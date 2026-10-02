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Liga de Naciones

Dónde ver EN VIVO Macedonia del Norte vs. Escocia por la fecha 3 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Macedonia del Norte y Escocia se enfrentan este sábado 3 de octubre, por la fecha 3 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

North Macedonia vs. Scotland, Liga de Naciones
North Macedonia vs. Scotland, Liga de Naciones

Sin puntos de por medio todavía en esta racha reciente, Macedonia del Norte recibe el sábado 3 de octubre a una Escocia que tampoco termina de despegar en esta Liga de Naciones.

Ninguno de los dos llegó con el arranque soñado al certamen y este cruce es una oportunidad para cortar la mala racha antes de que la tabla empiece a pesar.

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Horario del partido

  • Perú: 13:45 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

Macedonia del Norte no pudo sumar en sus primeras dos presentaciones: cayó 0-3 como local frente a Suiza y después se fue con las manos vacías de su visita a Eslovenia, donde perdió 0-2. El equipo está último en la tabla general con cero puntos y necesita reaccionar rápido para no quedar descolgado del grupo.

Escocia tampoco pudo ganar en lo que va del torneo. Viene de una derrota dura, 0-3 ante Suiza, y antes había rescatado un empate sin goles como visitante frente a Eslovenia. Con apenas un punto en dos fechas, el equipo llega golpeado mentalmente pero sigue siendo el candidato a quedarse con los tres puntos en este cruce.

El historial entre Macedonia del Norte y Escocia

El historial entre ambos muestra cuatro antecedentes, con ventaja clara para los escoceses: ganaron dos, perdieron uno y empataron otro. En el balance de goles también se impone Escocia, con cinco tantos convertidos contra tres de Macedonia del Norte. El duelo más reciente, en 2013, terminó 1-2 a favor de los escoceses.

Últimos 4 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
10/09/2013Macedonia del Norte vs. Escocia1-2UEFA World Cup Qualifiers
11/09/2012Escocia vs. Macedonia del Norte1-1UEFA World Cup Qualifiers
05/09/2009Escocia vs. Macedonia del Norte2-0UEFA World Cup Qualifiers
06/09/2008Macedonia del Norte vs. Escocia1-0UEFA World Cup Qualifiers

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

  • Finlandia vs. Albania — sábado 3 de octubre, 08:00 hs
  • Islandia vs. Bulgaria — sábado 3 de octubre, 11:00 hs
  • Estonia vs. Luxemburgo — sábado 3 de octubre, 11:00 hs
  • Bielorrusia vs. San Marino — sábado 3 de octubre, 11:00 hs
  • Croacia vs. Inglaterra — sábado 3 de octubre, 11:00 hs
  • Suiza vs. Eslovenia — sábado 3 de octubre, 13:45 hs
  • España vs. República Checa — sábado 3 de octubre, 13:45 hs
  • Azerbaiyán vs. Lituania — domingo 4 de octubre, 08:00 hs
  • Malta vs. Andorra — domingo 4 de octubre, 11:00 hs
  • Rumania vs. Suecia — lunes 5 de octubre, 13:45 hs
  • Bosnia y Herzegovina vs. Polonia — lunes 5 de octubre, 13:45 hs
  • Ucrania vs. Hungría — lunes 5 de octubre, 13:45 hs
  • Irlanda del Norte vs. Georgia — lunes 5 de octubre, 13:45 hs
  • Italia vs. Turquía — lunes 5 de octubre, 13:45 hs
  • Francia vs. Bélgica — lunes 5 de octubre, 13:45 hs

En síntesis

  • Macedonia del Norte y Escocia se enfrentan este sábado 3 de octubre por la fecha 3 de la Liga de Naciones.
  • El partido se transmitirá por Disney+ Premium.
  • Macedonia del Norte suma 0 puntos en el torneo.
  • Escocia suma 1 punto en el torneo.
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