Es tendencia:
logotipo del encabezado
LaLiga

EN VIVO Barcelona vs Levante GRATIS por LaLiga VER vía ESPN, Disney+ Premium y Fútbol Libre

Partido de lujo por LaLiga, donde Barcelona vs. Levante estarán enfrentándose, en minutos nada más. Los detalles, en nuestro minuto a minuto.

1': LEVANTE TUVO EL PRIMERO

A los veinte segundos nada más, Carlos Álvarez Rivera quedó mano a mano con Joan García. Resolvió bien el portero del Barcelona en esta oportunidad.

Publicidad

¡ARRANCÓ EL PARTIDO!

Ya se juega el Barcelona vs. Levante por LaLiga.

¡SUENA EL HIMNO DEL BARCELONA!

El Estadio completo está cantando, en la previa del partido contra Levante.

¡BARCELONA EN LA PREVIA!

Calentamiento correspondiente al duelo contra Levante.

Tweet placeholder

¡INSTANTES PREVIOS AL PARTIDO!

Barcelona está calentando, lo mismo el Levante para este cotejo de LaLiga.

Publicidad

¡ALINEACIONES CONFIRMADAS!

Barcelona XI: Joan Garcia, Cancelo, Lewandowski, Lamine Yamal, Raphinha, Gerard Martin, Olmo, De Jong, Bernal, Eric Garcia, Kounde.

Levante XI: Ryan, Matturro, Dela, Olasagasti, Romero, Victor Garcia, Rey, Toljan Manu Sanchez, Alvarez, Tunde.

Imagen
Imagen

¡LOS CULÉS TIENEN UNA OBLIGACIÓN!

El Barcelona se enfrentará al Levante en un encuentro crucial por la jornada 25 de LaLiga de España. Su objetivo principal es asegurar la victoria para escalar a la cima de la tabla y acercarse cada vez más al título de campeón.

¡EL PRESI ENTRE TODOS LOS PRESENTES!

Aquí está la bienvenida que se le dio a Joan Laporta a su llegada al Camp Nou, antes del partido de hoy contra el Levante.

Tweet placeholder

¡HABRÁ UNA TENDENCIA HOY!

El FC Barcelona busca establecer su dominio y exhibir su potencial de ataque frente al Levante UD.

¡PARTIDO DE LUJO PARA HOY!

Barcelona y Levante se ven las caras en unos minutos por LaLiga.

Publicidad

Por Manuel Alejandro Carranza Salas

Sigue a Bolavip en Google!
EN VIVO Barcelona vs. Levante GRATIS por LaLiga.
© GeminiEN VIVO Barcelona vs. Levante GRATIS por LaLiga.

El FC Barcelona llega a este encuentro con la necesidad imperiosa de reafirmar su dominio táctico en el Spotify Camp Nou. El sistema de Hansi Flick buscará asfixiar la salida del Levante desde el primer minuto, apoyándose en la velocidad de sus extremos para abrir el campo.

Por su parte, el equipo granota aterriza en la Ciudad Condal con un planteamiento defensivo que históricamente ha incomodado a los blaugranas. La clave para los visitantes será mantener un bloque bajo compacto y aprovechar las transiciones rápidas para explotar la espalda de la adelantada defensa culé.

La atención estará puesta en Robert Lewandowski, quien sigue siendo el faro ofensivo del conjunto catalán gracias a su capacidad de finalización. El Levante deberá realizar un marcaje impecable para evitar que el polaco reciba balones cómodos dentro del área pequeña, donde suele ser letal.

Este choque no es solo un partido más, sino una prueba de fuego para las aspiraciones del Barcelona en la lucha por el título liguero. Una victoria consolidaría las sensaciones positivas del proyecto, mientras que cualquier otro resultado generaría dudas antes de los próximos compromisos internacionales.

Real Madrid cayó en Pamplona ante Osasuna y puso en riesgo la cima de LaLiga ante Barcelona

ver también

Real Madrid cayó en Pamplona ante Osasuna y puso en riesgo la cima de LaLiga ante Barcelona

¿Cuándo y a qué hora se juega el Barcelona vs. Levante?

El encuentro entre el FC Barcelona y el Levante UD se disputa hoy, domingo 22 de febrero de 2026, a las 15:15 UTC (Tiempo Universal Coordinado) en el Estadio Spotify Camp Nou. Esta hora equivale a las 16:15 de España, las 09:15 de México y las 12:15 de Argentina y Chile, marcando el inicio de un duelo crucial para las aspiraciones de ambos equipos en la jornada 25 de LaLiga.

¿Qué canales transmitirán el Barcelona vs. Levante?

Para seguir el encuentro entre el FC Barcelona y el Levante UD a nivel global, la transmisión estará disponible a través de diversas plataformas líderes según la región. En España, el duelo se podrá ver por Movistar Plus+ y DAZN, mientras que en toda Latinoamérica y Brasil la señal oficial correrá por cuenta de ESPN (en sus señales 2 o 5). Y de forma exclusiva vía streaming por Disney+ Premium. Por su parte, en México y Centroamérica la cobertura será de Sky Sports, en Estados Unidos podrá seguirse mediante ESPN Deportes y fuboTV, y en el Reino Unido a través de Premier Sports 1, garantizando así una cobertura universal para este choque de LaLiga. Además, del minuto a minuto de Bolavip Perú.

Imagen
En vivo hoy el Barcelona vs. Levante. (Foto: X).

DATOS CLAVES

  • El encuentro entre FC Barcelona y Levante se disputa hoy, 22 de febrero.
  • El partido inicia a las 15:15 UTC en el estadio Spotify Camp Nou.
  • El delantero Robert Lewandowski es el referente ofensivo principal del conjunto catalán.
Manuel Alejandro Carranza Salas
Manuel Alejandro Carranza Salas
Lee también
Incidentes en la previa del Alianza vs. U. de Chile
Copa Sudamericana

Incidentes en la previa del Alianza vs. U. de Chile

Bayern empató 2-2 por primera vez en la temporada de local en Bundesliga ante Mainz 05
Futbol Internacional

Bayern empató 2-2 por primera vez en la temporada de local en Bundesliga ante Mainz 05

Barcelona sufrió en la Champions para vencer 2-1 al Frankfurt: doblete de Jules Koundé
Champions League

Barcelona sufrió en la Champions para vencer 2-1 al Frankfurt: doblete de Jules Koundé

¿Cuándo y a qué hora juega Chelsea vs. Barcelona EN VIVO por la Champions League?
Champions League

¿Cuándo y a qué hora juega Chelsea vs. Barcelona EN VIVO por la Champions League?

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Los juegos y apuestas deportivas a distancia realizados en exceso pueden causar ludopatía

+18 jugar con responsabilidadGordon Moody
Better Collective Logo