Universitario de Deportes viene mostrando un gran nivel desde la llegada de Jorge Fossati, este último ha hecho milagros y sobre todo ha levantado el nivel de algunos jugadores y este es el caso Nelson Cabanillas, que desde hace varias semanas su nombre no deja de ser pronunciado en todas partes.

Ahora Crackbanillas, como se le conoce popularmente, salió hablar sobre el buen nivel que está demostrando en la cancha de juego, por lo que aseguró que está creciendo y yendo por un buen camino.

“Es la idea de cada año ir creciendo y seguir mejorando. Siento que estoy por buen camino y no creo que este sea mi techo, quiero seguir creciendo, creo que el grupo está creciendo y se nota en los resultados, no solo en cómo ganamos. Estoy enfocado ahora en apoyar al equipo dónde me toque, creo que gracias a Dios estoy pasando un buen momento personal y creo que esto también ayuda mucho al equipo y estoy enfocado en eso para seguir creciendo”, manifestó en conferencia de prensa.

También al lateral izquierdo merengue se le fue consultado sobre la oportunidad de defender la mica de la Selección peruana de fútbol, a lo que respondió que sería muy lindo y que espera algún día, representar al país.

“Creo que llegar a la selección peruana sería algo muy lindo y siento que cualquier jugador espera poder, algún día, representar a su país. Yo trabajo para mejorar y apoyar al equipo y pienso que la selección es parte de una mejora y lo que uno demuestra”, comentó.

Por último, el jugador crema afirmó que todo el trabajo que viene realizando en el club, siempre lo hace en silencio.

“Yo trabajo en silencio y para el equipo porque, como dice el profe, cada partido es una final”, sostuvo.