Cienciano vs. Montevideo City Torque: día y hora confirmado por los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026

Desde Conmebol confirmaron cuándo y a qué hora se disputará la llave entre Cienciano vs. Montevideo City Torque por la Copa Sudamericana 2026. En la siguiente nota conoce todos los detalles.

Hoy se confirmaron las fechas y los horarios establecidos para las llaves de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026. Desde los canales oficiales de Conmebol dieron a conocer todos los detalles necesarios de estos partidos, así que Cienciano ya podrá empezar la preparación para enfrentar a Montevideo City Torque en uno de los enfrentamientos más parejos de la zona continental.

Publicidad

En el marco del encuentro de ida, Cienciano enfrentará a Montevideo City Torque el jueves 10 de septiembre a las 19:30 horas en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega. Asimismo, el partido de vuelta se disputará en el Estadio Centenario el jueves 17 de septiembre a las 19:30 horas y en lo que será la definición para ver qué equipo clasifica a las semifinales de la Copa Sudamericana 2026.

Fuente: Conmebol Sudamericana.

Recordemos que Cienciano llega a esta instancia de la Copa Sudamericana 2026 luego de imponerse Botafogo y que Montevideo City Torque supo derrotar a Tigre. Dicho esto, la próxima llave entre peruanos y uruguayos promete ser pareja por el nivel de los equipos y veremos duelos de alta intensidad, siendo la ciudad del Cusco un aliciente más que relevante para los imperiales.

Publicidad

El mensaje de Cienciano tras confirmarse la llave ante Montevideo City Torque

Luego de la confirmación de los días y horarios establecidos de la llave de cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026 entre Cienciano vs. Montevideo City Torque, desde las redes sociales estuvieron muy al pendiente de la información y publicaron un mensaje alentador dedicado a todos los hinchas. Sabiendo que es el único equipo peruano en competencia internacional, el post es clarísimo.

“¡Fechas confirmadas! Ya quedaron definidos los días y horarios de nuestros partidos de cuartos de final ante Montevideo City Torque por la Copa Sudamericana. ¡Alentemos con el corazón al Rojo Imperial!“; publicó Cienciano a través de sus canales digitales. Quedan exactamente dos semanas para que empiece a rodar el balón en esta llave, así que la previa ya empezará a vivirse.

¡𝗙𝗘𝗖𝗛𝗔𝗦 𝗖𝗢𝗡𝗙𝗜𝗥𝗠𝗔𝗗𝗔𝗦! 🗓️🏆⚔️

Ya quedaron definidos los días y horarios de nuestros partidos de cuartos de final ante @MvdCityTorque 🇺🇾 por la @Sudamericana.



¡Alentemos con el corazón al «Rojo Imperial»! ❤️ pic.twitter.com/crcuyvw0hD — Club Cienciano (@Club_Cienciano) August 27, 2026

Publicidad

DATOS CLAVES