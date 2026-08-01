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Liga 1

Alianza Lima 3-1 Alianza Atlético EN VIVO Y GRATIS por el Torneo Clausura 2026: minuto a minuto

Alianza Lima y Alianza Atlético juegan en el Estadio Alejandro Villanueva. Sigue todas las incidencias de este gran partido por el Torneo Clausura 2026.

90' ¡Se añaden 2 minutos!

El partido entre Alianza Lima vs. Alianza Atlético se disputará hasta los 92' en el Estadio Alejandro Villanueva.

85' ¡Minutos finales del partido!

Alianza Lima derrota 3-1 a Alianza Atlético en el tramo final del encuentro que se disputa en el Estadio Alejandro Villanueva.

83' ¡Cambio en Alianza Lima!

Salió Eryc Castillo - Ingresó Jean Pierre Archimbaud.

79' ¡Gooooooooooooooool de Alianza Lima!

Jairo Vélez anotó el 3-1 del encuentro tras un buen remate en área de Alianza Atlético al aprovechar un gran pase en profundidad de Alan Cantero.

78' ¡Alianza Lima busca más diferencia!

Los blanquiazules son los dueños del balón a esta altura del encuentro y están encima de Alianza Atlético para encontrar otro gol en el marcador.

72' ¡Intento de Alianza Lima!

Tras un centro por parte de Gaibor vía tiro de esquina, apareció Garcés para cabecear en área de Alianza Atlético y el balón se fue muy desviado.

69' ¡Cambio en Alianza Lima!

Salió Paolo Guerrero - Ingresó Alan Cantero.

66' ¡Cambio en Alianza Atlético!

Salió Jorge del Castillo - Ingresó Ariel Muñoz.

61' ¡Intento de Alianza Lima!

Antoni mandó un pase largo hacia Vélez, pero no fue preciso y el balón se perdió fuera de la cancha sin generar mayor peligro sobre el área de Alianza Atlético.

57' ¡Tarjeta roja en Alianza Atlético!

Guzmán se va expulsado del partido luego de una falta en contra de Castillo, quien estaba mano a mano con el arquero Rivadeneyra y listo para definir.

55' ¡Se la perdió Alianza Lima!

Castillo tuvo el 3-1 en sus pies tras una buena acción en área de Alianza Atlético y el palo le negó un nuevo tanto. 

51' ¡Gooooooooooooooool de Alianza Lima!

Eryc Castillo anota el 2-1 del encuentro tras un rebote suyo en área chica de Alianza Atlético al aprovechar un disparo por parte de Fernando Gaibor.

49' ¡Intento de Alianza Lima!

Tras una acción de Castillo por el sector derecho, luego apareció Gaibor para centrar sobre el área de Alianza Atlético y no fue preciso. La acción no tuvo mayor peligro y no pasó nada.

45' ¡Empezó el segundo tiempo!

Alianza Lima y Alianza Atlético disputan la etapa final del encuentro en el Estadio Alejandro Villanueva. Por ahora, el marcador indica un empate 1-1.

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45'+3 ¡Final del primer tiempo!

Alianza Lima y Alianza Atlético igualan 1-1 al término del primer en el Estadio Alejandro Villanueva. Nos vamos al descanso y volvemos en 15 minutos.

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45' ¡Se añaden 2 minutos!

El primer tiempo entre Alianza Lima vs. Alianza Atlético, el cual está empatado 1-1, se jugará hasta los 47' en el Estadio Alejandro Villanueva.

40' ¡Tarjeta amarilla en Alianza Atlético!

Larios fue amonestado por una falta en contra de Duarte, quien tuvo que salir a cortar fuera del área con la cabeza para no darle ventaja al volante de Alianza Atlético quien se iba directo a anotar.

38' ¡Gran llegada de Alianza Lima!

Vélez armó una muy buena jugada sobre el área de Alianza Atlético y estuvo a punto de anotar, pero apareció la figura de Rivadeneyra para salvar a Alianza Atlético con un gran achique.

35' ¡Minutos finales del primer tiempo!

Alianza Lima y Alianza Atlético empatan 1-1 en el tramo final del primer tiempo en el Estadio Alejandro Villanueva.

32' ¡Tarjeta amarilla en Alianza Lima!

Guerrero fue amonestado por una infracción en contra de Ingratti en la previa de un tiro de esquina a favor de Alianza Lima.

28' ¡Gooooooooooooool de Alianza Atlético!

José Ingratti anota el 1-1 del partido al aprovechar un rebote por parte de Alejandro Duarte luego de un gran remate potente vía tiro libre de Cristian Penilla. Todo igualado en Matute.

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23' ¡Gol anulado a Alianza Lima!

Paolo Guerrero anota el 2-0 del partido tras un remate en área de Alianza Atlético al aprovechar un rebote del arquero Steven Rivadeneyra, pero en la acción previa Eryc Castillo estaba adelantado.

21' ¡La tuvo Alianza Atlético!

Tras un tiro de esquina por parte de Perleche, apareció Lupú para rematar de chalaca en área de Alianza Lima y el balón pasó muy cerca del arco defendido por Duarte. Pudo ser el empate del encuentro.

18' ¡Intento de Alianza Atlético!

Penilla llegó por el sector izquierdo y mandó un centro muy alto hacia el área de Alianza Lima. No fue preciso y el balón quedó en manos de Duarte.

14' ¡Goooooooooooooool de Alianza Lima!

Eryc Castillo anota el 1-0 del encuentro tras una muy buena definición en área de Alianza Atlético al llevarse al arquero Steven Rivadeneyra. El atacante viene dulce y es la gran figura blanquiazul en el Torneo Clausura 2026.

12' ¡Intento de Alianza Atlético!

Ingratti encontró el balón en área de Alianza Lima y probó una chaleca que no tuvo mayor llegada con peligro sobre el arco defendido por Duarte.

9' ¡Llegada de Alianza Lima!

Huamán llegó hasta el fondo y sacó un centro de zurda que no tuvo recepción de ningún compañero en área de Alianza Atlético.

5' ¡Control de Alianza Lima!

Alianza Lima es dueño del balón en este inicio de partido, aunque todavía sin asomarse al área rival. Por otro lado, Alianza Atlético espera con cautela para recuperar y salir rápido de contra sobre campo blanquiazul.

2' ¡La tuvo Alianza Lima!

Tras un centro al área por parte de Vélez, apareció Guerrero para controlar y rematar con peligro. El balón pegó en la defensa de Alianza Atlético y se perdió en el tiro de esquina.

1' ¡Empezó el partido!

Alianza Lima y Alianza Atlético disputan el primer tiempo del encuentro en el Estadio Alejandro Villanueva.

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¡Los equipos salen a la cancha!

Los jugadores titulares de Alianza Lima y Alianza Atlético pisan el gramado del Estadio Alejandro Villanueva a instantes del pitazo inicial del duelo.

¡Calentamiento de los equipos!

Los jugadores de Alianza Lima y Alianza Atlético realizan los últimos trabajos precompetitivos a pocos minutos del inicio de partido en Matute.

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¡Alineación titular de Alianza Atlético!

Federico Urciuoli preparó el siguiente equipo titular para enfrentar a Alianza Lima en el barrio de La Victoria: Daniel Prieto, Erick Perleche, Roman Suarez, Williams Guzmán, Anthony Gordillo; Joel Lupu, German Diaz, Jorge Del Castillo, Guillermo Larios; Cristian Penilla y José Ingratti.

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¡Alineación titular de Alianza Lima!

Pablo Guede eligió el siguiente equipo titular para recibir a Alianza Atlético en Matute: Alejandro Duarte; Luis Advíncula, Renzo Garcés, Mateo Antoni, Marco Huamán; Esteban Pavez, Fernando Gaibor, Jairo Vélez, Eryc Castillo, Federico Girotti y Paolo Guerrero.

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¡Matute será una fiesta!

Alianza Lima anunció la venta de más de 24 mil entradas para el partido de esta noche en el Estadio Alejandro Villanueva ante Alianza Atlético.

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¡Los convocados de Alianza Lima!

Pablo Guede dispondrá de los siguientes jugadores para el duelo de hoy ante Alianza Atlético.

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¡Bienvenidos a la cobertura del duelo entre Alianza Lima vs. Alianza Atlético!

Alianza Lima y Alianza Atlético se enfrentan en el Estadio Alejandro Villanueva por la fecha 3 del Torneo Clausura 2026. Sigue el minuto a minuto.

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Alianza Lima vs. Alianza Atlético por el Torneo Clausura 2026.
© Liga1 Te Apuesto.Alianza Lima vs. Alianza Atlético por el Torneo Clausura 2026.

Alianza Lima y Alianza Atlético se ven las caras en el barrio de Matute. El Estadio Alejandro Villanueva es testigo de un encuentro que desde la previa prometía bastante, sobre todo por el poderío de los blanquiazules que requieren de la victoria para seguir escalando en la tabla de posiciones; mientras que la visita intenta ser la gran sorpresa del fin de semana en el Torneo Clausura 2026.

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs. Alianza Atlético por el Torneo Clausura 2026?

  • 18:30 | Estados Unidos (Hora del Pacífico)
  • 19:30 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras
  • 20:30 | Colombia, Ecuador, Panamá y Perú
  • 21:30 | Chile, Bolivia y Venezuela
  • 22:30 | Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay
  • 03:30 | España (02/08)
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¿Dónde ver Alianza Lima vs. Alianza Atlético por el Torneo Clausura 2026?

  • L1 MAX
  • L1 Play
  • DSports y DGO
  • Movistar TV
  • Claro TV
  • Win
  • Best Cable
Renato Pérez
Renato Pérez
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