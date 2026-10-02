Suiza vs. Eslovenia en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la fecha 3 de la Liga de Naciones

Suiza y Eslovenia se enfrentan este sábado 3 de octubre, por la fecha 3 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Suiza llega como candidata y el sábado 3 de octubre tiene la chance de sacar una diferencia clara en la tabla de la Liga de Naciones ante Eslovenia.

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Los dos suman puntos en lo que va del certamen, pero el partido puede marcar quién pelea arriba del grupo y quién queda relegado a mitad de tabla.

Horario del partido

Perú: 13:45 hs

Por dónde ver el partido

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La actualidad de ambos equipos

Suiza llega entonando goles: viene de dos triunfos por 3-0, primero ante Macedonia del Norte y después ante Escocia, ambos de visitante. Esa efectividad la tiene quinta en la clasificación con 6 puntos en dos presentaciones, un arranque que confirma el favoritismo con el que llega a este cruce.

Eslovenia no se queda atrás en resultados aunque su andar fue más parejo: un empate sin goles ante Escocia y después un 2-0 como local frente a Macedonia del Norte. Con 4 unidades se ubica en la mitad de la tabla, en el puesto 17, y necesita un golpe de autoridad para meterse en la pelea por los puestos de arriba.

El historial entre Suiza y Eslovenia

El historial favorece claramente a Suiza, que ganó 7 de los 11 cruces directos ante Eslovenia, con apenas 2 triunfos eslovenos y 2 empates. La diferencia de gol también es contundente: 20 goles convertidos por los suizos contra 8 de su rival.

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En los enfrentamientos más recientes la cosa se empareja un poco: el último terminó 0-0, aunque el anterior lo había ganado Suiza por 3-0. De hecho, en los duelos de este siglo Eslovenia logró sorprender alguna vez, como aquel 1-5 que sufrió en 2003 o el 2-2 en 2000, pero la tendencia general sigue marcando una ventaja clara para los suizos.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 13/10/2025 Eslovenia vs. Suiza 0-0 UEFA World Cup Qualifiers 08/09/2025 Suiza vs. Eslovenia 3-0 UEFA World Cup Qualifiers 05/09/2015 Suiza vs. Eslovenia 3-2 UEFA European Championship Qualifiers 09/10/2014 Eslovenia vs. Suiza 1-0 UEFA European Championship Qualifiers 15/10/2013 Suiza vs. Eslovenia 1-0 UEFA World Cup Qualifiers 07/09/2012 Eslovenia vs. Suiza 0-2 UEFA World Cup Qualifiers 27/04/2004 Suiza vs. Eslovenia 2-1 Friendlies 11/02/2003 Eslovenia vs. Suiza 1-5 Friendlies 06/06/2001 Suiza vs. Eslovenia 0-1 UEFA World Cup Qualifiers 11/10/2000 Eslovenia vs. Suiza 2-2 UEFA World Cup Qualifiers

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la fecha

Finlandia vs. Albania — sábado 3 de octubre, 08:00 hs

Islandia vs. Bulgaria — sábado 3 de octubre, 11:00 hs

Estonia vs. Luxemburgo — sábado 3 de octubre, 11:00 hs

Bielorrusia vs. San Marino — sábado 3 de octubre, 11:00 hs

Croacia vs. Inglaterra — sábado 3 de octubre, 11:00 hs

Macedonia del Norte vs. Escocia — sábado 3 de octubre, 13:45 hs

España vs. República Checa — sábado 3 de octubre, 13:45 hs

Azerbaiyán vs. Lituania — domingo 4 de octubre, 08:00 hs

Malta vs. Andorra — domingo 4 de octubre, 11:00 hs

Rumania vs. Suecia — lunes 5 de octubre, 13:45 hs

Bosnia y Herzegovina vs. Polonia — lunes 5 de octubre, 13:45 hs

Ucrania vs. Hungría — lunes 5 de octubre, 13:45 hs

Irlanda del Norte vs. Georgia — lunes 5 de octubre, 13:45 hs

Italia vs. Turquía — lunes 5 de octubre, 13:45 hs

Francia vs. Bélgica — lunes 5 de octubre, 13:45 hs

En síntesis