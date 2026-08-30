Sport Boys 0-0 Sporting Cristal EN VIVO por el Torneo Clausura 2026: minuto a minuto

Sport Boys y Sporting Cristal igualan sin goles (0-0) hoy domingo 30 de agosto por la fecha 7 del Torneo Clausura 2026 de la Liga 1 Perú. El Estadio Miguel Grau del Callao es el escenario para este clásico entre dos equipos con una fuerte rivalidad histórica. El partido cuenta con el arbitraje de Augusto Menéndez con Robin Segura en el VAR.
Ambos equipos tienen una buena oportunidad de subir posiciones importantes y pelear arriba por el Torneo Clausura 2026. El Boys está en el quinto lugar con 11 puntos, mientras que Cristal se ubica octavo con 10 unidades. Cualquiera sea el ganador se meterá en el Top 3 de la tabla de posiciones.
Todos los detalles del Sport Boys vs. Sporting Cristal
Alineaciones confirmadas para Sport Boys vs. Sporting Cristal
SPORT BOYS
- Diego Melián
- Emilio Saba
- Carlos Zambrano
- Hansell Riojas
- Mathías Llontop
- Oslimg Mora
- Hernán Da Campo
- Jostin Alarcón
- Christian Cueva
- Luis Urruti
- Pablo Erustes
- DT: Carlos Desio
SPORTING CRISTAL
- Diego Enríquez
- Leandro Sosa
- Miguel Araujo
- Rafael Lutiger
- Cristiano Da Silva
- Martín Távara
- Catriel Cabellos
- Yoshimar Yotún
- Santiago González
- Juan Manuel Cuesta
- Michael Hoyos
- DT: Roberto Mosquera
¿A qué hora juegan Sport Boys vs. Sporting Cristal por el Torneo Clausura 2026?
- 13:30 | Estados Unidos (Hora del Pacífico)
- 14:30 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras
- 15:30 | Colombia, Ecuador, Panamá y Perú
- 16:30 | Chile, Bolivia, Venezuela y Estados Unidos (Hora del Este)
- 17:30 | Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay
- 22:30 | España
¿Dónde ver Sport Boys vs. Sporting Cristal por el Torneo Clausura 2026?
- L1 MAX
- L1 Play
- DSports y DGO
- Movistar TV
- Claro TV
- Win
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