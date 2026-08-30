Miguel Araujo criticó a Catriel Cabellos y advirtió a Roberto Mosquera: “Una irresponsabilidad”

El defensor de Sporting Cristal fue muy duro con su compañero por la expulsión en el primer tiempo ante Sport Boys. También dejó un mensaje para el DT.

Sporting Cristal perdió 1-0 ante Sport Boys en el Callao por la séptima fecha del Torneo Clausura 2026 de la Liga 1 Perú. La expulsión de Catriel Cabellos condicionó al conjunto ‘celeste’ y también generó la bronca de algunos jugadores. Este es el caso de Miguel Araujo, quien no dudó en exponer su enojo con su compañero por la tarjeta roja.

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En entrevista con L1MAX minutos después de terminado el partido, Araujo destacó que la actuación de Sporting Cristal no deja mucho por rescatar, más que el esfuerzo por todos los jugadores, excepto el de Catriel Cabellos. Aún así, el defensor aseguró que Sport Boys no fue superior a los ‘Celestes’.

“No se puede rescatar mucho, simplemente el esfuerzo nada más de los 10 compañeros y de los que entraron, porque dejarte con uno menos es muy difícil. Si con 11 es difícil, con 10 imagínate, ¿no? Pero molestísimo, molestísimo porque no sentimos que nos superaron, a pesar de que teníamos un hombre menos. Pero, una irresponsabilidad hace que los puntos se queden acá“, dijo con suma bronca.

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El periodista Percy Ramos indagó más en esa bronca de Araujo y preguntó si esa irresponsabilidad se tiene que conversar puertas adentro. Sin embargo, el jugador le tiró esa responsabilidad al entrenador Roberto Mosquera.

“El técnico se hará responsable de eso, nosotros no. Uno se puede equivocar y ya está, simplemente eso ya queda en él. Estamos al límite, no tenemos margen de error y seguimos cometiendo errores“, aseveró el defensor de 31 años.

🚨 DURÍSIMO MIGUEL ARAUJO CONTRA LA EXPULSIÓN DE CATRIEL CABELLOS.



🎙️Araujo: "Una irresponsabilidad hace que los puntos se queden acá"#SportBoys 1-0 #SportingCristal



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Así fue la expulsión de Catriel Cabellos

Catriel Cabellos dejó con diez jugadores a Sporting Cristal en el primer tiempo, poco antes del gol de Hernán Da Campo. Metió un pisotón contra Christian Cueva, lo que llevó a que el VAR llame al árbitro Augusto Menéndez, quien terminó por sacarle la tarjeta roja tras la revisión en la pantalla.

DATOS CLAVE

Sporting Cristal perdió 1-0 ante Sport Boys por la séptima fecha del Clausura 2026.

ante Sport Boys por la séptima fecha del Clausura 2026. Miguel Araujo delegó al técnico Roberto Mosquera la responsabilidad por la tarjeta roja.

delegó al técnico Roberto Mosquera la responsabilidad por la tarjeta roja. Catriel Cabellos fue expulsado a instancias del VAR por pisar a Christian Cueva.