Alianza Lima 3-1 Alianza Atlético EN VIVO Y GRATIS por el Torneo Clausura 2026: minuto a minuto

Alianza Lima anunció la venta de más de 24 mil entradas para el partido de esta noche en el Estadio Alejandro Villanueva ante Alianza Atlético.

Tras un centro al área por parte de Vélez, apareció Guerrero para controlar y rematar con peligro. El balón pegó en la defensa de Alianza Atlético y se perdió en el tiro de esquina.

Alianza Lima es dueño del balón en este inicio de partido, aunque todavía sin asomarse al área rival. Por otro lado, Alianza Atlético espera con cautela para recuperar y salir rápido de contra sobre campo blanquiazul.

Huamán llegó hasta el fondo y sacó un centro de zurda que no tuvo recepción de ningún compañero en área de Alianza Atlético.

Ingratti encontró el balón en área de Alianza Lima y probó una chaleca que no tuvo mayor llegada con peligro sobre el arco defendido por Duarte.

Eryc Castillo anota el 1-0 del encuentro tras una muy buena definición en área de Alianza Atlético al llevarse al arquero Steven Rivadeneyra. El atacante viene dulce y es la gran figura blanquiazul en el Torneo Clausura 2026.

Penilla llegó por el sector izquierdo y mandó un centro muy alto hacia el área de Alianza Lima. No fue preciso y el balón quedó en manos de Duarte.

Tras un tiro de esquina por parte de Perleche, apareció Lupú para rematar de chalaca en área de Alianza Lima y el balón pasó muy cerca del arco defendido por Duarte. Pudo ser el empate del encuentro.

Paolo Guerrero anota el 2-0 del partido tras un remate en área de Alianza Atlético al aprovechar un rebote del arquero Steven Rivadeneyra, pero en la acción previa Eryc Castillo estaba adelantado.

José Ingratti anota el 1-1 del partido al aprovechar un rebote por parte de Alejandro Duarte luego de un gran remate potente vía tiro libre de Cristian Penilla. Todo igualado en Matute.

Guerrero fue amonestado por una infracción en contra de Ingratti en la previa de un tiro de esquina a favor de Alianza Lima.

Vélez armó una muy buena jugada sobre el área de Alianza Atlético y estuvo a punto de anotar, pero apareció la figura de Rivadeneyra para salvar a Alianza Atlético con un gran achique.

Larios fue amonestado por una falta en contra de Duarte, quien tuvo que salir a cortar fuera del área con la cabeza para no darle ventaja al volante de Alianza Atlético quien se iba directo a anotar.

Tras una acción de Castillo por el sector derecho, luego apareció Gaibor para centrar sobre el área de Alianza Atlético y no fue preciso. La acción no tuvo mayor peligro y no pasó nada.

Castillo tuvo el 3-1 en sus pies tras una buena acción en área de Alianza Atlético y el palo le negó un nuevo tanto.

Guzmán se va expulsado del partido luego de una falta en contra de Castillo, quien estaba mano a mano con el arquero Rivadeneyra y listo para definir.

Antoni mandó un pase largo hacia Vélez, pero no fue preciso y el balón se perdió fuera de la cancha sin generar mayor peligro sobre el área de Alianza Atlético.

Tras un centro por parte de Gaibor vía tiro de esquina, apareció Garcés para cabecear en área de Alianza Atlético y el balón se fue muy desviado.

Los blanquiazules son los dueños del balón a esta altura del encuentro y están encima de Alianza Atlético para encontrar otro gol en el marcador.

Alianza Lima y Alianza Atlético se ven las caras en el barrio de Matute. El Estadio Alejandro Villanueva es testigo de un encuentro que desde la previa prometía bastante, sobre todo por el poderío de los blanquiazules que requieren de la victoria para seguir escalando en la tabla de posiciones; mientras que la visita intenta ser la gran sorpresa del fin de semana en el Torneo Clausura 2026.

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs. Alianza Atlético por el Torneo Clausura 2026?

18:30 | Estados Unidos (Hora del Pacífico)

19:30 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras

20:30 | Colombia, Ecuador, Panamá y Perú

21:30 | Chile, Bolivia y Venezuela

22:30 | Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay

03:30 | España (02/08)

¿Dónde ver Alianza Lima vs. Alianza Atlético por el Torneo Clausura 2026?