¿Se cae el fichaje? Vozinha no llegó hoy a Chile para ser presentado en Colo Colo y el motivo sorprende

Vozinha genera una enorme incertidumbre en el ámbito chileno ya que su llegada se hace esperar. Hoy sucedió un episodio inesperado que complica su presentación en sociedad.

Vozinha sigue sin aparecer oficialmente con la camiseta de Colo Colo. Luego del anuncio que se dio hace algunos días respecto a su contratación y a las siguientes informaciones sobre el día de presentación en sociedad, se esperaba que hoy jueves 30 de julio haya podido llegar a Chile y no fue así. Hablamos de una situación que sorprende en demasía por la manera en cómo se habría dado.

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Fuente: Getty Images.

Resulta que el arribo de Vozinha a la ciudad de Santiago estaba programado a partir de las 07:00 hora local y finalmente no se dio. ¿Qué ocurrió? Distintos medios chilenos confirmaron que se tratan de inconvenientes personales por parte del guardameta en Portugal en la previa de su estadía en Colo Colo. Si bien todo estaba planificado, ahora el club chileno deberá aclarar la situación.

Incluso, hay algunos comentarios que indican la posibilidad de que el fichaje de Vozinha pueda caerse a último momento. Esta situación no ha sido parte de una información confirmada, así que básicamente son ideas jugando con esta novela que al parecer no tiene cuándo acabar. Aún no existe una nueva fecha ni horario para su llegada a Chile, lo cual claramente tiene en ascuas a los hinchas.

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¡A SEGUIR ESPERANDO! VOZINHA NO LLEGARÁ ESTE JUEVES A CHILE



El meta mundialista con Cabo Verde debía aterrizar hoy en el país para ser oficializado en Colo Colo, pero finalmente no se embarcó. Informa Jade Quiñones.



▶️ Mira #SportsCenter en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/ktWQy9rcyo — ESPN Chile (@ESPNChile) July 30, 2026

Desde Portugal advierten que Vozinha estaría dudando de fichar por Colo Colo

Si bien el acuerdo está dado entre Colo Colo y Vozinha, es importante tener en cuenta que todavía no se da la firma de contrato ni mucho menos la presentación oficial del fichaje. Dicho esto, desde Portugal revelaron recientemente que existe la posibilidad de que el guardameta caboverdiano está analizando la opción de no viajar por un motivo muy en particular que complicaría el caso en gran escala.

“A pesar de haber sido anunciado por el Colo-Colo, Vozinha aún no ha firmado contrato y en este momento está revaluando la situación. Él quiere jugar y siente que allí tal vez no juegue. Bubista, técnico de Cabo Verde en la Copa, se fue al Renassense de Berkane, de Marruecos, y ya llamó al portero”; informó el periodista portugués Marcelo Braga a través de ‘X’ y claramente generó dudas.

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Apesar de ter sido anunciado pelo Colo Colo, Vozinha ainda não assinou contrato e neste momento reavalia a situação. Ele quer jogar e sente que lá talvez não jogue. Bubista, técnico de Cabo Verde na Copa, foi para o Renassense de Berkane, do Marrocos, e já ligou para o goleiro. pic.twitter.com/e4brnIUWPu — Marcelo Braga (@mabragatchelo) July 29, 2026

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