Alineaciones de Finlandia y Bielorrusia por la Liga de Naciones: formaciones confirmadas

Se viene Finlandia vs. Bielorrusia este martes 29 de septiembre desde las 13:45 hora de Perú por la Liga de Naciones: repasa las alineaciones confirmadas y las novedades de ambos.
Cómo llegan Finlandia y Bielorrusia
Finlandia viene de ganarle 7-0 a San Marino.
Bielorrusia viene de caer 0-2 ante Albania.
Las alineaciones de Finlandia y Bielorrusia
Finlandia (4-4-2): Lukáš Hrádecký, Juho Lahteenmaki, Ville Koski, Adam Stahl, Tony Miettinen, Adam Markhiev, Kaan Kairinen, Topi Keskinen, Glen Kamara, Joel Pohjanpalo, Leo Walta. DT: Jacob Friis.
Bielorrusia (4-4-2): Fedor Lapoukhov, Kirill Pechenin, Zakhar Volkov, Vladislav Kalinin, Kirill Gomanov, Aleksandr Selyava, Max Ebong, Artem Shumanskiy, Anton Lukashov, German Barkovsky, Ruslan Lisakovich. DT: Viktor Gancharenko.
Suplentes de Finlandia: Benjamin Kallman, Adrian Svanback, Samuli Miettinen, Viljami Sinisalo, Leo Vaisanen, Oiva Jukkola, Onni Valakari, Robin Lod, Santeri Vaananen, Anssi Suhonen, Ryan Mahuta, Lucas Bergstrom, Matti Peltola, Daniel Hakans.
Suplentes de Bielorrusia: Yevgeniy Malashevich, Valeri Gromyko, Artem Kontsevoy, Pavel Pavlyuchenko, Valeri Bocherov, Roman Begunov, Andrey Kudravets, Aleksandr Svirepa, Egor Parkhomenko, Anton Kovalev, Timofey Simanenka, Evgeniy Yablonski, Daniil Galyata, Trofim Melnichenko.
La previa de Finlandia y Bielorrusia: todo lo que hay que saber
- Día: martes 29 de septiembre
- Hora: 13:45 (hora de Perú)
- Próximo partido de Finlandia: vs. Albania, sábado 3 de octubre
- Próximo partido de Bielorrusia: vs. San Marino, sábado 3 de octubre