Ganó Sport Boys: así quedó la tabla de posiciones del Torneo Clausura y la Acumulada 2026

Sport Boys venció a Sporting Cristal y subió posiciones en la tabla del Torneo Clausura 2026. Alianza Atlético también ganó y se metió en la pelea. Mira cómo va todo en la Liga 1 Perú.

La fecha 7 del Torneo Clausura 2026 de la Liga 1 Perú continuó su actividad este domingo 30 de agosto con varios partidos. Destacaron las victorias de Sport Boys y Alianza Atlético de Sullana ante Sporting Cristal y Deportivo Moquegua, respectivamente. Ambos equipos se meten en la pelea por el título del certamen. Deportivo Garcilaso y Universitario de Deportes siguen como líderes.

Publicidad

Sport Boys ganó el partido más importante de la jornada de domingo. Venció 1-0 a Sporting Cristal en el Callao con el golazo de Hernán Da Campo en el primer tiempo. El equipo de Carlos Desio fue superior a los ‘Celestes’ y se quedó con un triunfazo que le permite meterse en el tercer lugar.

Antes de este encuentro, Alianza Atlético se metió también en la pelea por el Clausura. Goleó como visitante a Deportivo Moquegua por 4-1 y quedó a tres unidades de los líderes. También este domingo, Sport Huancayo cortó su racha de tres partidos sin victorias y venció 3-1 a ADT en Tarma.

Publicidad

La fecha 7 tuvo algunos resultados destacados como las victorias de Universitario en Cajamarca por 4-2 ante UTC y el 1-0 de Deportivo Garcilaso en Matute ante Alianza Lima. Con esas victorias, ambos siguen en lo más alto del Clausura. Se puede meter en la pelea FBC Melgar, aunque tiene una difícil visita a Piura este lunes para medirse ante Atlético Grau.

Publicidad

Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026 de la Liga 1 Perú

Sport Boys y Alianza Atlético se metieron en el Top 5 de la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026 y sueñan con pelear por el título. Sporting Cristal desperdició su chance de acercarse y ADT no levanta cabeza.

Tabla de posiciones de la Acumulada 2026 de la Liga 1 Perú

No hay mayores novedades en la Tabla Acumulada 2026, aunque está todo apretado entre el segundo y el octavo lugar.

Publicidad

*UTC recibió 10 puntos de sanción por incumplimiento de pagos.

*Sport Boys perdió 4 puntos por sanción por incumplimiento de pagos.

*ADT y FC Cajamarca han recibido un punto de sanción cada equipo por infracciones al Reglamento de Licencias.

Resultados de la fecha 7 del Torneo Clausura 2026

VIERNES 28 DE AGOSTO

Comerciantes Unidos 2-3 FC Cajamarca (Michel Rasmussen 7′, Mauricio Arrasco 10′ y 89′; Jean Carlo Olivares 52′ y Rodrigo Vilca -penal- 59′)

Publicidad

SÁBADO 29 DE AGOSTO

Los Chankas 3-4 Juan Pablo II College (Erinson Ramírez -penal- 23′ y -penal- 45+9′, Janio Pósito 45′ y Álvaro Rojas 89′; Oshiro Takeuchi 25′, Féliz Espinoza 37′ y Héctor González 81′)

UTC 2-4 Universitario (Jairo Concha 45+1′, Williams Riveros 73′, Álex Valera 77′ y Andy Polo 80′; Luis Arce 16′ y Abdiel Arroyo 20′)

Alianza Lima 0-1 Deportivo Garcilaso (Beto Da Silva -penal- 29′)

DOMINGO 30 DE AGOSTO

CD Moquegua 1-4 Alianza Atlético (Jairo Molina 24′, José Luján 56′, Cristian Penilla 61′ y Jorge Del Castillo 90+1′; Brayan Angulo 20′)

ADT 1-3 Sport Huancayo (Hugo Ángeles 17′, Diego Carabano -penal- 26′ y Javier Sanguinetti 34′; Ángel Zamudio, en contra 89′)

Sport Boys 1-0 Sporting Cristal (Hernán Da Campo 45+1′)

Cienciano vs. Cusco FC | Inca Garcilaso de la Vega | 7:00 P.M.

LUNES 31 DE AGOSTO

Atlético Grau vs. FBC Melgar | Estadio Municipal Ambrosio Marco Arroyo – La Matanza | 3:00 P.M.

Publicidad

DATOS CLAVE