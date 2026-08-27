Universitario confirmó cuándo, cómo y dónde le pagará a Gremco la deuda existente

Universitario mediante conferencia de prensa, explicó el caso de Gremco. Y la tan mencionada deuda pendiente, desde cuándo empezarán a pagar.

El administrador de Universitario de Deportes, Franco Velazco, ofreció una conferencia de prensa para aclarar el estado financiero del club. Durante la jornada, explicó detalladamente las condiciones del Plan de Viabilidad respecto a la acreencia comercial de la empresa Gremco.

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Franco Velazco desmintió de forma tajante las versiones que afirmaban que la constructora estaba fuera del esquema de pagos institucional. Sin embargo, precisó que la compañía deberá aguardar el desenlace de las controversias legales en curso antes de percibir abonamiento alguno.

Franco Velazco expuso los detalles legales de Universitario. (Foto: X).

¿Cuándo y cómo cobrará Gremco?

El club Universitario de Deportes no contempla realizar desembolsos a dicho acreedor a corto ni mediano plazo. De acuerdo con las proyecciones institucionales, los pagos comenzarán a ejecutarse recién a partir del año 11 del Plan de Viabilidad.

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“Gremco va a cobrar porque es un acreedor comercial, podría empezar a cobrar a partir del año 11 del plan de viabilidad, es decir del 2035 en adelante”, sentenció el administrador merengue.

Esta programación responde a la existencia de un litigio judicial pendiente sobre el monto real de la deuda. Iniciar el cumplimiento financiero antes de tiempo pondría en riesgo el patrimonio del club si se obtiene un fallo favorable.

“Hay que explicarle al señor Gamarra que ellos no pueden cobrar antes porque su deuda está en controversial judicial. Si yo empiezo a pagarles desde el año uno… claramente si nosotros obtenemos un resultado favorable, ellos no van a devolver la plata. Estimamos que por lo menos 10 años deberíamos tener la controversia con ellos ya consentida”, enfatizó Velazco.

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Sanear Universitario antes de dar el siguiente paso

Más allá de la postura frente a Gremco, el mensaje de la dirigencia apuntó a defender el orden financiero recuperado desde marzo de 2025. Con 18 cuotas pagadas de forma consecutiva a agosto de 2026, la institución prioriza resolver sus pasivos laborales —reducidos ya en un 47 %— y cumplir con quienes no mantienen litigios abiertos con la institución.

“Nosotros estamos en una coyuntura especial, producto de gente inescrupulosa que quiere derrumbar todo lo que hemos avanzado”, concluyó Velazco, blindando la estrategia legal de un club que promete pagar, pero solo cuando la justicia determine exactamente cuánto le corresponde abonar.

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