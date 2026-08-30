¿A qué hora y dónde ver Cienciano vs. Cusco FC EN VIVO por TV y streaming online?

Cienciano y Cusco FC disputan el clásico de la Ciudad Imperial por la fecha 7 del Torneo Clausura 2026. Conoce los detalles del duelo.

Cienciano y Cusco FC se enfrentan este domingo 30 de agosto en otra edición del clásico de la Ciudad Imperial por la fecha 7 del Torneo Clausura 2026 de la Liga 1 Perú. El Inca Garcilaso de la Vega es el escenario de este encuentro, que comienza a las 7:00 P.M., hora de Perú, con el arbitraje de Julio Quiroz y Gaby Oncoy en el VAR.

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Ambos equipos no atraviesan su mejor momento en esta Liga 1. El ‘Papá de América’, dirigido por Horacio Melgarejo, tiene su cabeza puesta en la Copa Sudamericana 2026 donde espera en cuartos de final por Montevideo City Torque. En el torneo local, viene de ser goleado 5-1 por Sport Boys y está en el 16º puesto en la tabla de posiciones del Clausura 2026 con solo 4 puntos.

El conjunto aurinegro, encabezado por Javier Rabanal, vive un andar irregular. Es que marcha en la décima ubicación en la tabla de posiciones de este certamen con 9 unidades. En su última presentación, también sufrió una goleada, ya que perdió 4-1 ante Deportivo Garcilaso, uno de los líderes del torneo.

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¿A qué hora se juega Cienciano vs. Cusco FC?

Cienciano vs. Cusco FC, duelo por la fecha 7 del Torneo Clausura 2026, que se juega este domingo 30 de agosto, tiene los siguientes horarios en cada país:

Perú, Colombia y Ecuador: 7:00 P.M.

México: 6:00 P.M.

Chile, Bolivia y Venezuela: 8:00 P.M.

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 9:00 P.M.

Estados Unidos: 5:00 P.M. (PT) y 8:00 P.M. (ET)

y España: 2:00 A.M.

¿Dónde ver EN VIVO Cienciano vs. Cusco FC?

El partido entre Cienciano y Cusco FC, que se disputa en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, tiene transmisión en vivo por TV y streaming online:

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