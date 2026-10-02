Dónde ver EN VIVO Macedonia del Norte vs. Escocia por la fecha 3 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Macedonia del Norte y Escocia se enfrentan este sábado 3 de octubre, por la fecha 3 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Sin puntos de por medio todavía en esta racha reciente, Macedonia del Norte recibe el sábado 3 de octubre a una Escocia que tampoco termina de despegar en esta Liga de Naciones.

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Ninguno de los dos llegó con el arranque soñado al certamen y este cruce es una oportunidad para cortar la mala racha antes de que la tabla empiece a pesar.

Horario del partido

Perú: 13:45 hs

Por dónde ver el partido

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La actualidad de ambos equipos

Macedonia del Norte no pudo sumar en sus primeras dos presentaciones: cayó 0-3 como local frente a Suiza y después se fue con las manos vacías de su visita a Eslovenia, donde perdió 0-2. El equipo está último en la tabla general con cero puntos y necesita reaccionar rápido para no quedar descolgado del grupo.

Escocia tampoco pudo ganar en lo que va del torneo. Viene de una derrota dura, 0-3 ante Suiza, y antes había rescatado un empate sin goles como visitante frente a Eslovenia. Con apenas un punto en dos fechas, el equipo llega golpeado mentalmente pero sigue siendo el candidato a quedarse con los tres puntos en este cruce.

El historial entre Macedonia del Norte y Escocia

El historial entre ambos muestra cuatro antecedentes, con ventaja clara para los escoceses: ganaron dos, perdieron uno y empataron otro. En el balance de goles también se impone Escocia, con cinco tantos convertidos contra tres de Macedonia del Norte. El duelo más reciente, en 2013, terminó 1-2 a favor de los escoceses.

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Últimos 4 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 10/09/2013 Macedonia del Norte vs. Escocia 1-2 UEFA World Cup Qualifiers 11/09/2012 Escocia vs. Macedonia del Norte 1-1 UEFA World Cup Qualifiers 05/09/2009 Escocia vs. Macedonia del Norte 2-0 UEFA World Cup Qualifiers 06/09/2008 Macedonia del Norte vs. Escocia 1-0 UEFA World Cup Qualifiers

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

Finlandia vs. Albania — sábado 3 de octubre, 08:00 hs

Islandia vs. Bulgaria — sábado 3 de octubre, 11:00 hs

Estonia vs. Luxemburgo — sábado 3 de octubre, 11:00 hs

Bielorrusia vs. San Marino — sábado 3 de octubre, 11:00 hs

Croacia vs. Inglaterra — sábado 3 de octubre, 11:00 hs

Suiza vs. Eslovenia — sábado 3 de octubre, 13:45 hs

España vs. República Checa — sábado 3 de octubre, 13:45 hs

Azerbaiyán vs. Lituania — domingo 4 de octubre, 08:00 hs

Malta vs. Andorra — domingo 4 de octubre, 11:00 hs

Rumania vs. Suecia — lunes 5 de octubre, 13:45 hs

Bosnia y Herzegovina vs. Polonia — lunes 5 de octubre, 13:45 hs

Ucrania vs. Hungría — lunes 5 de octubre, 13:45 hs

Irlanda del Norte vs. Georgia — lunes 5 de octubre, 13:45 hs

Italia vs. Turquía — lunes 5 de octubre, 13:45 hs

Francia vs. Bélgica — lunes 5 de octubre, 13:45 hs

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En síntesis