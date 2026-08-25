El Estadio Monumental y otras 3 canchas podrían recibir al papa León XIV en su visita oficial al Perú

Cuatro estadios del Perú son evaluados como posibles sedes para la visita oficial del Papa León XIV en el mes de noviembre. Uno de ellos es el de Universitario, pero hay tres opciones más.

Se van conociendo detalles sobre lo que será la visita oficial del Papa León XIV al Perú en el próximo mes de noviembre. Por estas horas, una comitiva del Vaticano está inspeccionando distintas locaciones para dejar listo el itinerario del sumo pontífice en el país. Entre las posibles sedes para las actividades oficiales aparecen algunos estadios de distintas ciudades: el Monumental, el Nacional, el Inca Garcilaso de la Vega y el Estadio de Pucallpa.

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El papa León XIV tiene programada su visita al Perú entre el 11 y 16 de noviembre, pero quedan detalles por resolver. Por eso, una comitiva, encabezada por el sacerdote mexicano José Nahúm Jairo Salas Castañeda, se encuentra en el país para verificar posibles sedes en donde podría estar el pontífice en diferentes actos y encuentros con los fieles, según reveló el canciller Carlos Espá.

Por lo pronto, de acuerdo a las confirmaciones desde la Santa Sede que han hecho trascender diferentes medios, como Infobae Perú, la visita del papa incluirá diferentes ciudades como Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa. A su vez, no se descarta que pueda visitar otros lugares como Cajamarca. Por lo pronto, se trabaja en las locaciones, los escenarios y las diferentes actividades.

Estadios de fútbol, posibles sedes para actividades del papa León XIV

Lima será una de las ciudades que reciba a León XIV y se trabaja en las sedes en donde ofrecerá distintas actividades. Según contó Carlos Espá, de acuerdo a declaraciones publicadas por Latina Noticias, los Estadios Monumental, perteneciente a Universitario, y Nacional están siendo evaluados.

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“Van a visitar el Estadio Monumental para gusto de algunos. Van a visitar el Estadio Nacional para gusto de otros. Van a tomar decisiones“, indicó el canciller. Así, dos de los recintos más importantes y de mayor capacidad de todo el Perú podrían recibir al sumo pontífice en noviembre.

Otros lugares en la capital peruana que están siendo evaluados son la Catedral de Lima y el Palacio de Gobierno, que ya recibieron la visita oficial de la Comisión del Vaticano. También se inspeccionó la Base Aérea Las Palmas, que ya tiene confirmada una misa para el 16 de noviembre, según confirmó el canciller. Anteriormente, este lugar recibió al papa Francisco, quien celebró una eucaristía en su visita oficial en 2018.

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Para las visitas en otras ciudades, se evalúan otros estadios. Por ejemplo, en Cusco, el Inca Garcilaso de la Vega, donde hacen de local Cienciano, Deportivo Garcilaso y Cusco FC, figura como una opción para la visita del papa a dicha ciudad. Según Expreso, también figuran como opciones el Parque Arqueológico de Saqsaywaman y la Plaza de Armas cusqueña.

En tanto, para la visita de León XIV a Pucallpa se esperan la presencia de unos 100 mil fieles, incluido algunos visitantes de Brasil y Colombia. Entre las locaciones que se evalúan figura el Estadio de Pucallpa, que cuenta con una capacidad para poco más de 17 mil personas para un partido de fútbol, pero con más gente para otro tipo de encuentros.

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En dicha ciudad también se evalúan otros lugares como el Bulevar de Yarinacocha, la Plaza de Armas de Pucallpa, la Catedral de la ciudad, la Avenida Centenario y La Videnita.

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