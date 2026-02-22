EN VIVO Barcelona vs Levante GRATIS por LaLiga VER vía ESPN, Disney+ Premium y Fútbol Libre

Aquí está la bienvenida que se le dio a Joan Laporta a su llegada al Camp Nou, antes del partido de hoy contra el Levante.

El Barcelona se enfrentará al Levante en un encuentro crucial por la jornada 25 de LaLiga de España. Su objetivo principal es asegurar la victoria para escalar a la cima de la tabla y acercarse cada vez más al título de campeón.

A los veinte segundos nada más, Carlos Álvarez Rivera quedó mano a mano con Joan García. Resolvió bien el portero del Barcelona en esta oportunidad.

El FC Barcelona llega a este encuentro con la necesidad imperiosa de reafirmar su dominio táctico en el Spotify Camp Nou. El sistema de Hansi Flick buscará asfixiar la salida del Levante desde el primer minuto, apoyándose en la velocidad de sus extremos para abrir el campo.

Por su parte, el equipo granota aterriza en la Ciudad Condal con un planteamiento defensivo que históricamente ha incomodado a los blaugranas. La clave para los visitantes será mantener un bloque bajo compacto y aprovechar las transiciones rápidas para explotar la espalda de la adelantada defensa culé.

La atención estará puesta en Robert Lewandowski, quien sigue siendo el faro ofensivo del conjunto catalán gracias a su capacidad de finalización. El Levante deberá realizar un marcaje impecable para evitar que el polaco reciba balones cómodos dentro del área pequeña, donde suele ser letal.

Este choque no es solo un partido más, sino una prueba de fuego para las aspiraciones del Barcelona en la lucha por el título liguero. Una victoria consolidaría las sensaciones positivas del proyecto, mientras que cualquier otro resultado generaría dudas antes de los próximos compromisos internacionales.

¿Cuándo y a qué hora se juega el Barcelona vs. Levante?

El encuentro entre el FC Barcelona y el Levante UD se disputa hoy, domingo 22 de febrero de 2026, a las 15:15 UTC (Tiempo Universal Coordinado) en el Estadio Spotify Camp Nou. Esta hora equivale a las 16:15 de España, las 09:15 de México y las 12:15 de Argentina y Chile, marcando el inicio de un duelo crucial para las aspiraciones de ambos equipos en la jornada 25 de LaLiga.

¿Qué canales transmitirán el Barcelona vs. Levante?

Para seguir el encuentro entre el FC Barcelona y el Levante UD a nivel global, la transmisión estará disponible a través de diversas plataformas líderes según la región. En España, el duelo se podrá ver por Movistar Plus+ y DAZN, mientras que en toda Latinoamérica y Brasil la señal oficial correrá por cuenta de ESPN (en sus señales 2 o 5). Y de forma exclusiva vía streaming por Disney+ Premium. Por su parte, en México y Centroamérica la cobertura será de Sky Sports, en Estados Unidos podrá seguirse mediante ESPN Deportes y fuboTV, y en el Reino Unido a través de Premier Sports 1, garantizando así una cobertura universal para este choque de LaLiga. Además, del minuto a minuto de Bolavip Perú.

DATOS CLAVES