Es tendencia:
logotipo del encabezado
LaLiga

¡Alineaciones oficiales! Sigue la transmisión EN VIVO vía Fútbol Libre | Real Madrid 0-0 Osasuna por la fecha 25 de LaLiga

VER Real Madrid vs. Osasuna EN VIVO, GRATIS Y EN DIRECTO vía DSports y Fútbol Libre por la fecha 25 de LaLiga.

¡YA CALIENTAN LOS PROTAGONISTAS!

A menos de una hora para el partido, los futbolistas ya están entrando en calor para el duelo por la fecha 25 de LaLiga.

Tweet placeholder
Publicidad

¡EL ONCE DE OSASUNA!

Osasuna también hizo oficial su alineación titular para jugar ante Real Madrid por la fecha 25 de LaLiga.

Imagen

¡EL ONCE TITULAR DEL MADRID!

Real Madrid hizo oficial su alineación titular para el partido ante Osasuna por la fecha 25 de LaLiga.

Imagen

¡REAL MADRID LLEGÓ A EL SADAR!

Con este video en sus redes sociales, Real Madrid confirmó que ya está en El Sadar y se prepara para afrontar el partido ante Osasuna.

Tweet placeholder

¡PASAMOS A DETALLAR LOS PROBABLES ONCES DE LOS PLANTELES!

Las probables alineaciones para el partido entre Real Madrid vs. Osasuna serían estas.

Real Madrid: Courtois; Valverde, Asencio, Rudiger, Carreras; Camavinga, Guler, Tchouameni; Mbappé, García, Mastantuono.

Osasuna: Herrera; Valentín, Herrando, Catena, Galán; García, Oroz, I. Muñoz, V. Muñóz; Torró, Budimir.

Publicidad

¿CÓMO LLEGAN AL PARTIDO?

Cerrando la data estadística, también es importante conocer cómo le ha ido a cada club en sus últimos cinco encuentros, por ello tenemos la información.

¡LOS AMOS DEL GOL!

Entrando al área, ahora veremos cómo les ha ido a cada uno respecto al promedio de goles. Además, es claro que el Real Madrid por lo menos debería anotar un tanto ante Osasuna, en base a sus estadísticas.

¡LAS ESTADÍSTICAS DEL PARTIDO!

Empezamos con los datos del Real Madrid vs. Osasuna para calentar la previa del cotejo por la fecha 25 de LaLiga. Y en base a los fríos números, la ventaja es amplia para el cuadro blanco.

¡MUY BUENOS DÍAS AMIGOS DE BOLAVIP!

Comenzamos con la transmisión minuto a minuto del partido entre Real Madrid vs. Osasuna, válido por la fecha 25 de LaLiga.

Por Aldo Cadillo

Sigue a Bolavip en Google!
Real Madrid vs. Osasuna EN VIVO vía Fútbol Libre.
© Gemini IA.Real Madrid vs. Osasuna EN VIVO vía Fútbol Libre.

Mira por tu celular el partido entre Real Madrid vs. Osasuna por la fecha 25 de LaLiga en vivo, en directo y online por DSports. El cotejo se jugará este sábado 21 de febrero desde las 12:30 PM y también tienes la opción de seguirlo gratis vía Fútbol Libre y en el minuto a minuto de Bolavip Perú.

Real Madrid llega a Pamplona tras una semana agitada por la Champions League y ahora su cabeza está en LaLiga, donde tiene que defender la cima de la tabla de posiciones. Para esto, deberá de vencer a Osasuna en su territorio, si quiere continuar manteniendo la ventaja ante el Barcelona.

Sacudón en Alianza Lima: Paolo Guerrero sube el tono de su voz y manda fuerte exigencia al equipo

ver también

Sacudón en Alianza Lima: Paolo Guerrero sube el tono de su voz y manda fuerte exigencia al equipo

Aldo Cadillo
Aldo Cadillo
Lee también
¿A qué hora y dónde ver EN VIVO Real Madrid vs. Valencia por La Liga 2025-26?
Fútbol europeo

¿A qué hora y dónde ver EN VIVO Real Madrid vs. Valencia por La Liga 2025-26?

Real Sociedad vs. Real Madrid: hora y canal de TV del partido, fecha 4 de LaLiga
Fútbol europeo

Real Sociedad vs. Real Madrid: hora y canal de TV del partido, fecha 4 de LaLiga

Hora y canal del Real Madrid vs. Espanyol por LaLiga
Fútbol europeo

Hora y canal del Real Madrid vs. Espanyol por LaLiga

Triunfazo merengue: Real Madrid venció a Valencia por la fecha 17 de La Liga
Futbol Internacional

Triunfazo merengue: Real Madrid venció a Valencia por la fecha 17 de La Liga

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Los juegos y apuestas deportivas a distancia realizados en exceso pueden causar ludopatía

+18 jugar con responsabilidadGordon Moody
Better Collective Logo