La contundente frase con la que Mano Menezes podría haberle cerrado las puertas a Christian Cueva

Mano Menezes habló sobre el futuro cercano de Perú y la próxima convocatoria para los amistosos internacionales. Se refirió al presente de Christian Cueva y aseguró que la intención sigue siendo renovar a la plantilla en su gran mayoría.

Ahora que se vienen varios amistosos de la Selección Peruana, muchos jugadores se esmeran para tener un lugar dentro de la próxima convocatoria. Este es el deseo de un Christian Cueva que durante los últimos días ha confesado la intención de volver a sus mejores versiones para estar en el equipo de todos, aunque a la vez fue Mano Menezes quien dejó un singular mensaje.

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Fuente: La Bicolor.

Luego de una conferencia de prensa para anunciar un nuevo aliado comercial de la Federación Peruana de Fútbol, Mano Menezes se tomó un tiempo para atender a los medios locales que esperaban algunas respuestas. Dentro de las consultas se tocó el tema de Christian Cueva y, si bien el estratega no descartó a ningún jugador, aseguró con firmeza cuál es el objetivo de la Selección Peruana.

“Son nombres que siempre están ahí. Para ellos, estar bien en un momento importante es que vamos a llevar a la convocatoria. Si nosotros vamos a enfrentar a grandes selecciones, vamos a llevar a quienes van a estar en su mejor momento“; comentó Mano Menezes de manera general al ser cuestionado por la nómina que será anunciada en los próximos días.

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Ahora, respecto al regreso de Christian Cueva, el DT nacional fue mucho más drástico y contundente. “Para este momento es más importante encontrar jugadores jóvenes que renueven la selección y puedan estar con esos jugadores en los momentos que nosotros vamos a jugar las Eliminatorias“. Es así que evidenció la observación de los referentes y a la vez la opción de algunos chicos.

¿Qué dijo Christian Cueva sobre un posible regreso a la Selección Peruana?

Christian Cueva ha brindado diversas entrevistas durante los últimos días para hablar del buen presente de Sport Boys en este Torneo Clausura 2026. Además, las preguntas respecto a un posible regreso a la Selección Peruana no han faltado y el volante nacional ha sido muy claro al asegurar que se ilusiona con dicho escenario. Eso sí, es consciente que deberá hacer los méritos necesarios.

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Sabiendo que viene de una lesión muscular y que recién en las últimas fechas viene encontrando ritmo futbolístico, ‘Aladino‘ entiende que esta puede ser una oportunidad de oro para ser llamado por Mano Menezes. Los próximos amistosos internacionales ante México, Estados Unidos, Canadá y Colombia podrían ser claves, así que veremos finalmente cómo se da esta situación cuando por otro lado se entiende la postura del DT en potenciar a los más jóvenes.

⚽ "A todo jugador le ilusiona la selección; pero primero pienso en Boys. Espero darles lo mejor de mí. Contento por la victoria y porque el grupo viene creciendo dentro y fuera del campo": Christian Cueva tras el triunfo de Sport Boys ante Cienciano (5-1).



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DATOS CLAVES

Mano Menezes priorizará convocar a futbolistas jóvenes para renovar a la Selección Peruana .

priorizará convocar a futbolistas jóvenes para renovar a la . Christian Cueva busca recuperar su mejor nivel para regresar a las convocatorias nacionales.

busca recuperar su mejor nivel para regresar a las convocatorias nacionales. La Selección Peruana disputará amistosos internacionales ante México, Estados Unidos, Canadá y Colombia.