El DT de Sporting Cristal se retiró sin hacer declaraciones y lo hizo por separado con respecto a su plantel. Clima difícil en el conjunto del Rímac.

La derrota de Sporting Cristal ante Sport Boys en el Callao dejó a Roberto Mosquera sumamente enojado. Además, las declaraciones de Miguel Araujo tras el partido sembraron un ambiente caldeado. Para colmo, el entrenador ‘celeste’ no habló con la prensa y se retiró del Estadio Miguel Grau por separado del plantel.

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El golazo de Hernán Da Campo marcó la única diferencia en el marcador y decretó un triunfazo de Sport Boys. Sporting Cristal no tuvo una buena tarea, ya que casi no pateó al arco, más allá de que estuvo cerca del empate sobre el final. Aún así, hubo mucha frustración y molestia del lado ‘celeste’.

Eso lo evidenció Miguel Araujo en declaraciones a L1MAX donde trató de irresponsable a Catriel Cabellos por la expulsión en el primer tiempo y le dio la responsabilidad del trabajo a Roberto Mosquera. Sus dichos han sido todo un mensaje para un vestuario que empieza a mostrar sus problemas.

🚨 DURÍSIMO MIGUEL ARAUJO CONTRA LA EXPULSIÓN DE CATRIEL CABELLOS.



🎙️Araujo: "Una irresponsabilidad hace que los puntos se queden acá"#SportBoys 1-0 #SportingCristal



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Roberto Mosquera no habló en conferencia de prensa

Se esperaba por la palabra del entrenador de Sporting Cristal en la sala de prensa del Estadio Miguel Grau del Callao, pero no pudo hacerlo. Sus declaraciones tras la derrota y los dichos de Araujo hacían pensar en una conferencia encendida de su parte.

Sin embargo, lamentablemente, un problema técnico impidió que pueda desarrollarse la rueda de prensa. Por lo tanto, Mosquera se retiró directamente al vestuario de su equipo en busca de sus pertenencias y, luego, se retiró del Estadio Miguel Grau, aunque evitando todo contacto con algún periodista.

De hecho, cuando el periodista Percy Ramos de L1MAX quiso hacerle alguna pregunta luego de la conferencia, Roberto evitó atenderlo. Según contaron en el mencionado canal, también hubo molestia en Cristal porque “no pudieron bañarse y tuvieron que hacerlo con las botellas que trajeron al estadio”.

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Roberto Mosquera no se retiró con el plantel de Sporting Cristal

Lo llamativo de la salida de Roberto Mosquera del Miguel Grau del Callao fue que lo hizo en un automóvil particular y no en el bus junto a sus jugadores. Fue una salida con cierta prisa y evitando todo tipo de contactos más que con sus auxiliares.

Mosquera se retira por separado de equipo. Derrota vergonzosa en el Callao. pic.twitter.com/2jTQTE9rgF — Gvardia Xtrema (@GvardiaXtremaOF) August 30, 2026

Todo evidencia la bronca que hay puertas adentro del club donde hay posturas que no gustan tanto de jugadores como de comando técnico. El clima está caliente en Sporting Cristal y la próxima cita es en el Rímac ante Los Chankas el próximo domingo por la mañana.

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