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Liga de Naciones

Finlandia vs. Bielorrusia en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la fecha 2 de la Liga de Naciones

Finlandia y Bielorrusia se enfrentan este martes 29 de septiembre, por la fecha 2 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Finland vs. Belarus, Liga de Naciones
Finland vs. Belarus, Liga de Naciones

El martes 29 de septiembre se pone en juego la segunda fecha de la Liga de Naciones y Finlandia llega con el envión de una goleada que todavía se comenta.

Son apenas dos fechas del certamen, pero el arranque marcó una diferencia grande entre ambos equipos y esta noche puede confirmar esa distancia o abrir una sorpresa.

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Horario del partido

  • Perú: 13:45 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

Finlandia empezó de la mejor manera: goleó 7-0 como visitante ante San Marino y con eso quedó octavo con 3 puntos en su grupo. Un resultado así infla la confianza de local y pone presión sobre el rival de turno, que llega golpeado.

Bielorrusia, en cambio, tuvo un debut para el olvido. Cayó 0-2 de visitante frente a Albania y se quedó sin puntos, en el puesto 48 de la clasificación general. Necesita reaccionar rápido si no quiere quedar descolgada del grupo desde temprano.

Tabla de posiciones

# Equipo PJ G E P GF GC DIF Pts
1 Austria 2 2 0 0 6 2 +4 6
2 Montenegro 2 2 0 0 5 3 +2 6
3 Grecia 2 2 0 0 3 1 +2 6
4 Portugal 2 2 0 0 3 1 +2 6
5 Lituania 2 1 1 0 3 1 +2 4
6 Países Bajos 2 1 1 0 3 2 +1 4
7 Ucrania 2 1 1 0 1 0 +1 4
8 Finlandia 1 1 0 0 7 0 +7 3
9 Suiza 1 1 0 0 3 0 +3 3
10 Irlanda 2 1 0 1 3 1 +2 3
11 Eslovaquia 1 1 0 0 2 0 +2 3
12 Albania 1 1 0 0 2 0 +2 3
13 Bélgica 1 1 0 0 2 0 +2 3
14 Armenia 2 1 0 1 4 3 +1 3
15 Dinamarca 2 1 0 1 4 3 +1 3
16 España 1 1 0 0 3 2 +1 3
17 Croacia 1 1 0 0 2 1 +1 3
18 Luxemburgo 1 1 0 0 2 1 +1 3
19 Suecia 1 1 0 0 2 1 +1 3
20 Malta 1 1 0 0 2 1 +1 3
21 Francia 1 1 0 0 1 0 +1 3
22 Irlanda del Norte 1 1 0 0 1 0 +1 3
23 Noruega 2 1 0 1 4 4 +0 3
24 Kosovo 2 1 0 1 2 3 -1 3
25 Azerbaiyán 1 0 1 0 1 1 +0 1
26 Islandia 1 0 1 0 1 1 +0 1
27 Estonia 1 0 1 0 1 1 +0 1
28 Islas Feroe 1 0 1 0 1 1 +0 1
29 Kazajistán 1 0 1 0 1 1 +0 1
30 Gibraltar 1 0 1 0 0 0 +0 1
31 Eslovenia 1 0 1 0 0 0 +0 1
32 Escocia 1 0 1 0 0 0 +0 1
33 Polonia 1 0 1 0 0 0 +0 1
34 Bosnia y Herzegovina 1 0 1 0 0 0 +0 1
35 Chipre 2 0 1 1 1 2 -1 1
36 Alemania 2 0 1 1 1 2 -1 1
37 Andorra 2 0 1 1 1 2 -1 1
38 Georgia 2 0 1 1 0 1 -1 1
39 Letonia 2 0 1 1 0 2 -2 1
40 Inglaterra 1 0 0 1 2 3 -1 0
41 República Checa 1 0 0 1 1 2 -1 0
42 Bulgaria 1 0 0 1 1 2 -1 0
43 Rumania 1 0 0 1 1 2 -1 0
44 Hungría 1 0 0 1 0 1 -1 0
45 Turquía 1 0 0 1 0 1 -1 0
46 Serbia 2 0 0 2 2 4 -2 0
47 Moldavia 1 0 0 1 0 2 -2 0
48 Bielorrusia 1 0 0 1 0 2 -2 0
49 Italia 1 0 0 1 0 2 -2 0
50 Liechtenstein 1 0 0 1 0 2 -2 0
51 Gales 2 0 0 2 0 3 -3 0
52 Macedonia del Norte 1 0 0 1 0 3 -3 0
53 Israel 2 0 0 2 1 6 -5 0
54 San Marino 1 0 0 1 0 7 -7 0

Tabla actualizada al 28 de septiembre. Puede variar con los resultados de la fecha.

Todos los partidos de la fecha

  • Luxemburgo vs. Islandia — martes 29 de septiembre, 13:45 hs
  • Bulgaria vs. Estonia — martes 29 de septiembre, 13:45 hs
  • Eslovaquia vs. Kazajistán — martes 29 de septiembre, 13:45 hs
  • Moldavia vs. Islas Feroe — martes 29 de septiembre, 13:45 hs
  • San Marino vs. Albania — martes 29 de septiembre, 13:45 hs
  • Eslovenia vs. Macedonia del Norte — martes 29 de septiembre, 13:45 hs
  • Escocia vs. Suiza — martes 29 de septiembre, 13:45 hs
  • España vs. Croacia — martes 29 de septiembre, 13:45 hs
  • República Checa vs. Inglaterra — martes 29 de septiembre, 13:45 hs
  • Azerbaiyán vs. Liechtenstein — jueves 1 de octubre, 11:00 hs
  • Malta vs. Gibraltar — jueves 1 de octubre, 13:45 hs
  • Bosnia y Herzegovina vs. Suecia — viernes 2 de octubre, 13:45 hs
  • Polonia vs. Rumania — viernes 2 de octubre, 13:45 hs
  • Bélgica vs. Turquía — viernes 2 de octubre, 13:45 hs
  • Francia vs. Italia — viernes 2 de octubre, 13:45 hs

En síntesis

  • Finlandia y Bielorrusia se enfrentan este martes 29 de septiembre por la fecha 2 de la Liga de Naciones.
  • El partido se transmitirá por ESPN2 y Disney+ Premium.
  • Finlandia suma 3 puntos tras vencer a San Marino.
  • Bielorrusia suma 0 puntos en el torneo.
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