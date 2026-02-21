¡Alineaciones oficiales! Sigue la transmisión EN VIVO vía Fútbol Libre | Real Madrid 0-0 Osasuna por la fecha 25 de LaLiga

Mira por tu celular el partido entre Real Madrid vs. Osasuna por la fecha 25 de LaLiga en vivo, en directo y online por DSports. El cotejo se jugará este sábado 21 de febrero desde las 12:30 PM y también tienes la opción de seguirlo gratis vía Fútbol Libre y en el minuto a minuto de Bolavip Perú.
Real Madrid llega a Pamplona tras una semana agitada por la Champions League y ahora su cabeza está en LaLiga, donde tiene que defender la cima de la tabla de posiciones. Para esto, deberá de vencer a Osasuna en su territorio, si quiere continuar manteniendo la ventaja ante el Barcelona.
ver también
Sacudón en Alianza Lima: Paolo Guerrero sube el tono de su voz y manda fuerte exigencia al equipo