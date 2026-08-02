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Liga 1

Cienciano vs. Universitario EN VIVO Y GRATIS por el Torneo Clausura 2026: previa

Cienciano y Universitario juegan en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega. Sigue todas las incidencias de este gran partido por el Torneo Clausura 2026.

¡Los convocados de Cienciano!

Horario Melgarejo contará con los siguientes jugadores para recibir esta noche a Universitario.

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¡Los convocados de Universitario!

Héctor Cúper dispondrá de los siguientes jugadores para el partido de hoy ante Cienciano en el Cusco.

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¡Bienvenidos a la cobertura del duelo entre Cienciano vs. Universitario!

Cienciano y Universitario se enfrentan esta noche en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega. A continuación, sigue el minuto a minuto de este gran partido.

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Cienciano vs. Universitario por el Torneo Clausura 2026.
© X.Cienciano vs. Universitario por el Torneo Clausura 2026.

Cienciano y Universitario de Deportes se ven las caras esta noche en el marco de la fecha 3 del Torneo Clausura 2026. El Estadio Inca Garcilaso de la Vega está totalmente preparado para recibir el encuentro más esperado y resonante de la jornada nacional, así que a continuación podrás disfrutar de todos los pormenores del trámite en el clásico minuto a minuto que te ofrece Bolavip Perú.

¿A qué hora juegan Cienciano vs. Universitario por el Torneo Clausura 2026?

  • 16:30 | Estados Unidos (Hora del Pacífico)
  • 17:30 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras
  • 18:30 | Colombia, Ecuador, Panamá y Perú
  • 19:30 | Chile, Bolivia y Venezuela
  • 20:30 | Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay
  • 01:30 | España (03/08)
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¿Dónde ver Cienciano vs. Universitario por el Torneo Clausura 2026?

  • L1 MAX
  • L1 Play
  • DSports y DGO
  • Movistar TV
  • Claro TV
  • Win
  • Best Cable
Renato Pérez
Renato Pérez
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