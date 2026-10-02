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Liga de Naciones

Suiza vs. Eslovenia en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la fecha 3 de la Liga de Naciones

Suiza y Eslovenia se enfrentan este sábado 3 de octubre, por la fecha 3 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Switzerland vs. Slovenia, Liga de Naciones
Switzerland vs. Slovenia, Liga de Naciones

Suiza llega como candidata y el sábado 3 de octubre tiene la chance de sacar una diferencia clara en la tabla de la Liga de Naciones ante Eslovenia.

Los dos suman puntos en lo que va del certamen, pero el partido puede marcar quién pelea arriba del grupo y quién queda relegado a mitad de tabla.

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Horario del partido

  • Perú: 13:45 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

Suiza llega entonando goles: viene de dos triunfos por 3-0, primero ante Macedonia del Norte y después ante Escocia, ambos de visitante. Esa efectividad la tiene quinta en la clasificación con 6 puntos en dos presentaciones, un arranque que confirma el favoritismo con el que llega a este cruce.

Eslovenia no se queda atrás en resultados aunque su andar fue más parejo: un empate sin goles ante Escocia y después un 2-0 como local frente a Macedonia del Norte. Con 4 unidades se ubica en la mitad de la tabla, en el puesto 17, y necesita un golpe de autoridad para meterse en la pelea por los puestos de arriba.

El historial entre Suiza y Eslovenia

El historial favorece claramente a Suiza, que ganó 7 de los 11 cruces directos ante Eslovenia, con apenas 2 triunfos eslovenos y 2 empates. La diferencia de gol también es contundente: 20 goles convertidos por los suizos contra 8 de su rival.

En los enfrentamientos más recientes la cosa se empareja un poco: el último terminó 0-0, aunque el anterior lo había ganado Suiza por 3-0. De hecho, en los duelos de este siglo Eslovenia logró sorprender alguna vez, como aquel 1-5 que sufrió en 2003 o el 2-2 en 2000, pero la tendencia general sigue marcando una ventaja clara para los suizos.

Últimos 10 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
13/10/2025Eslovenia vs. Suiza0-0UEFA World Cup Qualifiers
08/09/2025Suiza vs. Eslovenia3-0UEFA World Cup Qualifiers
05/09/2015Suiza vs. Eslovenia3-2UEFA European Championship Qualifiers
09/10/2014Eslovenia vs. Suiza1-0UEFA European Championship Qualifiers
15/10/2013Suiza vs. Eslovenia1-0UEFA World Cup Qualifiers
07/09/2012Eslovenia vs. Suiza0-2UEFA World Cup Qualifiers
27/04/2004Suiza vs. Eslovenia2-1Friendlies
11/02/2003Eslovenia vs. Suiza1-5Friendlies
06/06/2001Suiza vs. Eslovenia0-1UEFA World Cup Qualifiers
11/10/2000Eslovenia vs. Suiza2-2UEFA World Cup Qualifiers

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

  • Finlandia vs. Albania — sábado 3 de octubre, 08:00 hs
  • Islandia vs. Bulgaria — sábado 3 de octubre, 11:00 hs
  • Estonia vs. Luxemburgo — sábado 3 de octubre, 11:00 hs
  • Bielorrusia vs. San Marino — sábado 3 de octubre, 11:00 hs
  • Croacia vs. Inglaterra — sábado 3 de octubre, 11:00 hs
  • Macedonia del Norte vs. Escocia — sábado 3 de octubre, 13:45 hs
  • España vs. República Checa — sábado 3 de octubre, 13:45 hs
  • Azerbaiyán vs. Lituania — domingo 4 de octubre, 08:00 hs
  • Malta vs. Andorra — domingo 4 de octubre, 11:00 hs
  • Rumania vs. Suecia — lunes 5 de octubre, 13:45 hs
  • Bosnia y Herzegovina vs. Polonia — lunes 5 de octubre, 13:45 hs
  • Ucrania vs. Hungría — lunes 5 de octubre, 13:45 hs
  • Irlanda del Norte vs. Georgia — lunes 5 de octubre, 13:45 hs
  • Italia vs. Turquía — lunes 5 de octubre, 13:45 hs
  • Francia vs. Bélgica — lunes 5 de octubre, 13:45 hs

En síntesis

  • Suiza y Eslovenia se enfrentan este sábado 3 de octubre por la fecha 3 de la Liga de Naciones.
  • El partido se transmitirá por Disney+ Premium.
  • Suiza suma 6 puntos tras vencer a Escocia y Macedonia del Norte.
  • Eslovenia suma 4 puntos en el torneo.
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