El karma de Universitario: Matías Succar, ex Alianza Lima, marcó el gol del 1-0 de Cienciano

Matías Succar anotó de cabeza para desgracia de Universitario. El ex Alianza Lima adelantó a Cienciano en el duelo de la tercera fecha del Clausura. Mira el gol.

Cienciano hizo un buen primer tiempo y pudo reflejarlo en el marcador. A los 34 minutos, apareció Matías Succar, exdelantero de Alianza Lima, para marcar el gol del 1-0 ante Universitario de Deportes en el partido correspondiente a la fecha 3 del Torneo Clausura 2026 de la Liga 1 Perú, que se disputa en el Inca Garcilaso de la Vega de Cusco.

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Cienciano fue superior a Universitario de Deportes, pero no podía aprovechar sus situaciones de peligro. A puro centro y, sobre todo, con remates desde fuera del área, hizo méritos para adelantarse en el marcador. Finalmente, llegó el gol que marcó la primera diferencia del partido.

Matías Succar, cuya ficha sigue perteneciendo a Alianza Lima, aprovechó algunos descuidos de la defensa de ‘La U’ y, de cabeza, marcó el 1-0. De un córner que no fue a presionar el conjunto visitante, llegó el centro desde la derecha de Carlos Cabello y el atacante sólo tuvo que empujar el balón con un frentazo (ayudado por su máscara) para conectar a gol en el área chica.

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Este fue el quinto gol que marca Succar con la camiseta del ‘Papá de América’. Había anotado cuatro en el Torneo Apertura y ahora marca su primero en el Clausura. Por supuesto, éste es especial por tratarse de un tanto de un exjugador blanquiazul al clásico rival.

Llamativamente, este delantero de 27 años no había marcado goles con la camiseta de Alianza Lima (32 partidos). No obstante, este es su tercer tanto anotado ante Universitario. Es que, además de este con Cienciano, le había marcado un doblete jugando para Carlos A. Mannucci. Fue en la victoria por 2-0 el 26 de febrero de 2023 por el Torneo Apertura de ese año.

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