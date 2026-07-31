La primera publicación de Vozinha luego de no ser presentado oficialmente en Colo Colo

Vozinha se hizo presente en redes sociales y generó tendencia, sobre todo cuando se sigue hablando de su fallido arribo al territorio chileno para ser anunciado en Colo Colo.

La llegada de Vozinha a Colo Colo para ser presentado en sociedad es uno de los temas más comentados de la semana. Pese a tener todo listo y acordado para sumarse a su nuevo equipo luego de ser una de las grandes figuras del Mundial 2026, distintos factores ocasionaron que todavía no pueda estar en territorio chileno. Dicho esto, el guardameta sí se animó a aparecer en las redes sociales.

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"ÉL DEBE SOLUCIONAR SUS TEMAS PERSONALES Y DESPUÉS VIAJAR"



Jaime Pizarro y los plazos que maneja Colo Colo con el tema Vozinha.



▶️ Mira #SportsCenter en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/7ZlWIry3jM — ESPN Chile (@ESPNChile) July 30, 2026

Las informaciones indican que algunas complicaciones personales en cuanto a trámites y distintas gestiones provocaron que Vozinha no pueda enrumbarse a la ciudad de Santiago como estaba planificado. Al margen de ello es que desde la interna de Colo Colo tienen toda la confianza de que estos asuntos se resolverán y tendrán al arquero pronto en el club, así que un mensaje nunca cae mal.

Obviamente, sin dar indicios de los inconvenientes sufridos durante los últimos días para viajar a Chile y sumarse a Colo Colo, Vozinha compartió en redes sociales varias imágenes junto a hinchas de Cabo Verde firmando camisetas, pelotas y otros artículos, a la vez sentenció un mensaje que engloba el momento por el que atraviesa. “El mejor trofeo es inspirar a la próxima generación“.

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Fuente: @vozinha1

¿Vozinha tiene una mejor oferta a la de Colo Colo y por eso demora su arribo a Chile?

Durante las últimas horas se ha podido conocer la información de que Vozinha contaría con una propuesta muy importante del fútbol africano y que podría hacerlo cambiar de opinión para no terminar fichando por Colo Colo. Hablamos de que Renaissance Sportive Berkane de Marruecos ofertó por el experimentado guardameta y existe un escenario que claramente lo podría beneficiar mucho.

Resulta que el entrenador del club marroquí es nada más y nada menos que el mismo que estuvo al frente a Cabo Verde durante el Mundial 2026. Así es, Pedro Leitão Brito, o más conocido como ‘Bubista‘, es quien tomó las riendas del equipo y conoce a la perfección a un Vozinha que tendría una disyuntiva más que importante para tomar una decisión. Veremos en qué termina toda esta novela.

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VOZINHA PODE MUDAR DE DESTINO! 🚨🇨🇻



O goleiro Vozinha, de 40 anos, tinha tudo encaminhado para reforçar o Colo-Colo, mas o negócio ganhou um novo capítulo.



O Renaissance Sportive Berkane, do Marrocos, apresentou uma proposta oficial pelo experiente arqueiro.



Um fator que pode… pic.twitter.com/cck7PFCpwA — Luiz Carlos Largo (@LARGOESPN) July 31, 2026

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