Alianza Lima 3-1 Alianza Atlético EN VIVO Y GRATIS por el Torneo Clausura 2026: minuto a minuto

Alianza Lima y Alianza Atlético se ven las caras en el barrio de Matute. El Estadio Alejandro Villanueva es testigo de un encuentro que desde la previa prometía bastante, sobre todo por el poderío de los blanquiazules que requieren de la victoria para seguir escalando en la tabla de posiciones; mientras que la visita intenta ser la gran sorpresa del fin de semana en el Torneo Clausura 2026.
¿A qué hora juegan Alianza Lima vs. Alianza Atlético por el Torneo Clausura 2026?
- 18:30 | Estados Unidos (Hora del Pacífico)
- 19:30 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras
- 20:30 | Colombia, Ecuador, Panamá y Perú
- 21:30 | Chile, Bolivia y Venezuela
- 22:30 | Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay
- 03:30 | España (02/08)
¿Dónde ver Alianza Lima vs. Alianza Atlético por el Torneo Clausura 2026?
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