Sport Boys 0-0 Sporting Cristal EN VIVO por el Torneo Clausura 2026: minuto a minuto

Sport Boys y Sporting Cristal ya juegan el clásico en el Callao por la fecha 7 del Clausura 2026. Sigue las acciones del duelo en vivo.

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Sport Boys y Sporting Cristal igualan sin goles (0-0) hoy domingo 30 de agosto por la fecha 7 del Torneo Clausura 2026 de la Liga 1 Perú. El Estadio Miguel Grau del Callao es el escenario para este clásico entre dos equipos con una fuerte rivalidad histórica. El partido cuenta con el arbitraje de Augusto Menéndez con Robin Segura en el VAR.

Ambos equipos tienen una buena oportunidad de subir posiciones importantes y pelear arriba por el Torneo Clausura 2026. El Boys está en el quinto lugar con 11 puntos, mientras que Cristal se ubica octavo con 10 unidades. Cualquiera sea el ganador se meterá en el Top 3 de la tabla de posiciones.

Todos los detalles del Sport Boys vs. Sporting Cristal

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Alineaciones confirmadas para Sport Boys vs. Sporting Cristal

SPORT BOYS

Diego Melián

Emilio Saba

Carlos Zambrano

Hansell Riojas

Mathías Llontop

Oslimg Mora

Hernán Da Campo

Jostin Alarcón

Christian Cueva

Luis Urruti

Pablo Erustes

DT: Carlos Desio

SPORTING CRISTAL

Diego Enríquez

Leandro Sosa

Miguel Araujo

Rafael Lutiger

Cristiano Da Silva

Martín Távara

Catriel Cabellos

Yoshimar Yotún

Santiago González

Juan Manuel Cuesta

Michael Hoyos

DT: Roberto Mosquera

¿A qué hora juegan Sport Boys vs. Sporting Cristal por el Torneo Clausura 2026?

13:30 | Estados Unidos (Hora del Pacífico)

14:30 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras

15:30 | Colombia, Ecuador, Panamá y Perú

16:30 | Chile, Bolivia, Venezuela y Estados Unidos (Hora del Este)

17:30 | Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay

22:30 | España

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¿Dónde ver Sport Boys vs. Sporting Cristal por el Torneo Clausura 2026?