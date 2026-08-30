Carlos Zambrano dejó mensaje a Alianza Lima por su buen momento en Sport Boys: “El principio de año fue algo negativo para mi carrera”

Carlos Zambrano destacó a Sport Boys y a todo el pueblo 'chalaco' tras la victoria ante Sport Boys. También mencionó lo ocurrido con Alianza Lima y su salida.

Carlos Zambrano mostró su felicidad y agradeció el buen trato que ha recibido en Sport Boys. Desde su arribo hace algunos meses y tras un mal inicio de año con polémica de por medio en Alianza Lima, el presente del ‘Kaiser’ es totalmente diferente y se ilusiona con que los ‘Rosados’ peleen por el Torneo Clausura 2026.

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Luego de la victoria 1-0 ante Sporting Cristal en el Estadio Miguel Grau, Carlos Zambrano habló con L1MAX donde consideró que Sport Boys fue un justo ganador. “Contento por el equipo, el Callao se merecía algo así, fue un espectáculo y fuimos justos ganadores. Vamos paso a paso, falta bastante, pero es inevitable no ilusionarse”, manifestó.

El defensor de 37 años también fue muy crítico de todo lo que se dijo en la previa sobre la supuesta superioridad de Sporting Cristal sobre su equipo. “En la semana se hablaba mucho que Cristal era superior, pero fuimos justos dominadores. Si bien el resultado solo fue 1-0, este equipo está hecho para más cosas”, aseguró.

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El agradecimiento de Carlos Zambrano al Callao y un recado para Alianza Lima

Además de destacar lo bueno del equipo frente a Sporting Cristal, Zambrano mostró su agradecimiento para todo el pueblo ‘chalaco’ pese a todo lo que se ha comentado sobre su llegada al conjunto ‘rosado’.

“Me considero un gran jugador, no me importa los comentarios de fuera, vengo a trabajar a sumar al grupo, aquí me siento muy feliz y el Callao me recibió de buena forma. Voy a seguir trabajando para darles un poco de alegría”, afirmó.

En este sentido, dejó un mensaje para sus críticos. “Esto es fútbol. Hay momentos buenos, malos en la vida, el cual lo tomo con calma. Sé quién soy, lo he dicho muchas veces, me considero un gran jugador. No me importan las opiniones de los de afuera, porque hay muchos comentaristas u opinólogos que hablan tonterías. Pero es su trabajo. A mí no me mueve nada“, dijo.

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También hizo una mención indirecta a Alianza Lima, respecto a la situación que vivió a comienzos de año. “Yo simplemente vengo a trabajar, a sumar al grupo, en el cual me siento muy feliz porque me recibieron muy bien. El Callao me recibió muy bien después de que a principio de año fue algo negativo para mi carrera, para mi vida. Pero eso queda en el pasado“, cerró en la mencionada entrevista.

Cabe recordar que Zambrano terminó su vínculo con Alianza Lima en febrero de este 2026 luego de conocerse una denuncia desde Argentina por presunto abuso sexual por un hecho ocurrido en un hotel de Uruguay cuando estaba concentrado con el primer equipo. Si bien el hecho no fue esclarecido, sí se trató de una falta al reglamento interno del club y motivó a su salida junto con la de Miguel Trauco (actual compañero suyo en Boys) y la de Sergio Peña.

DATOS CLAVE

Febrero de 2026: Carlos Zambrano dejó Alianza Lima tras una denuncia desde Argentina.

Carlos Zambrano dejó Alianza Lima tras una denuncia desde Argentina. 1-0 venció Sport Boys a Sporting Cristal en el Estadio Miguel Grau.

a Sporting Cristal en el Estadio Miguel Grau. Miguel Trauco y Sergio Peña también dejaron Alianza Lima por faltas al reglamento interno.