El nuevo paso que dio la FIFA para que el Mundial 2030 tenga 64 equipos: ¿Qué significa para la Selección Peruana?

FIFA sigue con su plan de aumentar el número de equipos para la próxima Copa del Mundo. Esto podría favorecer a selecciones de menor nivel.

FIFA sigue en el ojo de la tormenta por los planes de Gianni Infantino de “privatizar” la Copa del Mundo. No obstante, evalúa seriamente la posibilidad de aumentar el número de equipos para el Mundial 2030 a 64. Y ha dado un nuevo paso para definir si acelerarán en esta idea.

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En las últimas horas, un documentado filtrado por el periodista Martyn Ziegler de The Times revela que FIFA envió un informe oficial a sus miembros para evaluar las “implicancias estratégicas” que supondría una ampliación del número de equipos para la próxima Copa del Mundo.

Este sería el informe con el paso que daría la FIFA para el Mundial de 64 países (Globo).

A su vez, según este escrito filtrado, el ente máximo del fútbol mundial analiza la contratación de una agencia independiente para que determine el impacto “en la propuesta del torneo y en el ecosistema del fútbol”.

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Esta decisión por parte del organismo que comanda Gianni Infantino no es más que otro paso hacia lo que podría ser la segunda ampliación de equipos que tenga el Mundial. Cabe recordar que en la reciente edición 2026 se jugó por primera vez con 48 selecciones. En 2030, se planea aumentar a 64 por idea y plan de la Conmebol.

El plan de Conmebol para aumentar el Mundial a 64 equipos y beneficiar a las selecciones sudamericanas

La idea de que el Mundial 2030 se juegue con 64 equipos fue un avance de la propia Conmebol. La propuesta ya corre por las oficinas de la FIFA, pero no tiene todos los apoyos que necesita para que sea una realidad.

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El medio francés RMC Sport, en un artículo publicado hace algunas semanas, aseguró que la UEFA es una de las mayores opositoras al plan de 64 selecciones para la Copa del Mundo 2030. El argumento aportado es que esta idea sólo haría que Sudamérica tenga más partidos en esa Copa del Mundo y le quite protagonismo. Asimismo, tampoco habría apoyo desde la Confederación Asiática (AFC).

Por eso, ahora todo apunta a que FIFA evaluará al detalle la posibilidad del aumento de equipos. Por lo pronto, este nuevo paso que ha dado se da en un contexto desfavorable para el organismo por todo lo ocurrido con el plan de Gianni Infantino de crear una empresa para comercializar la Copa del Mundo con inversores privados, es decir, “privatizar” el torneo más importante de todos.

Gianni Infantino podría seguir sus negocios con Donald Trump y la Copa del Mundo (Getty Images).

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Por lo pronto, el Mundial con 64 selecciones podría beneficiar a algunas confederaciones más que otras. En el caso de Conmebol, por ejemplo, que es la que impulsa ese plan, el número de cupos participantes aumentaría. Las plazas para Sudamérica podrían aumentar a tal punto que sean de entre 8, 9 o hasta 10 lugares, lo que haría que casi todos participen en el Mundial, incluso sin necesidad de la Eliminatoria.

En este sentido, países que han quedado afuera en los últimos Mundiales, como los casos de Perú, Bolivia o Venezuela se verían más que beneficiados. Ni hablar de selecciones como Colombia y Ecuador, que están un escalón más arriba que estos equipos y también tendrían un acceso prácticamente directo a la Copa del Mundo de 2030.

FIFA, en mal momento por la “privatización” del Mundial

La “privatización” del Mundial hace referencia al plan que inició Gianni Infantino de crear una empresa (llamada FIFA Forward Enterprise), la cual se encargaría de administrar los derechos de televisación, patrocinio, venta de entradas, licencias y la gestión operativa de todos los torneos de la FIFA. La idea es que ésta sea una filial valuada en 20 mil millones de dólares, pero cuya participación del 20 por ciento pase a inversores privados.

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En este sentido, según informaron varios medios como The Times y The Telegraph, entre otros, FIFA ya estuvo negociando para que el fondo Thrive Capital, la cual fue fundada por el empresario Joshua Kushner, muy ligado al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tenga ese 20 por ciento de las acciones de FIFA Forward Enterprise. Dicha filial tendría como comisionado y líder al propio Gianni Infantino.

Esta idea de “privatizar” los torneos FIFA, incluida la Copa del Mundo, se encontró con el fuerte rechazo de varios sectores fuertes del fútbol. UEFA fue la primera confederación en alzar la voz en contra de este plan de Infantino, a quien no sólo lo cuestionó por ello. También han iniciado un boicot donde las selecciones europeas no participarán en ninguno de los torneos que FIFA organice hasta que se resuelva esto.

Statement on behalf of UEFA and its 55 National Associations — UEFA (@UEFA) July 30, 2026

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A la UEFA se le han sumado otras confederaciones, que han rechazado abiertamente la propuesta de Gianni Infantino. Concacaf y la AFC (Confederación Asiática) también repudiaron esto. En tanto, recientemente, Conmebol sentó una postura neutral donde pide al máximo organismo más información y transparencia, mientras pide que las partes puedan acercarse para llegar a un acuerdo que beneficie a las partes.

Comunicado CONMEBOL – Primero está el fútbol — CONMEBOL.com (@CONMEBOL) July 31, 2026

DATOS CLAVE

FIFA evalúa ampliar el Mundial 2030 a 64 equipos tras propuesta de Conmebol.

evalúa ampliar el Mundial 2030 a tras propuesta de Conmebol. Gianni Infantino planea vender el 20% de filial de FIFA a inversores privados.

planea vender el de filial de FIFA a inversores privados. UEFA rechaza la ampliación a 64 selecciones y amenaza con un boicot.