambos muestra cuatro antecedentes, con ventaja clara para los escoceses: ganaron dos, perdieron uno y empataron otro. En el balance de goles también se impone Escocia, con cinco tantos convertidos contra tres de Macedonia del Norte. El duelo más reciente, en 2013, terminó 1-2 a favor de los escoceses.
Últimos 4 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|10/09/2013
|Macedonia del Norte vs. Escocia
|1-2
|UEFA World Cup Qualifiers
|11/09/2012
|Escocia vs. Macedonia del Norte
|1-1
|UEFA World Cup Qualifiers
|05/09/2009
|Escocia vs. Macedonia del Norte
|2-0
|UEFA World Cup Qualifiers
|06/09/2008
|Macedonia del Norte vs. Escocia
|1-0
|UEFA World Cup Qualifiers
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la fecha
- Finlandia vs. Albania — sábado 3 de octubre, 08:00 hs
- Islandia vs. Bulgaria — sábado 3 de octubre, 11:00 hs
- Estonia vs. Luxemburgo — sábado 3 de octubre, 11:00 hs
- Bielorrusia vs. San Marino — sábado 3 de octubre, 11:00 hs
- Croacia vs. Inglaterra — sábado 3 de octubre, 11:00 hs
- Suiza vs. Eslovenia — sábado 3 de octubre, 13:45 hs
- España vs. República Checa — sábado 3 de octubre, 13:45 hs
- Azerbaiyán vs. Lituania — domingo 4 de octubre, 08:00 hs
- Malta vs. Andorra — domingo 4 de octubre, 11:00 hs
- Rumania vs. Suecia — lunes 5 de octubre, 13:45 hs
- Bosnia y Herzegovina vs. Polonia — lunes 5 de octubre, 13:45 hs
- Ucrania vs. Hungría — lunes 5 de octubre, 13:45 hs
- Irlanda del Norte vs. Georgia — lunes 5 de octubre, 13:45 hs
- Italia vs. Turquía — lunes 5 de octubre, 13:45 hs
- Francia vs. Bélgica — lunes 5 de octubre, 13:45 hs
En síntesis
- Macedonia del Norte y Escocia se enfrentan este sábado 3 de octubre por la fecha 3 de la Liga de Naciones.
- El partido se transmitirá por Disney+ Premium.
- Macedonia del Norte suma 0 puntos en el torneo.
- Escocia suma 1 punto en el torneo.