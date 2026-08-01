¡Bombazo! Representante de Vozinha reveló cuándo llegarán a Chile: “Todo solucionado”

Bernardo Vasconcelos, agente de Vozinha, concedió una reciente entrevista y aclaró detalles sobre la situación con Colo Colo. A continuación, conoce exactamente lo que dijo y cómo cierra esta novela.

La luz al final del túnel parece estar muy cerca para Colo Colo. Luego de distintas informaciones y rumores de intereses del exterior por los servicios de Vozinha en paralelo al acuerdo que todavía mantienen con el experimentado guardameta, la palabra del representante es realmente clave para conocer más detalles de esta novela que aparentemente ya no tendrá más capítulos de donde agarrarse.

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¿QUÉ SUCEDERÁ CON VOZINHA?



Toda la actualidad de la situación del portero caboverdiano y Colo Colo en el informe de Christopher Brandt.



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Así es. Bernardo Vasconcelos, represente de Vozinha, fue entrevistado por ‘La Tercera‘ de Chile y explicó cuál es la verdadera situación del arquero. Además de confirmar que los trámites de trabajo están totalmente solucionados y de que por ahora no puede confirmar una fecha exacta en la que viajará a la ciudad de Santiago, sí afirmó que no existe ninguna posibilidad de llegar a Marruecos.

“Todo indica, por las conversaciones directas con quienes trabajan con él y con el propio jugador, que primero debe solucionar sus temas personales y después viajar. Espero que esto pueda decantar y definirse claramente el itinerario, que es lo que todos esperamos. Está trabajando en eso, pero la autorización y la visa de trabajo están solucionadas. Todavía no podemos dar una fecha con certeza para viajar“; comentó en primera instancia Bernardo Vasconcelos.

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Fuente: Getty Images.

En esta misma línea, el agente de Vozinha quiso dar por terminado el presunto interés que existe desde RS Berkane de Marruecos en quedarse con los servicios del arquero caboverdiano. “No hay nada del fútbol de Marruecos. Eso no es así, está todo de la misma manera con Colo Colo“. De esta manera entendemos que el acuerdo sigue vigente y solo resta esperar el arribo del jugador a Chile.

Vozinha se despidió a través de sus redes sociales

En medio de la novela sobre su llegada a las instalaciones de Colo Colo y de los intereses que genera a nivel internacional para también ser fichado, Vozinha reapareció en redes sociales para publicar un mensaje de despedida hacia sus amigos. En la imagen compartida se ve al guardameta caboverdiano al lado de varios amigos y con un claro mensaje que evidencia un nuevo destino.

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“Hasta luego, amigos“; fue el texto acompañado de una fotografía post entrenamiento de Vozinha. Es así que todo parece indicar que el arquero está totalmente preparado para asumir un nuevo reto en su carrera deportiva y, teniendo en cuenta las más recientes declaraciones de su representante, queda clarísimo que Colo Colo es el destino elegido a sus 40 años de edad.

Fuente: @vozinha1

DATOS CLAVES

Bernardo Vasconcelos confirmó que Vozinha ya tiene la visa de trabajo para Chile.

confirmó que ya tiene la visa de trabajo para Chile. El agente de Vozinha desmintió cualquier negociación con RS Berkane de Marruecos.

desmintió cualquier negociación con de Marruecos. Vozinha se despidió en redes sociales antes de unirse a Colo Colo.