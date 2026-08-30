La drástica medida que tomaron 3 referentes de Alianza Lima luego de perder el invicto en Matute

Tras caer 1-0 ante Deportivo Garcilaso jugando en Matute, se vio claramente cómo 3 titulares de Alianza Lima optaron por una contundente decisión frente a la prensa. Conoce los detalles del caso.

Tras la inesperada derrota de Alianza Lima ante Deportivo Garcilaso por 1-0 jugando en Matute, se esperaban muchas reacciones de por medio. Primero fueron los hinchas quienes mostraron su malestar desde las tribunas y luego vimos cómo algunos de los protagonistas blanquiazules optaron por una drástica medida ante la prensa deportiva local que los esperaba en zona mixta.

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Fuente: A Presión.

Así es. En esta ocasión estamos hablando de que referentes y titulares de Alianza Lima no atendieron a los medios luego de perder ante Deportivo Garcilaso. Paolo Guerrero, Alejandro Duarte y Luis Advíncula pasaron de largo cuando los periodistas esperaban por sus declaraciones para entender un poco más las sensaciones de lo que significó perder el invicto jugando de locales en este 2026.

Si bien Alejandro Duarte y Luis Advíncula se fueron sin emitir ninguna opinión de por medio y con una cara de fastidio por lo sucedido en el Estadio Alejandro Villanueva, lo más llamativo se apreció con Paolo Guerrero ya que se le notaba con alguna dificultad para caminar. Ya se sabía que llegaba con algunas complicaciones físicas, así que el video de ‘Agencia Andina‘ confirma este caso.

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Los jugadores de Alianza Lima Luis Advíncula, Paolo Guerrero y Alejandro Duarte se retiraron sin brindar declaraciones tras la derrota de su equipo por 1-0 ante Deportivo Garcilaso en el Estadio Alejandro Villanueva.



Video: Mayfer Fuentes pic.twitter.com/wZacxAeHaW — Agencia Andina (@Agencia_Andina) August 30, 2026

La reacción de los hinchas de Alianza Lima tras perder ante Deportivo Garcilaso

Si tomamos en cuenta la más reciente medida por parte de Paolo Guerrero, Alejandro Duarte y Luis Advíncula luego de caer 1-0 ante Deportivo Garcilaso en Matute, tampoco podemos dejar de mencionar la reacción de los hinchas tras el pitazo final del partido. “Queremos jugadores que quieran campeonar” fue el grito que se escuchó claramente en las tribunas del recinto deportivo.

Si bien Alianza Lima venía con el pie derecho y sin conocer de derrotas jugando en condición de local, además de ya tener en sus manos el Torneo Apertura 2026 y con el objetivo cerca del título nacional, el pueblo victoriano se muestra más exigente que nunca y así se expresó luego del encuentro ante los imperiales. Veremos qué provoca esta situación en los jugadores y en la interna del club.

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Fuente: Agencia Andina.

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