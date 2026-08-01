Jugó para Héctor Cúper en Siria y ahora negocia para llegar a Universitario

Héctor Cúper lo pidió para reforzar el lateral izquierdo tras el adiós de José Carabalí. Las negociaciones no son sencillas debido a lo económico. Conoce los detalles.

Universitario de Deportes quiere sumar sí o sí un lateral izquierdo que pueda competirle el puesto a César Inga y reemplazar la salida de José Carabalí. Héctor Cúper elevó un pedido a la directiva crema por un futbolista que conoce de su paso como entrenador de la Selección de Siria: se trata de Ignacio Abraham.

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Se vienen días de definición respecto al puesto del lateral izquierdo en Universitario. Si bien por estas horas se negocia por la salida de Jesús Castillo, la intención de Cúper y los directivos es reforzar el puesto de Inga. Por eso, se negocia por Ignacio Abraham, actual jugador de Banfield de Argentina, pero la situación no es sencilla.

Según informó el periodista Gustavo Peralta en una publicación en su cuenta de X (@Gustavo_p4), Abraham es el futbolista que quiere sumar Héctor Cúper en la posición del lateral izquierdo. Lo conoce por haberlo seguido para la Selección de Siria, aunque no llegó a dirigirlo (Cúper se fue antes de que el jugador debut en el seleccionado).

☝️Como hemos venido informando, Universitario de Deportes lleva varios días negociando por un lateral izquierdo argentino y se trata de Ignacio Abraham, de 28 años, quien actualmente pertenece a Banfield.

➡️ El jugador es pedido de Héctor Cúper, lo conoce muy bien de la selección… pic.twitter.com/0WkdPqqMmH — Gustavo Peralta Coello (@Gustavo_p4) August 1, 2026

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Así van las negociaciones entre Universitario, Banfield e Ignacio Abraham

Actualmente, la situación no es sencilla para la llegada de este lateral izquierdo. Hay una diferencia económica importante por la que todavía no hay un acuerdo. Si bien todavía no está caído, ya que Universitario espera dar otro movimiento, las negociaciones no avanzan.

Según precisó Peralta, Banfield pretende la cifra de un millón de dólares por la totalidad de la ficha de Ignacio Abraham. Es un número alto porque el ‘Taladro’ comparte el 50 por ciento de los derechos del jugador junto a Estudiantes de Río Cuarto. Por eso, quiere un monto más elevado para dejarlo ir y, así, sacar rédito de su salida.

‘La U’ ofreció un monto menor a ese millón de dólares y ahí radica la diferencia que impide el acuerdo. La situación está en stand-by, pero se esperan novedades en las próximas horas para definir por sí o por no.

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Universitario no descarta otras opciones para el lateral izquierdo

En caso de que lo de Abraham no prospere de buena manera, Peralta aseguró que la directiva ‘crema’ activará los planes B y C que tiene para reforzar el lateral izquierdo. Si bien no detalló a qué jugadores se refería, otras fuentes han mencionado algunos nombres.

El ecuatoriano Gabriel Cortez y el panameño Abdiel Gutiérrez han sido algunos nombres que se han mencionado. También se habló del argentino Rodrigo Insúa, pero habría quedado descartado.

DATOS CLAVE

Ignacio Abraham es el lateral izquierdo solicitado por Héctor Cúper para Universitario.

es el lateral izquierdo solicitado por Héctor Cúper para Universitario. Un millón de dólares exige Banfield por Abraham; Universitario ofreció un monto menor.

exige Banfield por Abraham; Universitario ofreció un monto menor. Gabriel Cortez y Abdiel Gutiérrez son las alternativas de Universitario si falla esta negociación.