Ignacio Buse vs Arthur Fery: a qué hora y dónde ver EN VIVO la final del ATP 250 de Winston-Salem

Ignacio Buse va por su segundo título ATP en Winston-Salem. Se enfrenta este sábado al británico Arthur Fery. Mira los detalles del duelo.

Ignacio Buse, actual número 36 del ranking ATP y la raqueta número uno del Perú, va por su segundo título en este 2026. Por la final del ATP 250 de Winston-Salem, se enfrenta este sábado 29 de agosto al británico Arthur Fery (37º). Mira los detalles sobre este encuentro, en la previa al inicio del US Open 2026.

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Nueva final ATP para Ignacio Buse en este 2026 y la primera en cancha dura. Luego de su título en el ATP 500 de Hamburgo, ahora busca dejar su nombre y la bandera peruana en lo más alto del Winston-Salem Open, que se juega en las canchas duras de la Universidad de Wake Forest.

"Feels like Davis Cup with this horn! It's unbelievable. It's just very special. Being with this Peruvian crowd is amazing. Everywhere I go there's a lot of Peruvians, so thank you to the Peruvians." 🥹🇵🇪@ignacio_buse | #WSOpen pic.twitter.com/6JuYTRkw6b — Winston-Salem Open (@WSOpen) August 28, 2026

Buse ha tenido un camino impresionante en este certamen tras vencer a Adam Walton (93º) en segunda ronda (inició desde aquí por ser preclasificado número 3), a Daniel Altmaier (57º) en octavos de final, a Juan Manuel Cerúndolo (51º) en cuartos de final y, en la reciente semifinal, al francés Benjamin Bonzi (109º) en tres sets.

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Arthur Fery, por su parte, tiene un historial favorable ante Buse, ya que ganó el único enfrentamiento entre sí: fue victoria 6-3 y 6-1 en la primera ronda de la qualy del ATP 250 de Estocolmo en 2025. Para llegar a la final, el británico superó a Cruz Hewitt (368º), Mees Röttgering (389º), Aleksandar Kovacevic (89º) y a James Duckworth (79º), éste último por abandono en el segundo set en la reciente semifinal.

¿Dónde ver EN VIVO la final entre Ignacio Buse y Arthur Fery?

La final del ATP 250 de Winston-Salem entre Ignacio Buse y Arthur Fery tiene transmisión en vivo vía streaming online. Se puede ver en vivo por las plataformas Disney+ Premium y Tennis TV.

¿A qué hora se juega la final Ignacio Buse vs. Arthur Fery?

Ignacio Buse vs. Arthur Fery, por la final del Winston-Salem Open, que se disputa este sábado 29 de agosto, tiene los siguientes horarios de inicio en cada país:

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Perú, Colombia y Ecuador: 3:00 P.M.

México: 2:00 P.M.

Chile, Bolivia y Venezuela: 4:00 P.M.

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 5:00 P.M.

Estados Unidos: 1:00 P.M. (PT) y 4:00 P.M. (ET)

y España: 10:00 P.M.

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