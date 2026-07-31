Conmebol respondió luego de conocer las intenciones de venta de Gianni Infantino sobre los derechos de los Mundiales. El comunicado es viral, así que conoce los detalles.

Durante las últimas horas se difundió la intención que tiene Gianni Infantino de vender entre un 20% y 30% los derechos de los Mundiales a inversores privados con la finalidad de recaudar millones dólares para ser parte de las gestiones de los torneos y con todo que ello representa. Claramente, ha sido un tema muy debatible que ahora generó la reacción desde las oficinas de Conmebol.

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Gianni Infantino explica de esta manera los beneficios de ceder el 30% de los Derechos de los mundiales masculinos y femeninos a empresas privadas.



"Si deciden aprovechar esta oportunidad, a cada Federación miembro de la FIFA, se le garantizarán 20 millones de dólares, luego 22… pic.twitter.com/zjzYpDmjDP — Agustín Suárez⭐🌟⭐ (@A_SuarezDoreski) July 30, 2026

Con Alejandro Domínguez a la cabeza como presidente de Conmebol, el máximo ente del fútbol sudamericano remarcó que el balón está primero que cualquier otra intención que no sea el significado de la deportividad. Eso sí, para algunos quizá se trate de un comunicado sin mucho peso ni que pueda interferir en las decisiones de FIFA, sobre todo por la cercanía que existe con Gianni Infantino.

“La CONMEBOL reafirma que su prioridad será siempre el fútbol: sus valores, su gente y la pasión que lo convierte en el deporte más popular del mundo. Entendemos que el desarrollo del fútbol requiere decisiones de carácter comercial y financiero. Sin embargo, dichas decisiones deben estar siempre al servicio del fútbol y nunca por encima de su esencia”; publicó Conmebol.

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Además, se pudo conocer cuál fue la primera medida que tomaron. “Desde que la CONMEBOL tomó conocimiento de la propuesta presentada por la FIFA en relación con el proyecto FFE, y en cumplimiento de sus procedimientos institucionales, inició un proceso de consultas con sus Asociaciones Miembro y convocó a una reunión de su Consejo con el único propósito de analizar y evaluar dicha propuesta con la responsabilidad y el rigor que el tema exige“.

Comunicado CONMEBOL – Primero está el fútbol — CONMEBOL.com (@CONMEBOL) July 31, 2026

¿De qué se trata la creación de FIFA Forward Enterprise (FFE) liderada por Gianni Infantino?

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, ha puesto sobre la mesa una propuesta que sacudió los cimientos del fútbol mundial: la creación de FIFA Forward Enterprise (FFE), una filial diseñada para abrirle la puerta de los Mundiales a fondos de inversión privados y esta idea ha generado un cortocircuito gigante, desatando la furia de la UEFA y la más reciente reacción desde Conmebol.

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Presentado a fines de julio de este año 2026, el plan maestro de Gianni Infantino busca capitalizar el éxito comercial de la FIFA en varios sentidos y para lo cual la estrategia se apoya en tres pilares fundamentales:

Creación de FFE: Una nueva sociedad comercial que agruparía y gestionaría todos los derechos audiovisuales, patrocinios, licencias y entradas de las joyas de la corona: los Mundiales masculinos, femeninos y el nuevo Mundial de Clubes.

Una nueva sociedad comercial que agruparía y gestionaría todos los derechos audiovisuales, patrocinios, licencias y entradas de las joyas de la corona: los Mundiales masculinos, femeninos y el nuevo Mundial de Clubes. Atracción de capital privado: La FIFA mantendría el control mayoritario, pero cedería una participación minoritaria (alrededor del 20%) a fondos de inversión externos, como Thrive Eternal, con el respaldo del banco JP Morgan. El objetivo es conseguir una inyección de liquidez inmediata basándose en una valoración de la empresa estimada en $20.000 millones de dólares.

La FIFA mantendría el control mayoritario, pero cedería una participación minoritaria (alrededor del 20%) a fondos de inversión externos, como Thrive Eternal, con el respaldo del banco JP Morgan. El objetivo es conseguir una inyección de liquidez inmediata basándose en una valoración de la empresa estimada en $20.000 millones de dólares. Incentivo económico para las federaciones: Para asegurar los votos necesarios de las 211 asociaciones miembro, Infantino prometió multiplicar los fondos de desarrollo. Según el mandamás de la FIFA, las federaciones pasarían de recibir los montos actuales a percibir hasta $86 millones de dólares en un periodo de tres ciclos, un aumento bestial diseñado para seducir a las naciones más pequeñas.

Frente a la lluvia de críticas y la posibilidad real de quedarse sin las selecciones europeas en el Mundial, la FIFA tuvo que salir a apagar el incendio mediante un comunicado oficial. Desde Zúrich aseguraron que nadie está vendiendo el fútbol y aclararon que la FIFA Forward Enterprise es meramente una propuesta que se encuentra bajo análisis y que todo el proceso será democrático ya que si no cuentan con el respaldo de la mayoría de las asociaciones, las actividades comerciales se mantendrán inalterables y la FFE no llegará a crearse.

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