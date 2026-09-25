Dónde ver EN VIVO San Marino vs. Finlandia por la Liga de Naciones: TV y streaming online

San Marino y Finlandia se enfrentan este sábado 26 de septiembre, por la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

San Marino vuelve a la acción este sábado 26 de septiembre por la Liga de Naciones, con Finlandia como rival de turno en un compromiso donde las diferencias entre ambos planteles saltan a la vista.

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Más allá del resultado, el certamen le sirve a San Marino para sumar rodaje internacional, mientras que Finlandia llega con la intención de acumular puntos que le permitan pelear arriba en su grupo.

Horario del partido

Perú: 13:45 hs

Por dónde ver el partido

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La actualidad de ambos equipos

San Marino afronta este cruce con la idea de plantar cara ante un rival de mayor jerarquía. Para el equipo local, cada partido de la Liga de Naciones es una oportunidad para acortar distancias futbolísticas frente a selecciones con mucha más tradición.

Finlandia, en cambio, llega con la obligación de mostrar solidez y no dejar puntos en el camino. El equipo visitante entiende que este tipo de partidos son los que definen si un grupo se pelea hasta el final o se resuelve de manera anticipada.

Tabla de posiciones

# Equipo PJ G E P GF GC DIF Pts 1 Austria 1 1 0 0 3 1 +2 3 2 Armenia 1 1 0 0 2 0 +2 3 3 Lituania 1 1 0 0 2 0 +2 3 4 Noruega 1 1 0 0 3 2 +1 3 5 Malta 1 1 0 0 2 1 +1 3 6 Grecia 1 1 0 0 2 1 +1 3 7 Irlanda del Norte 1 1 0 0 1 0 +1 3 8 Portugal 1 1 0 0 1 0 +1 3 9 Kosovo 1 1 0 0 1 0 +1 3 10 Países Bajos 1 0 1 0 1 1 +0 1 11 Alemania 1 0 1 0 1 1 +0 1 12 Dinamarca 1 0 0 1 2 3 -1 0 13 Andorra 1 0 0 1 1 2 -1 0 14 Serbia 1 0 0 1 1 2 -1 0 15 Georgia 1 0 0 1 0 1 -1 0 16 Gales 1 0 0 1 0 1 -1 0 17 Irlanda 1 0 0 1 0 1 -1 0 18 Israel 1 0 0 1 1 3 -2 0 19 Letonia 1 0 0 1 0 2 -2 0 20 Liechtenstein 1 0 0 1 0 2 -2 0

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Tabla actualizada al 25 de septiembre. Puede variar con los resultados de la fecha.

Todos los partidos de la fecha

Eslovenia vs. Escocia — sábado 26 de septiembre, 08:00 hs

Bulgaria vs. Luxemburgo — sábado 26 de septiembre, 11:00 hs

Islandia vs. Estonia — sábado 26 de septiembre, 11:00 hs

Islas Feroe vs. Kazajistán — sábado 26 de septiembre, 11:00 hs

Eslovaquia vs. Moldavia — sábado 26 de septiembre, 13:45 hs

Albania vs. Bielorrusia — sábado 26 de septiembre, 13:45 hs

Macedonia del Norte vs. Suiza — sábado 26 de septiembre, 13:45 hs

Inglaterra vs. España — sábado 26 de septiembre, 13:45 hs

República Checa vs. Croacia — sábado 26 de septiembre, 13:45 hs

Rumania vs. Bosnia y Herzegovina — lunes 28 de septiembre, 13:45 hs

Suecia vs. Polonia — lunes 28 de septiembre, 13:45 hs

Turquía vs. Italia — lunes 28 de septiembre, 13:45 hs

Bélgica vs. Francia — lunes 28 de septiembre, 13:45 hs

En síntesis