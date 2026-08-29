Nuevo título para el Perú: Ignacio Buse venció a Fery y es campeón del ATP 250 de Winston-Salem

Actuación contundente de Buse para vencer a Arthur Fery. Segundo título para el peruano en este 2026. Llega con confianza para el US Open 2026.

Enorme actuación de Ignacio Buse para consagrarse campeón del ATP 250 de Winston-Salem. Este sábado 29 de agosto le ganó al británico Arthur Fery (37º) 2-0 en sets para lograr su segundo título de la temporada y llegar con gran ánimo al US Open 2026.

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Fue una gran demostración de tenis de parte de Buse en esta final. Aprovechó muy bien sus momentos en el partido y también los errores de Arthur Fery, que tuvo algunos destellos, pero no pudo ante la solidez del tenista peruano.

Un quiebre clave en el octavo game le permitió al peruano cerrar con su saque el primer set para el 6-3. En el segundo parcial, volvió a mostrar una gran versión ante las dudas del británico y se puso rápidamente 3-0 con dos quiebres a favor. Lo sufrió, ya que Fery le quebró una vez su saque, pero el limeño devolvió gentilezas para, luego, cerrar el match con su saque para el 6-2.

¡¡IGNACIO BUSE ES CAMPEÓN DEL ATP 250 DE #WINSTONSALEM!! 🇵🇪🏆



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Así, Ignacio Buse logra su segundo título ATP en este 2026, ya que había sido campeón del ATP 500 de Hamburgo, precisamente, en la antesala a otro Grand Slam, Roland Garros. En esta ocasión, se consagra en la previa al US Open 2026, su próximo objetivo.

¿Cuánto dinero ganó Ignacio Buse por su título en el ATP 250 de Winston-Salem?

Ignacio Buse logra un nuevo premio importante por su victoria en el ATP 250 de Winston-Salem. Su consagración le dará un total de 112,420 dólares por ser el campeón de la edición 2026.

¿Cuál es el nuevo puesto de Ignacio Buse en el ranking ATP?

Con su nuevo título, Ignacio Buse ya tiene un nuevo mejor puesto histórico en el ranking ATP. Es que con su consagración será el nuevo 30º del ranking ATP, lo que mejora el puesto 31 que había logrado en mayo de este año.

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A su vez, Buse llega en gran forma al US Open 2026 donde no tendrá un debut fácil, ya que jugará ante el local Marcos Giron (77º) en la primera ronda. Este será su próximo partido, que debería jugarse entre el lunes 31 de agosto y el martes 1 de setiembre, según defina la organización de este Grand Slam.

Recuerda que todos los partidos del US Open 2026 los puedes disfrutar en vivo por la plataforma Disney+ Premium.

DATOS CLAVE

Ignacio Buse ganó el ATP 250 de Winston-Salem ante Arthur Fery.

ganó el ante Arthur Fery. Obtuvo 112,420 dólares de premio y el puesto 30º del ranking ATP .

de premio y el . Logró su segundo título del 2026 en la antesala del US Open.