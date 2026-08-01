Eryc Castillo está imparable: el doblete de ‘La Culebra’ para el 2-1 de Alianza Lima ante Alianza Atlético

Eryc Castillo, con fortuna, marcó el doblete para que Alianza Lima vuelva a ganarle a Alianza Atlético. Mira los goles del partido.

Alianza Lima se volvió a adelantar en el marcador de su partido ante Alianza Atlético de Sullana en Matute. Eryc Castillo marcó los dos goles para el 2-1 de este encuentro correspondiente a la fecha 3 del Torneo Clausura 2026 de la Liga 1 Perú. ‘La Culebra’, de gran momento, lleva 15 tantos en la temporada. Los ‘Churres’ habían empatado transitoriamente mediante José María Ingratti.

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Al minuto 14 del primer tiempo, Jairo Vélez tomó el balón en tres cuartos. Luego de superar a un marcador, fue a trabar un balón largo y así logró dar un pase fortuito para dejar a Castillo mano a mano con Steven Rivadeneyra. Lo superó y definió para el 1-0.

La superioridad del cuadro local se hacía notar ante un partido Alianza Atlético. De hecho, se puso 2-0 por escasas milésimas de segundo, luego de que Paolo Guerrero anotó, pero fue rápidamente anulado por un offside previo. El VAR confirmó esto y, así, se mantuvo el 1-0.

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José María Ingratti lo empató para Alianza Atlético

Luego de esto, Alianza Atlético adelantó líneas y forzó a la defensa blanquiazul. Alejandro Duarte tuvo algo de trabajo. Y al minuto 28, el propio arquero local dio un rebote largo ante un tiro libre fuerte de Cristian Penilla y el rebote lo aprovechó José María Ingratti para marcar el empate 1-1.

Este futbolista argentino llegó hace pocas semanas al equipo sullanero proveniente de Mitre de Santiago del Estero, equipo de la Segunda División de ese país. En su segundo partido como titular (había arrancado en el triunfo 3-1 ante Chankas), anotó su primer tanto con esta camiseta.

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Doblete con fortuna para Eryc Castillo

En el inicio del segundo tiempo, Alianza Lima volvió a hacerse fuerte con la tenencia del balón y se adelantó nuevamente en el marcador. Al sexto minuto del complemente, entre Eryc Castillo y Williams Guzmán marcaron el 2-1.

Un remate de Fernando Gaibor parecía tener destino de arco, lo que llevó a Steven Rivadeneyra a tirarse. Sin embargo, el balón, primero, se desvió en Castillo y, luego, en Guzmán para terminar metiéndose para el segundo tanto de los ‘Íntimos’.

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Todo hace creer que el gol debería ser de Williams Guzmán en contra. Sin embargo, según reportó la periodista Ana Lucía Rodríguez en la transmisión de partido en L1MAX, el cuarto árbitro Wilmer Villanueva Ponce le confirmó que le dieron el tanto al ecuatoriano.

‘La Culebra’ está en un gran momento y no para de hacer goles. De hecho, este es su tanto número 15 en toda la temporada en el fútbol peruano, pero es el quinto en este Torneo Clausura donde anotó en los tres partidos: doblete ante Sport Huancayo, lo mismo ante Comerciantes Unidos y, ahora, lo hecho ante Sullana. Así, todos los goles de Alianza Lima en este certamen han sido obra del ecuatoriano.

Para colmo, como si no fuesen suficientes los dos goles, estuvo cerca del hat-trick. Luego de ese doblete, tuvo dos ocasiones que dieron en el palo. Una definición desde la izquierda y un cabezazo tras un córner donde Rivadeneyra también dio un manotazo y provocó la aparición del poste.

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