Alianza Lima confirmó por qué razones Pablo Guede castigó separando a Kevin Quevedo

Alianza Lima explicó la situación de Kevin Quevedo. Quien estuvo separado por Pablo Guede. Acá están todas las razones de su último accionar.

La interna de Alianza Lima volvió a acaparar los reflectores del fútbol peruano tras conocerse los motivos reales detrás de la decisión tomada por Pablo Guede. El entrenador argentino optó por marginar temporalmente al atacante Kevin Quevedo de las convocatorias del primer equipo blanquiazul.

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Ante las especulaciones de los hinchas y la prensa, la directiva íntima rompió el silencio para dar luz sobre el estado actual del futbolista. El encargado de detallar la situación fue Franco Navarro Mandayo, gerente deportivo del club victoriano.

Kevin Quevedo vuelve a los entrenamientos de Alianza Lima. (Foto: X).

¿Por qué Pablo Guede sancionó a Kevin Quevedo?

En una amplia conversación en el programa Fútbol Satélite, el directivo remarcó que la medida aplicada contra el extremo no respondió a factores extra futbolísticos. Todo se tradujo en una diferencia de criterios dentro del ámbito estrictamente técnico y táctico.

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“Lo que pasó con Kevin fue un tema netamente deportivo, de un trato entre Kevin, el cuerpo técnico y nosotros como parte deportiva”, sostuvo Navarro Mandayo durante la emisión para descartar problemas indisciplinarios.

¿Hasta cuándo tiene contrato Kevin Quevedo en Alianza Lima?

Respecto a su vinculación legal, la dirigencia y los registros contractuales confirman que Kevin Quevedo tiene contrato vigente con Alianza Lima hasta finales de 2027. Esta extensión otorga margen al club para definir su futuro sin prisas de mercado.

Pese al castigo impuesto por Guede en las últimas jornadas, la administración íntima ratificó su plena confianza en las condiciones del delantero. La dirigencia confirmó además que el jugador nunca dejó de entrenar al mismo ritmo que el resto del plantel profesional.

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El respaldo de la directiva para su reincorporación

La postura del club busca reincorporar al jugador en su mejor versión para afrontar los siguientes retos de la temporada actual. “A nosotros Kevin como jugador nos encanta. Así que nosotros como club le damos todo el soporte y las herramientas para que se desarrolle y sea el mejor deportista posible”, añadió el gerente deportivo.

De esta manera, Alianza Lima intentó dar por cerrado el conflicto del cual se habló en estas últimas semanas, y enfocar los esfuerzos del atacante dentro del terreno de juego. Donde seguramente los hinchas victorianos valorarán si fue o no una gran decisión el regresar a los entrenamientos rutinarios.

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