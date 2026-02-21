¡Alineaciones oficiales! Sigue la transmisión EN VIVO vía Fútbol Libre | Real Madrid 0-0 Osasuna por la fecha 25 de LaLiga

Comenzamos con la transmisión minuto a minuto del partido entre Real Madrid vs. Osasuna, válido por la fecha 25 de LaLiga.

Empezamos con los datos del Real Madrid vs. Osasuna para calentar la previa del cotejo por la fecha 25 de LaLiga. Y en base a los fríos números, la ventaja es amplia para el cuadro blanco.

Entrando al área, ahora veremos cómo les ha ido a cada uno respecto al promedio de goles. Además, es claro que el Real Madrid por lo menos debería anotar un tanto ante Osasuna, en base a sus estadísticas.

Cerrando la data estadística, también es importante conocer cómo le ha ido a cada club en sus últimos cinco encuentros, por ello tenemos la información.

Con este video en sus redes sociales, Real Madrid confirmó que ya está en El Sadar y se prepara para afrontar el partido ante Osasuna.

Real Madrid hizo oficial su alineación titular para el partido ante Osasuna por la fecha 25 de LaLiga.

Osasuna también hizo oficial su alineación titular para jugar ante Real Madrid por la fecha 25 de LaLiga.

A menos de una hora para el partido, los futbolistas ya están entrando en calor para el duelo por la fecha 25 de LaLiga.

Mira por tu celular el partido entre Real Madrid vs. Osasuna por la fecha 25 de LaLiga en vivo, en directo y online por DSports. El cotejo se jugará este sábado 21 de febrero desde las 12:30 PM y también tienes la opción de seguirlo gratis vía Fútbol Libre y en el minuto a minuto de Bolavip Perú.

Real Madrid llega a Pamplona tras una semana agitada por la Champions League y ahora su cabeza está en LaLiga, donde tiene que defender la cima de la tabla de posiciones. Para esto, deberá de vencer a Osasuna en su territorio, si quiere continuar manteniendo la ventaja ante el Barcelona.