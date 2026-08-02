Cienciano vs. Universitario EN VIVO Y GRATIS por el Torneo Clausura 2026: previa

Cienciano y Universitario se enfrentan esta noche en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega. A continuación, sigue el minuto a minuto de este gran partido.

Cienciano y Universitario juegan en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega. Sigue todas las incidencias de este gran partido por el Torneo Clausura 2026.

Cienciano y Universitario de Deportes se ven las caras esta noche en el marco de la fecha 3 del Torneo Clausura 2026. El Estadio Inca Garcilaso de la Vega está totalmente preparado para recibir el encuentro más esperado y resonante de la jornada nacional, así que a continuación podrás disfrutar de todos los pormenores del trámite en el clásico minuto a minuto que te ofrece Bolavip Perú.

¿A qué hora juegan Cienciano vs. Universitario por el Torneo Clausura 2026?

16:30 | Estados Unidos (Hora del Pacífico)

17:30 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras

18:30 | Colombia, Ecuador, Panamá y Perú

19:30 | Chile, Bolivia y Venezuela

20:30 | Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay

01:30 | España (03/08)

¿Dónde ver Cienciano vs. Universitario por el Torneo Clausura 2026?